Oklamaní antigénom. Test nemusí zachytiť deltu prezlečenú za nádchu

Kollárom vydobytý ústupok sa nezaočkovaným môže vypomstiť.

27. júl 2021 o 8:38 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Bezplatné testy na covid-19 pre nezaočkovaných mali predstavovať cestu, ako sa nemusia očkovať a zároveň môžu relatívne slobodne žiť aj počas očakávanej tretej vlny pandémie. Tá podľa odborníkov zasiahne Slovensko na jeseň.

Aktuálne sa však ukazuje, že falošný negatívny výsledok testu môže týchto ľudí dostať do nemocnice skôr, ako by sa dalo čakať. Platí to najmä o antigénových testoch.

Rozširujúci sa delta variant, ktorý bude takmer s istotou spúšťačom tretej vlny pandémie, sa viac ako iné formy covidu-19 prejavuje nádchou. Ak ju nakazený ignoruje, alebo absolvuje antigén s falošným negatívnym výsledkom, v priebehu týždňa môže podľa infektológa Petra Sabaku skončiť so zápalom pľúc v nemocnici.

Riziko platí hlavne pre nezaočkovaných. Vakcíny dostupné na Slovensku chránia očkovaných po druhej dávke pred hospitalizáciou až na viac ako 90 percent. Znamená to, že ak by sa očkovaný deltou aj nakazil, pravdepodobnosť, že skončí v nemocnici, je nízka.

Ústupok voči nezaočkovaným, ktorí sa im však napokon môže vypomstiť, urobila koalícia po piatkovom útoku zhruba päťsto antivaxerov na parlament. Koaličná strana Sme rodina šéfa parlamentu Borisa Kollára po ňom vyhlásila, že nepodporí zákon zvýhodňujúci očkovaných, ktorý navrhol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO), hoci s ním pred protestom súhlasila.

Koalícia napokon ustúpila Kollárovi a dohodla sa na testoch zadarmo pre nezaočkovaných. Ak budú chcieť ísť do reštaurácií či fitnescentier, antigénový test ich bude stáť predbežne päť eur.

Do pondelka bolo na Slovensku podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva Daše Račkovej laboratórne potvrdených 107 prípadov delta variantu. Ten je oproti variantu alfa, známemu ako britský, výrazne infekčnejší. Jeden človek nim môže nakaziť až osem ľudí.

Zápal pľúc v rúchu nádchy

"Pri delta variante je príznak nádchy častejší ako pri iných variantoch," vysvetľuje Sabaka. Mnoho ľudí ho preto môže ignorovať alebo si prípadnú infekciu môže overiť len cez antigénový test. Takéto konanie však môže človeku spôsobiť aj fatálne problémy.