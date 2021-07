Premiér verí, že dôvera ľudí vo vládu sa vráti vtedy, keď pocítia jej výsledky

Ľudia sú poznačení koronakrízou, konštatuje Heger.

23. júl 2021 o 11:08 TASR

BRATISLAVA. Premiér Eduard Heger (OĽANO) verí, že dôvera ľudí vo vládu sa navráti po tom, ako pocítia výsledky v školstve, zdravotníctve či životnom prostredí. Uviedol to v rozhovore pre TASR.

Zmeny chcú čas

Heger si myslí, že je rozhodným premiérom, ktorý potrebuje zabezpečiť výsledky. To sa podľa vlastných slov snaží robiť a darí sa mu to.

"Samozrejme, ak začnete robiť veľké zmeny, ktoré Slovensko nepoznalo 12 rokov, tak to chvíľu trvá, kým to rozbehnete a kým sa zmeny pozitívne premietnu do životov občanov," povedal Heger s tým, že potom môže dôvera ľudí začať rásť.

Spoločnosť na Slovensku je rozdelená v dôsledku pandémie. Ľudia sú poznačení koronakrízou, najmä úpadkom sociálneho kontaktu, konštatuje Heger. Tvrdí, že rozdelená spoločnosť nie je iba slovenským fenoménom, ale deje sa aj v iných krajinách.

Bez neúspechu

Heger priblížil, že prioritou vlády je školstvo a vzdelávanie, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, podnikateľské prostredie, digitalizácia a očista justície, prokuratúry a polície.

"Dôležité je urobiť všetky potrebné zmeny, aby sme zmenili trajektóriu Slovenska, ktoré dlho spalo a prepadávalo sa vo všetkých rebríčkoch," podotkol.

Historickým úspechom Slovenska je podľa Hegera plán obnovy. Za neúspech vlády neoznačil nič.

"Keď človek pracuje, tak robí chyby. Nevidím však nejaký veľký neúspech vlády z pohľadu toho, čomu všetkému čelíme. Všetko sa snažíme robiť v záujme ochrany zdravia občanov a ich životov," povedal.