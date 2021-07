Na hraniciach Chorvátska dôsledne kontrolujú podmienky vstupu do krajiny

Bezproblémový vstup majú cestujúci s platným digitálnym COVID preukazom EÚ.

27. júl 2021 o 17:47 TASR

BRATISLAVA. Chorvátske inštitúcie v týchto dňoch striktne kontrolujú všetky podmienky pre vstup do tejto krajiny. Aktuálne podmienky platia minimálne do 31. júla, prípadne do odvolania.

Cestujúcich na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojej webovej stránke.

Treba rátať so zdržaním pre nevyplnené formuláre

Pre značný počet turistov do Chorvátska treba podľa rezortu diplomacie počítať aj s niekoľkohodinovým zdržaním na hraniciach, pri ceste autom preto odporúča pripraviť si dostatok tekutín, zásob jedla i pohonných hmôt.

Pred cestou do Chorvátska odporúča ministerstvo vyplniť online formulár, ktorý urýchli vybavenie turistov/priechodu cez hranice.

Ak cestujúci nebudú mať vyplnený formulár, musia rátať so zdržaním na vstupe do Chorvátska.

"Pri zadávaní viacerých osôb odporúčame nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty osobitne. V prípade detí do 12 rokov tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne," podotýka ministerstvo.

Odporúča tiež radšej použiť anglickú verziu aplikácie, hoci existuje aj slovenská.

Bez problémov s digitálnym covid pasom EÚ

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (s platnosťou aj v čase návratu do SR).

Bezproblémový vstup do krajiny bude umožnený cestujúcim, ktorí budú mať platný Digitálny COVID preukaz EÚ. Výnimočne bude takýto vstup umožnený aj v prípade, ak digitálny certifikát nemajú.

Musia sa však preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, rýchlym antigénovým testom (RAT) nie starším ako 48 hodín (od odobratia vzorky), potvrdením či osvedčením o vakcíne nie starším ako 270 dní či potvrdením o prekonaní ochorenia a prijatí jednej dávky vakcíny do šiestich mesiacov od začiatku ochorenia.

Predložiť môžu aj PCR alebo rýchly test na antigén (RAT), ktorý potvrdzuje, že testovaná osoba sa zotavila z COVID-19, pričom test sa uskutočnil v predchádzajúcich 270 dňoch a je starší ako 11 dní odo dňa príchodu na hraničný priechod alebo predložiť lekárske potvrdenie o prekonaní. Tieto možnosti však musia byť v anglickom alebo chorvátskom jazyku.

Možnosťou je tiež PCR testovanie alebo rýchle testovanie antigénu (RAT) ihneď po príchode do Chorvátskej republiky, avšak na vlastné náklady a s povinnosťou samoizolácie do príchodu negatívneho nálezu. V prípade nemožnosti testovania sa stanovuje samoizolácia na desať dní.

Tranzitujúci cez Chorvátsko nemajú povinnosť nastúpiť do samoizolácie/domácej karantény, ak do 12 hodín od vstupu opustia krajinu.