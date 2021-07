V Británii je deň slobody. Na Slovensku by odvolanie opatrení zaplnilo cintoríny

Štát pripravuje nové pravidlá.

19. júl 2021 o 20:43 Michal Katuška

Zábava v nočnom klube The Piano Works v Londýne. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Dlhšie než šestnásť mesiacov nevstúpila na parket britských tanečných klubov ani noha. V noci z nedele na pondelok však pred mnohými búchali konfety a ohňostroje a prvých návštevníkov hostili proseccom zadarmo. Opäť totiž otvorili.

V Spojenom kráľovstve od pondelka neplatia žiadne protipandemické opatrenia, hoci nárast nových infikovaných prekonáva polročné rekordy.

Denne pribúda okolo 50-tisíc nových nakazených, takmer všetci superinfekčným delta variantom koronavírusu. Ľudia napriek tomu už nepotrebujú rúška ani v interiéri.

"Ideme do veľkého otvárania. Keď to neurobíme teraz, neskôr, keď bude mať vírus výhodu v chladných mesiacoch, neotvoríme už vôbec. Keď to neurobíme teraz, budeme sa seba pýtať, kedy vôbec budeme môcť otvoriť," ohlásil britský premiér Boris Johnson v nedeľu.

Krajinu podľa neho na rozdiel od druhej vlny chráni masívne očkovanie.

Aj na Slovensku sú aktuálne zábavy v tanečných kluboch povolené, ale už na prelome júla a augusta budú mnohé musieť opäť zavrieť a na hromadné podujatia, do fitnescentier aj na kúpaliská bude povolený vstup opäť menej ľuďom naraz.

Počet nových prípadov totiž na Slovensku už začal rásť. Na rozdiel od Británie na sprísnenia opatrení u nás bude stačiť len niekoľko desiatok nových prípadov, aby nateraz zelené okresy opäť prefarbili do rizikovejších farieb covidového automatu.

"A tak sa 'zazelenáme' už len posledný týždeň od 19. - 25. júla. Potom sa budú žrebovať farby: žltá, oranžová, neskôr ružová a červená, " predpovedajú analytici z Dát bez pátosu.