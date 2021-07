Hlas chce preplácať testy po prekonaní covidu potrebné pre digitálne preukazy

Po antigénovom teste ľudia covid preukaz nedostanú.

20. júl 2021 o 12:55 TASR

BRATISLAVA. Predstavitelia mimoparlamentného Hlasu vyzvali vládu umožniť preplácanie PCR testov alebo testov na protilátky občanom, ktorí boli pozitívne testovaní antigénovým testom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Občania, ktorým nákazu potvrdili len prostredníctvom antigénového testovania, nemajú právo na digitálny covid preukaz EÚ.

"Štát by mal každému záujemcovi, ktorý bol pozitívne testovaný antigénovým testom, umožniť a preplatiť buď test na dlhodobé postcovidové protilátky, alebo mu dať možnosť PCR testu bez toho, aby si ho musel platiť," povedal na utorkovej tlačovej konferencii nezaradený poslanec parlamentu Richard Raši, pôsobiaci v Hlase

Súvisiaci článok Dva PCR testy mesačne by mohli byť zadarmo, antigénové za päť eur, uviedol rezort zdravotníctva Čítajte

Dodal, že všetci, ktorí mali pozitívny antigénový test, sa museli podrobiť izolácii a boli oficiálne vedení ako chorí na COVID-19.

Na digitálny COVID preukaz EÚ nemajú nárok všetky osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19. V zmysle legislatívy Európskej únie môže Národné centrum zdravotníckych informácií vydať potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 len po pozitívnom PCR teste.

V prípade príchodu na Slovensko je prekonanie ochorenia COVID-19 možné okrem predloženia digitálneho preukazu dokladovať aj potvrdením od lekára o prekonaní COVID-19 vrátane jeho skenu.

Potvrdenie možno vystaviť aj v prípade, že pozitivita bola u osoby potvrdená antigénovým testom, vysvetlil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Štát by mohol preplácať dva PCR testy mesačne, antigénové testy by mohli stáť päť eur. V utorok to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ide o závery z koaličnej rady.