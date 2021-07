Čo sa zmení zákonom o očkovaných (otázky a odpovede)

V reštaurácii sa treba preukázať.

25. júl 2021 o 9:40 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Po mesiaci koaličných sporov a komplikovanom hlasovaní v parlamente poslanci schválili novelu zákona o verejnom zdraví.

Tá zavádza nové pravidla pri vstupe do prevádzok a na verejné podujatia pre zaočkovaný a nezaočkovaných, a to najmä v prípade zhoršenia epidemickej situácie, kedy bude musieť hlavný hygienik reagovať. Novela totiž umožňuje Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu pri ohrození verejného zdravia nariadiť dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia potvrdením o očkovaní proti ochoreniu Covid-19, prekonaní ochorenia alebo o negatívnom výsledku testu.

1. Aké budú obmedzenia?

V prípade, že by sa zhoršila pandemická situácia, pri vstupe do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupe na hromadné podujatia sa treba preukázať absolvovaním očkovania proti Covid-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia.

Ostatní sa musia preukázať testom na ochorenie Covid-19.