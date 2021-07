Sme rodina sa Lengvarského snahe očkovať opäť otočila chrbtom

Ak Lengvarského zákon neprejde, očkovaným sa lockdown nevyhne.

23. júl 2021 o 18:39 Michal Katuška

BRATISLAVA. Palec predsedu parlamentu a Sme rodina Borisa Kollára smerujúci dolu ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO) ukázal, že jeho plán na uvoľnenie protipandemických opatrení pre očkovaných nemá podporu druhej najväčšej strany koalície.

Kollár tradičným gestom v parlamente v piatok na mimoriadnej schôdzi signalizoval svojim poslancom, aby nepodporili zrýchlené rokovanie o návrhu, ktorý by dal hygienikom právomoc podmieniť vstup do reštaurácie, na koncert, či športový zápas negatívnym testom alebo dokladom o očkovaní.

Po ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) tak má druhá najväčšia koaličná strana problém s ďalším ministrom OĽaNO a jeho návrhom.

Ak by Sme rodina uspela, Lengvarského zámer by parlament musel prerokovávať pomaly a platiť by mohol začať až najskôr v septembri. Minister zdravotníctva sa pritom snaží motivovať ľudí k očkovaniu ešte pred začiatkom školského roka, keď sa očakáva výrazný rast infikovaných.

Sme rodina nebola bez šance na úspech. Koalícia totiž dokázala na podporu zrýchleného hlasovania o Lengvarského návrhu zozbierať len 61 hlasov, hoci aj bez hlasov Sme rodina disponuje 77 poslancami. Ak by si opozícia dokázala na hlasovanie zabezpečiť viac svojich poslancov, Lengvarský by bol porazený.

Opozícia davu pred parlamentom sľubovala iné