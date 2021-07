Ranný brífing: Pápež bude iba s očkovanými, inšpekcia obvinila svedkov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

21. júl 2021 o 0:04 Michal Deliman

Na podujatia spojené s návštevou pápeža Františka v septembri budú môcť ísť iba plne zaočkovaní ľudia. Očkovacia čakáreň zatiaľ pre jeho návštevu nápor nepocítila, záujemcom ostáva už iba pár dní.

Stretnutia pre diskreditáciu politických oponentov či vyplácanie čiernych peňazí zo strany oligarchov. Aj v týchto kauzách sa v poslednom čase objavuje meno Roberta Kaliňáka. Vypovedal o ňom nielen Ľudovít Makó, ale aj František Imrecze. Či skončí "najlepší minister vnútra" za mrežami sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Tokio 2020: V dnešnom denníku SME nájdete špeciálnu prílohu k letným olympijským hrám v Tokiu. Nájdete v nej všetky dôležité informácie o olympiáde, prečítate si, kto zo slovenských športovcov ma šancu získať medailu, ako bude prebiehať podujatie v čase pandémie a koľko celá olympiáda stála.

Na stretnutia s pápežom budú môcť ísť len zaočkovaní

Prezidentka Zuzana Čaputová a pápež František počas súkromnej audiencie vo Vatikáne. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili 35 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 7 892 vzoriek. V nemocniciach je o osem pacientov menej, hospitalizovaných je 87 ľudí. Pribudli aj štyri obete koronavírusu. Prvú dávku vakcíny dostalo 4 552 osôb.

Na stretnutia s pápežom Františkom, ktorý v septembri príde na návštevu Slovenska, bude povolená účasť aj vysoko nad limit tisíc ľudí. Zúčastniť sa však budú môcť iba ľudia plne zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19.

Oznámil to minister zdravotníctva a nominant OĽaNO Vladimír Lengvarský s tým, že sa na tom dohodli s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Stanislavom Zvolenským. Rozhodnutie má podporu prezidentky Zuzany Čaputovej aj premiéra Eduarda Hegera.

Neočkovaným tak zostáva už len desať dní, aby sa stihli zaočkovať vakcínami Pfizer alebo Moderna, ak sa chcú podujatí zúčastniť. Pri neskoršom očkovaní už ľudia nestihnú nadobudnúť plnú ochranu. Pápež príde na Slovensko 12. septembra.

Protilátky po infekcii: Protilátky proti koronavírusu zostávajú v tele "najmenej" deväť mesiacov po infekcii, vyplýva zo štúdie vypracovanej londýnskou univerzitou Imperial College a univerzitou v talianskej Padove.

Testy na covid: PCR testy budú bezplatné aj nad rámec indikovaných prípadov, koalícia ešte diskutuje o ich počte. Ministerstvo zdravotníctva sa prikláňa k počtu dvoch PCR testov mesačne. Antigénové testy nebudú zadarmo, ale za poplatok päť eur.

Pápež ako pilotný projekt: Vláda môže návštevu prezentovať ako pilotný projekt uvoľňovania opatrení pre zaočkovaných. Keď sa o to vláda pokúsila naposledy, naložila si priveľa a rýchlo cúvla, píše Peter Tkačenko.

Prišlo na zázrak: Keďže Slovensku už nič v očkovacej kampani nepomáha, môžeme návštevu Františka brať ako zásah zhora v prospech kolektívnej imunity, píše Zuzana Kepplová.

Inšpekcia obvinila troch spolupracujúcich svedkov

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorého zadržala Národná kriminálna agentúra. (zdroj: TASR)

Inšpekčná služba obvinila troch svedkov, ktorí vypovedajú v známych kauzách pre zločin marenia spravodlivosti, zločin krivej výpovede a krivej prísahy. Ide podľa portálu noviny.sk o podnikateľov Petra Petrova, Mateja Zemana a takáčovca Csabu Dömötöra.

Vypovedajú v kauzách špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, Očistec a Judáš. Všetkých troch zrejme spája SMS od vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu.

Vyťahovali ju šéf Hlasu Peter Pellegrini a šéf Smeru Robert Fico na tlačovkách o tom, ako prokuratúra údajne podľa neho ovplyvňuje svedkov výmenou za nižšie tresty prepustenie na slobodu a podobne.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Pohreb Milana Lasicu: Posledná rozlúčka s Milanom Lasicom sa nebude konať so štátnymi poctami. Pozostalá rodina si želá iba intímny obrad v úzkom kruhu najbližších. Kedy presne pohreb bude, však zatiaľ nie je známe.

Posledná rozlúčka s Milanom Lasicom sa nebude konať so štátnymi poctami. Pozostalá rodina si želá iba intímny obrad v úzkom kruhu najbližších. Kedy presne pohreb bude, však zatiaľ nie je známe. Naď rieši pokutu po SNS: Hoci Slovenská národná strana pred voľbami 2016 sľubovala rozvoj kúpeľníctva, jedným z prvých činov za jej úradovania na ministerstve obrany bolo zatvorenie upadajúceho Ústavu pre pľúcne choroby. Keď ministerstvo po čase predsa len začalo s rekonštrukciou, spôsobilo podľa súčasného ministra obrany Jaroslava Naďa štátu škodu za státisíce.

Hoci Slovenská národná strana pred voľbami 2016 sľubovala rozvoj kúpeľníctva, jedným z prvých činov za jej úradovania na ministerstve obrany bolo zatvorenie upadajúceho Ústavu pre pľúcne choroby. Keď ministerstvo po čase predsa len začalo s rekonštrukciou, spôsobilo podľa súčasného ministra obrany Jaroslava Naďa štátu škodu za státisíce. Bomba v centre Bratislavy: V areáli staveniska na Chalupkovej ulici v Bratislave našli pyrotechnici leteckú bombu. Okamžite evakuovali okolité budovy aj autobusovú stanicu Mlynské Nivy. Bombu po prevezení bezpečne zneškodnili v areáli ministerstva vnútra pri bratislavských Rusovciach.

Developer príde o pozemky, doplatil na krach slovenského reťazca

Viwo sa špecializuje na výstavbu nákupných centier. (zdroj: Viwo)

Developerská spoločnosť Viwo v okresnom meste Senica budovala novú nákupnú zónu. Svoje plány do veľkej miery zrealizovala, do konca ich však pravdepodobne nedotiahne.

Pozemky developera v senickej nákupnej zóne aktuálne mieria do dražby. Aj keď jeho tržby v posledných rokoch klesali, do problémov ho dostala najmä spolupráca so skrachovaným obchodným reťazcom Hobbi.

Dunajskostredská spoločnosť Viwo vznikla v roku 2006 a okrem domovského mesta a Senice developovala komerčné projekty aj v Topoľčanoch a Rimavskej Sobote.

Tie v Dunajskej Strede a Senici boli rozlohou najväčšie. Každý zaberal plochu s rozlohou 80-tisíc štvorcových metrov, čo je ekvivalent jedenástich futbalových ihrísk.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Matovičov odškodňovací zákon: Univerzálny odškodňovací zákon stále nemá jasné kontúry a nie je isté, či vôbec niekedy vypracovaný bude. Pôvodne mal zákon na starosti rezort hospodárstva pod vedením ministra Richarda Sulíka. No po nástupe vlády Eduarda Hegera agenda prešla pod ministerstvo financií na čele s Igorom Matovičom.

Univerzálny odškodňovací zákon stále nemá jasné kontúry a nie je isté, či vôbec niekedy vypracovaný bude. Pôvodne mal zákon na starosti rezort hospodárstva pod vedením ministra Richarda Sulíka. No po nástupe vlády Eduarda Hegera agenda prešla pod ministerstvo financií na čele s Igorom Matovičom. Hrozba pre slovenský trh: Zaplavené "jazdenky" z Nemecka, Belgicka a Holandska môžu ohroziť aj slovenský trh. Tieto štáty patria medzi krajiny, z ktorých sa na Slovensko a do Českej republiky dováža najviac ojazdených áut. Po záplavách možno očakávať, že sa predajcovia z týchto oblastí budú v masovej miere snažiť zbaviť vozidiel, ktoré boli zaplavené.

Zaplavené "jazdenky" z Nemecka, Belgicka a Holandska môžu ohroziť aj slovenský trh. Tieto štáty patria medzi krajiny, z ktorých sa na Slovensko a do Českej republiky dováža najviac ojazdených áut. Po záplavách možno očakávať, že sa predajcovia z týchto oblastí budú v masovej miere snažiť zbaviť vozidiel, ktoré boli zaplavené. Nová ruská stíhačka: Ruská spoločnosť Suchoj predstavila nový model neviditeľného stíhacieho lietadla pod názvom Šachmat. Na medzinárodnom leteckom veľtrhu v meste Žukovskij neďaleko Moskvy si ho pozrel aj prezident Vladimir Putin.

Únia má vo svojom strede diktatúru. Maďarsko kritizujú už aj za Pegasus

Maďarský premiér Viktor Orbán. (zdroj: TASR/AP)

Proti niektorým veciam sa ľudia nemajú ako brániť. Zasiahnu ich bez ohľadu na to, ako dobre sa vopred pripravujú. A tieto veci by preto mali byť regulované, medzinárodný obchod s nimi zakázaný alebo aspoň prísne kontrolovaný.

Príkladom sú jadrové zbrane. Alebo Pegasus, počítačový vírus na sledovanie mobilov, ktorý sa ľuďom nainštaluje bez toho, aby čokoľvek urobili. Využíva pri tom slabiny bežne rozšírených aplikácií ako WhatsApp.

Spolupráca svetových médií odhalila, že Pegasus odpočúval asi 50-tisíc telefónnych čísel. Väčšina z nich (približne 15-tisíc) bola z Mexika, ale boli tam aj krajiny ako Saudská Arábia, Rwanda či India.

A z Európskej únie Maďarsko, aj keď vláda popiera, že by tento nástroj vyvinutý v Izraeli využívala. Medzi sledovanými pritom boli aj novinári kritickí k vláde premiéra Viktora Orbána.

Maďarské metódy vládnutia: Orbánov masívny mediálny aparát často diskredituje svojich oponentov a asi sa nepúšťame úplne na územie fikcie, ak si predstavíme jedno z možných použití Pegasom získaných materiálov, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Afganci opäť utekajú: Vedenie militantného hnutia Taliban svetu sľubovalo, že k Afgancom už nebude pristupovať tak tvrdo ako v minulosti. Dostupné zábery aj svedectvá však dokazujú, že Taliban dnes v Afganistane opäť kruto zaobchádza so všetkými, ktorí sa neriadia prísnou interpretáciou islamského práva šaría.

Vedenie militantného hnutia Taliban svetu sľubovalo, že k Afgancom už nebude pristupovať tak tvrdo ako v minulosti. Dostupné zábery aj svedectvá však dokazujú, že Taliban dnes v Afganistane opäť kruto zaobchádza so všetkými, ktorí sa neriadia prísnou interpretáciou islamského práva šaría. Výbuch v českých Brdoch: Dvaja vojaci sa ťažko zranili pri výbuchu na niekdajšej vojenskej strelnici Kolvín na pomedzí Plzenského a Stredočeského kraja. Jedného muža prepravil do nemocnice helikoptéra, obaja zranení sú v stabilizovanom stave. Podľa polície tam zrejme explodovala munícia v súvislosti s pyrotechnickým prieskumom.

Dvaja vojaci sa ťažko zranili pri výbuchu na niekdajšej vojenskej strelnici Kolvín na pomedzí Plzenského a Stredočeského kraja. Jedného muža prepravil do nemocnice helikoptéra, obaja zranení sú v stabilizovanom stave. Podľa polície tam zrejme explodovala munícia v súvislosti s pyrotechnickým prieskumom. Najrýchlejší rýchlovlak: Čína predstavila najnovšiu verziu rýchlovlaku s technológiou magnetickej levitácie (maglev), ktorého maximálna rýchlosť je 600 kilometrov za hodinu. Vlak sa tak vďaka svojej maximálnej rýchlosti stane celosvetovo najrýchlejším dopravným prostriedkom určeným na pozemnú prepravu.

Zo zahraničných webov:

Štadión je vidiecky. Švajčiari si naposledy robili zo Slovana posmešky

Tréner Slovana Vladimír Weiss starší. (zdroj: TASR)

Keď pred siedmimi rokmi hrali futbalisti Young Boys Bern so Slovanom Bratislava, redaktor švajčiarskeho klubu natočil netradičné video.

Ukázal v ňom zarastené sedačky na tribúne či prechod dlhočizným tunelom, cez ktorý chodili hráči na ihrisko. Bolo v ňom nevkusné linoleum i opadávajúca omietka zo zatečených stien.

Prirovnal ho k podzemným chodbám v protiatómovom bunkri. Zo Slovana si robil posmešky. „Štadión je skutočne vidiecky,“ vravel redaktor Brian Ruchti.

Bolo to v období, keď Slovan hrával na Pasienkoch. To už neplatí. V druhom predkole Ligy majstrov privíta švajčiarskeho majstra na novom Tehelnom poli (hrá sa dnes o 20.30).

V skratke ďalšie správy zo športu:

Príbeh rekordéra: Erik Vlček je prvý slovenský športovec, ktorý štartuje na šiestej olympiáde. Toto je jeho olympijský príbeh.

Erik Vlček je prvý slovenský športovec, ktorý štartuje na šiestej olympiáde. Toto je jeho olympijský príbeh. Messi prekonal Ronalda: Futbalový šampionát Copa América priniesol kapitánovi Argentíny Lionelovi Messimu nielen uhasenie smädu po veľkom reprezentačnom triumfe, ale aj nový rekordný zápis, ktorým prekonal aj svojho rivala Cristiana Ronalda. Na sociálnej sieti Instagram Messiho fotografiu s víťaznou trofejou z Copa América označilo "lajkom" viac ako 21 miliónov ľudí.

Futbalový šampionát Copa América priniesol kapitánovi Argentíny Lionelovi Messimu nielen uhasenie smädu po veľkom reprezentačnom triumfe, ale aj nový rekordný zápis, ktorým prekonal aj svojho rivala Cristiana Ronalda. Na sociálnej sieti Instagram Messiho fotografiu s víťaznou trofejou z Copa América označilo "lajkom" viac ako 21 miliónov ľudí. Hráč zomrel priamo na ihrisku: Tradičný futbalový Turnaj ulíc, ktorý organizuje klub TJ Slovan Veľké Bedzany poznačila tragédia. Počas zápasu priamo na ihrisku skolaboval 44-ročný hráč tohto klubu Juraj Žembera.

Mohli by zachraňovať Zem, miliardári sa radšej bijú o vesmír

Britský miliardár Richard Branson a zakladateľ firmy Virgin Galactic pred newyorskou burzou cenných papierov. (zdroj: TASR/AP)

Mohli by sa pretekať v tom, kto ochráni planétu pred klimatickou zmenou alebo pomôže riešiť chudobu. Namiesto toho sa miliardári bijú o to, kto skôr začne zbohatlíkom predávať lístky na vyhliadkové lety k okraju zemskej atmosféry.

Najbohatší muž sveta Jeff Bezos letel úspešne včera na lodi New Shepard od Blue Origin k hranici medzi atmosférou a vesmírom. Viac ako týždeň predtým sa do výšin vydal aj miliardár Richard Branson.

Otázne je, aký prínos majú miliardárske preteky pre svet ako celok. Branson aj Bezos v skutočnosti prekonávajú míľnik, ktorý už pred nimi zdolali iní ľudia. A celú túto akciu si môžu dovoliť iba vďaka tomu, že sú neprimerane bohatí oproti zvyšku sveta.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Prečo zatopilo Nemecko: Pred vydávaním ničivých výčinov počasia za prejavy klimatickej zmeny varovali v minulosti aj samotní klimatológovia. Ale to, čo v uplynulých dňoch zažili Nemecko, Belgicko a Holandsko, klimatickou zmenou skutočne je. Extrémov počasia bude navyše v najbližších rokoch pribúdať.

Pred vydávaním ničivých výčinov počasia za prejavy klimatickej zmeny varovali v minulosti aj samotní klimatológovia. Ale to, čo v uplynulých dňoch zažili Nemecko, Belgicko a Holandsko, klimatickou zmenou skutočne je. Extrémov počasia bude navyše v najbližších rokoch pribúdať. Hubble opäť funguje: Inžinieri zo Zeme opravili jeden z najväčších vesmírnych ďalekohľadov, ktorý bol viac ako mesiac v núdzovom režime. Hubblov vesmírny ďalekohľad opäť pozoruje vesmír a dokáže zasielať aj dáta na Zem.

Inžinieri zo Zeme opravili jeden z najväčších vesmírnych ďalekohľadov, ktorý bol viac ako mesiac v núdzovom režime. Hubblov vesmírny ďalekohľad opäť pozoruje vesmír a dokáže zasielať aj dáta na Zem. Mysliaci sliz: V temných a vlhkých častiach lesov žije žltý sliz, ktorý nemá mozog, no napriek tomu dokáže robiť rozhodnutia. Jednobunkovec Physarum polycephalum pomocou tela skúma okolie a na základe zistení sa rozhodne, kam sa vydá. U ľudí by sa takéto procesy označili ako myslenie.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matúš Vallo. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako bude vyzerať parkovanie ponovom? Stíhajú sa ľudia ešte prihlásiť na trvalý pobyt? Ako je to s očkovaním v Bratislave a neprehodnotil výroky o presune vakcín z iných častí Slovenska do Bratislavy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.

Podcasty SME

Medzi nami: V minulosti mali ľudia viac partnerov kvôli obžive, dnes kvôli pocitu slobody

V minulosti mali ľudia viac partnerov kvôli obžive, dnes kvôli pocitu slobody Pravidelná dávka: Homosexuálna identita neohrozuje tradičnú rodinu

Homosexuálna identita neohrozuje tradičnú rodinu Všesvet: Vo Švajčiarsku môžete za "busking" dostať pokutu aj 600 eur

Karikatúra

Karikatúra - 21.7.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kurča s citrónom a cesnakom. (zdroj: Isifa)

Chuťou neurazí ani kráľa a prípravu zvládne i začiatočník. Upečte si kurča s citrónom a cesnakom.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

