Prebieha mimoriadna letná schôdza, v jej programe je viac ako desať bodov

Rokovať sa má aj o novele digitálnych očkovacích COVID preukazov.

23. júl 2021 o 12:39 TASR

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) otvoril mimoriadnu letnú schôdzu parlamentu. Na programe 35. zasadnutia je viac ako desať bodov, medzi nimi návrhy na skrátené legislatívne konanie k dvom vládnym novelám.

Jednou z nich je novela, ktorá sa týka využívania digitálnych očkovacích COVID preukazov. Okrem toho by mali zákonodarcovia prerokovať aj poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania.

COVID preukaz

Poslanci sa dohodli, že v piatok budú rokovať v prípade potreby do 22.00 h, pokračovať by mali v sobotu od 9.00 h až do vyčerpania bodov programu. Hlasovať o prerokovaných návrhoch by mali vo zvyčajných časoch, a to o 11.00 h a 17.00 h.

Vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.

V zrýchlenom režime by mali poslanci prerokovať i novelu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorou sa upravuje i zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Novelizácia hovorí o presune dvoch kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Kompetencie súvisia s administráciou dielov pôdnych blokov - prideľovanie identifikačného čísla blokov a vedenie ich evidencie.

Nájomné byty

Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania z dielne poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) má odštartovať výstavbu nájomných bytov. Jeho cieľom má byť riešenie aktuálneho problému v oblasti bývania na Slovensku, teda fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva.

Do programu mimoriadnej schôdze zaradil predseda parlamentu aj novelu zákona o verejnom obstarávaní. Hovorí o zvýšení finančného limitu pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, zo súčasných 5000 eur na 10-tisíc eur.

Definitívne by mali zákonodarcovia počas 35. schôdze rozhodnúť o poslaneckej novele zákona o športe. Návrh má umožniť pokračovanie v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie počas pandémie na národné športové zväzy, organizácie a športovcov aj v roku 2022.

Okrem toho by sa malo plénum venovať i vládnemu návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ale i novele zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.