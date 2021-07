Očkovanie by mohlo zvýšiť počet účastníkov na podujatiach

Zvýšenie počtu účastníkov na omšiach s pápežom Františkom podľa Gröhlinga oznámili skôr, aby sa účastníci stihli plne zaočkovať.

21. júl 2021 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. V rámci dohody s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (OĽaNO) by mala byť schválená legislatívna úprava, ktorá by umožnila vyššiu účasť očkovaných na hromadných podujatiach. Pred dnešným rokovaním vlády to povedal minister školstva Branislav Gröhling.

Návšteva pápeža

„V rámci tejto legislatívnej úpravy budeme môcť riešiť všetky ostatné udalosti a podujatia," povedal minister. Dodal, že zvýšenie počtu účastníkov na omšiach s pápežom Františkom oznámili skôr, aby účastníci stihli absolvovať dve dávky vakcíny.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) v utorok 20. júla informoval, že podmienkou návštevy svätých omší, ktoré bude v septembri na Slovensku celebrovať pápež František, bude plná zaočkovanosť účastníkov.

Minister zároveň doplnil, že podujatia majú byť organizované s kapacitou vysoko nad rámec aktuálne platných epidemických opatrení.

Kultúrny semafor sa nemení

Navýšiť počty divákov na kultúrnych podujatiach v prípade zaočkovaných ľudí je cesta, ktorou sa chce Slovensko vydať. Pred dnešným rokovaním vlády to povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Na otázku, kedy by mohlo prísť v tejto oblasti k zmene však nevedela odpovedať, keďže podľa jej slov mutujúci variant koronavírusu neustále mení svoje podoby.



„Kultúrny semafor má jasné zadefinované predvídateľné ukazovatele. Nedovolím si tvrdiť, že momentálne dokážeme presadiť to, aby boli tie počty nejako menené. Zatiaľ ostávame na tom, čo je v kultúrnom semafore zadefinované," ozrejmila Milanová.

Zdôraznila, že je dôležité, aby zaočkovanosť populácie Slovenska dosiahla úroveň minimálne 70 percent, aby sa aj kultúre „ľahšie rozbiehalo".