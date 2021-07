Aj v zelených okresoch platia niektoré opatrenia

Test je potrebný do fitness centra, akvaparkov aj na verejné podujatia.

19. júl 2021 o 6:53 TASR

BRATISLAVA. Napriek tomu, že sú všetky okresy na Slovensku v zelenej farbe, stále platia preventívne opatrenia proti ochoreniu COVID-19, ktoré treba dodržiavať.

Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Test je potrebný na oslavách a podujatiach

V zelených okresoch platí, že pri vstupe na svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 24 hodín

Pri státí na takýchto udalostiach platí zaplnenosť do 50 percent kapacity priestoru. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1 000 osôb. Pri sedení sa môže priestor zaplniť do 75 percent kapacity. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1 000 osôb.

V interiéroch obchodných domov naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov. Netýka sa to prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania.

Do akvaparku test nepotrebujú len deti

Pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test antigénový nie starší ako 24 hodín, RT-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín. Netreba ho deťom do desať rokov a netýka sa vstupu do toaliet, spŕch či šatní. Obsadenosť môže byť najviac 50 percent kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1 000.

Vo fitnescentrách v zelených okresoch môže byť najviac 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.

Pre divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia v zelených okresoch platí, že v interiéri môže byť najviac 500 ľudí a v exteriéri najviac 1 000 ľudí.