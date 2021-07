Koalícia v piatok rozhodne, či sa očkovaným priblíži koniec pandémie

Sme rodina výhody očkovaným podmieňuje testami zadarmo pre neočkovaných.

21. júl 2021 o 19:08 Michal Katuška

BRATISLAVA. Aj keby nových infikovaných pribúdalo v stovkách denne, už sa nestane, že by sa ľudia nemali kde ostrihať, kam ísť do reštaurácie alebo zažiť na mesiace zavreté tribúny, vstupy do divadla alebo na koncerty.

To všetko by malo platiť pre tých, ktorí sa preukážu európskym certifikátom o zaočkovaní, ktorý teraz ľudia používajú pri prechode hraníc.

Parlament a koaličná väčšina na mimoriadnej schôdzi v piatok rozhodnú, či sa takto očkovaných aspoň čiastočne prestanú týkať mnohé z opatrení. Štát bude do niekoľkých týždňov nútený opäť začať sprísňovať opatrenia, aby počas očakávanej tretej vlny pandémie ochránil neočkovaných.

Delta variant je už na Slovensku zastúpený v takmer polovici všetkých pozitívnych prípadov. „Hoci v súčasnosti na Slovensku ešte mierne prevažuje alfa variant, môžeme očakávať ďalší rast podielu delta variantu,“ tvrdí Ján Mikas, hlavný hygienik.

Rast infikovaných sa očakáva od polovice leta a výraznejšie k nemu neskôr prispeje otvorenie škôl v septembri.

Aby mohol štát dovtedy zvýhodniť očkovaných a motivovať tak k zaočkovaniu aj ďalších, ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO) musia poslanci schváliť novelu zákona, ktorý hygienikom umožňuje prijímať konkrétne opatrenia.

Ak uspeje, štát bude môcť "podmieňovať vstup do prevádzok, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, a vstup na hromadné podujatia očkovaním". Neočkovaní by sa na rovnaké miesta dostali vždy len s negatívnym testom.

Sme rodina stojí za neočkovanými

Hoci Lengvarský tvrdí, že nové právomoci pre hygienikov podporuje celá koalícia, nemá úplnú istotu, že návrh prejde.