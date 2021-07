Prepísať automat a pravidelne testovať. Čo by robili odborníci pri otváraní škôl?

Miniterstvo tvrdí, že chce otvoriť školy tak, aby fungovali celý rok.

22. júl 2021 o 13:44 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Ešte začiatkom júla premiér Eduard Heger z OĽaNO naznačoval, že otváranie škôl v septembri nemusí byť samozrejmosťou. Pre niektoré deti by to bol už tretí školský rok, počas ktorého by sa pre pandémiu učili z domu.

„Ak chceme školákom umožniť, aby mohli nastúpiť v septembri do školy, potrebujeme leto využiť na to, aby sme dali pandémii finálny úder,“ vyhlásil premiér začiatkom júla, keď spúšťali očkovanie proti covidu-19 v ambulanciách všeobecných lekárov.

Plne zaočkovaných ľudí je na Slovensku zhruba iba 34 percent, prvú dávku dostalo 40 percent populácie.

V septembri by sa školy jednoznačne otvoriť mali, a to aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie – myslia si odborníci, ktorí sa zaoberajú šírením koronavírusu.

Zatvárať by sa, naopak, mali narozdiel od predošlého školského roka až ako posledné. A to až v prípade, že by v danom regióne nemocnice nezvládali situáciu a hrozil by kolaps poskytovania zdravotnej starostlivosti, hovorí matematik Richard Kollár.

Ministerstvo školstva v týchto dňoch rokuje s rezortom zdravotníctva o tom, ako by malo fungovanie škôl v novom školskom roku vyzerať.

Riešia, ako bude v školách vyzerať testovanie – zvažujú aj možnosť, že sa žiaci plošne testovať nebudú, aj to, či pri zatváraní škôl v jednotlivých okresoch zohľadnia aj mieru zaočkovanosti.