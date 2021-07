Klus: Zachovanie otvorených hraníc je prioritou

Pandémia podľa neho mimoriadne zasiahla Slovákov pracujúcich za hranicami.

23. júl 2021 o 17:29 SITA

BRATISLAVA. Slovensko je krajinou s významným počtom takzvaných cezhraničných pracovníkov, preto je pre krajinu v rámci boja proti pandémii koronavírusu prioritou garantovanie otvorených hraníc a podľa možnosti spoločné európske pandemické riešenia do budúcnosti.

Na neformálnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) v Slovinsku to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Martin Klus zo strany SaS. Podľa neho pandémia slovenských občanov, ktorí pracujú za hranicami, mimoriadne zasiahla a zároveň celá Európska únia bolestivo zistila, kde sú jej limity.



„Na druhej strane sme dostali jedinečnú príležitosť poučiť sa, aby sme boli v budúcnosti lepšie pripravení a mohli účinnejšie čeliť podobným výzvam. A práve na to by sa mali naďalej sústrediť aj členské štáty EÚ," povedal Klus.

Dodal, že predovšetkým budovanie odolnosti a ekonomická obnova po koronakríze, s dôrazom na takzvanú zelenú a digitálnu transformáciu, sú oblasti, ktoré musia byť v centre pozornosti únie.