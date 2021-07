Peniaze na očkovaciu kampaň sa uvoľnia tento týždeň, potvrdil Matovič

Minister zdôraznil potrebu efektívneho využitia peňazí.

21. júl 2021 o 14:17 TASR

BRATISLAVA. Peniaze na očkovaciu kampaň pre rezort zdravotníctva sa uvoľnia tento týždeň. Minister financií Igor Matovič z OĽANO po stredajšom rokovaní vlády potvrdil, že sa schváli potrebné rozpočtové opatrenie.

Opätovne zdôraznil potrebu efektívneho využitia peňazí. Nechce, aby sa pod rúškom "covidu" bez zmyslu rozhadzovali milióny.

"Chceli sme od ministerstva zdravotníctva informácie, ako efektívne s prostriedkami naložia a akú kampaň majú nachystanú, lebo vieme, že doterajšia nezaberala. Chceli sme vedieť, akou formou to bude prebiehať. Tento týždeň budú mať schválené rozpočtové opatrenie s tým, že dôrazne žiadame efektívne použitie týchto prostriedkov. Nechceli by sme, aby boli znova hodené do koša, de facto minuté bez akéhokoľvek efektu," vyhlásil minister financií.

Efektivitou vynakladania verejných prostriedkov Matovič už skôr vysvetľoval neuvoľnenie peňazí na mediálnu podporu očkovacej kampane.

Rezort zdravotníctva minulý týždeň informoval, že doplnil potrebné údaje k žiadosti o zvýšenie finančných zdrojov na podporu očkovacej kampane, ktorá sa realizuje kontinuálne.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling z SaS by ocenil, ak by boli vyčlenené prostriedky na spustenie významnejšej očkovacej kampane.

"Dlhodobo odporúčam očkovanie ako jedinú cestu z tohto obdobia," zdôraznil.

Kampaň podľa neho nemá byť o presviedčaní ľudí, ale o informovaní o jednotlivých výhodách očkovania.