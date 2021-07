Opozícia namieta novelu ku COVID preukazom, podporiť ju nechce ani Hajšelová zo Sme rodina

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga návrh zákona podporí.

23. júl 2021 o 13:41 TASR

BRATISLAVA. Opozícia odmieta novelu týkajúcu sa využívania digitálnych očkovacích COVID preukazov. V pléne Národnej rady viacerí zástupcovia opozície kritizovali uprednostňovanie zaočkovaných a protipandemické opatrenia. Ľuboš

Snaha o zlepšenie stavu

Blaha (Smer-SD) označil prijatie novely v skrátenom legislatívnom konaní za nonsens. Ondrej Dostál (SaS) hovorí o splnení podmienok na takéto rokovanie, poukázal na vážnosť situácie s pandémiou.

Petra Hajšelová zo Sme rodina kritizovala zanedbanie pozitívnej očkovacej kampane a zavádzanie "dobrovoľno-povinného" očkovania podporiť nechce. Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský avizoval, že sa o tom ešte bude v klube hovoriť popoludní. Čakajú na dohodu o finálnom počte preplácaných PCR testov na ochorenie COVID-19 či o cene testovania.

"Som presvedčený, že podmienky sú splnené a existujú zákonné dôvody na skrátené legislatívne konanie," povedal Dostál. S kolegami z klubu SaS poukázal na aktuálnu situáciu. V situácii, v ktorej sa nachádzame a ktorej čelíme, sú naplnené hneď dva z troch verejných záujmov, ktoré podľa Dostálových slov odôvodňujú skrátené konanie.

Hajšelová podľa vlastných slov nemôže tento návrh zákona podporiť. "Treba si uvedomiť, že očkovanie je naozaj zásah do osobnej integrity jednotlivca. V tomto smere to ponímam tak, že sme nezačali robiť pozitívnu kampaň očkovania v rámci vysvetľovania, aby sa ľudia vedeli sami rozhodnúť a chceli sa dať zaočkovať, ale hneď pristupujeme k negatívnemu smeru, a to tzv. dobrovoľno-povinnému očkovaniu," skonštatovala.

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga návrh zákona podporí a verí, že tak napokon urobí aj Sme rodina. Opätovne zdôraznil, že očkovanie prepláca štát, no v koalícii sa dohodli aj na preplácaní aspoň dvoch PCR testov a symbolickej cene antigénových testov. Hovorí, že zákon má zvýšiť kapacity ľudí na verejných podujatiach a športoviskách.

"To všetci ľudia ocenia, tento zákon nijako nejde meniť ich stav oproti dnešnému k stavu horšiemu, ale naopak, k lepšiemu," podčiarkol.

Očkovací experiment

Marek Kotleba (ĽSNS) zdôraznil, že aj očkovaný sa môže nakaziť, len bude mať miernejší priebeh ochorenia. Naďalej spolu so straníckymi i opozičnými kolegami odmietajú delenie ľudí na očkovaných a neočkovaných, a to aj pri pandemických opatreniach.

Blaha uviedol, že ľudia majú právo sa dobrovoľne rozhodnúť aj pri očkovaní. Hovorí o vakcinácii ako o experimente a "očkovacom fašizme". Vzhľadom na vyjadrenia členov klubu Sme rodina ich vyzval, aby návrh nepodporili a zablokovali ho na koaličnej rade.

Zita Pleštinská (OĽANO) reagovala na vyjadrenia opozície tým, že od nej nepočula ešte ani jeden návrh na riešenie pandemickej situácie. Chýbajú jej aj argumenty, prečo by sa o novele zákona nemalo rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.