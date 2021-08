Šutaj Eštok: V Hlase sa nepýtame, kto je zaočkovaný, je to zásah do súkromia

Hlas je proti povinnému očkovaniu.

1. aug 2021 o 18:32 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

Opozičná strana Hlas hovorí, že odmieta diskrimináciu nezaočkovaných. Obviňuje stranu Sme rodina zo zrady ľudí a pred parlamentom sa zatiaľ hŕstka ľudí snažila dobyť do vnútra budovy za podpory takmer všetkých opozičných strán a musela zasiahnuť polícia.

O tom, prečo sa predseda Hlasu Peter Pellegrini nedal zaočkovať a či p ripúšťa strana diskusiu o povinnom očkovaní pre niektoré skupiny, ale aj o odstúpení policajného prezidenta Petra Kovaříka a o tom, čo v súčasnosti robí obvinený poslanec Peter Žiga, hovorí v rozhovore pre denník SME poslanec Národnej rady za stranu Hlas MATÚŠ ŠUTAJ EŠTOK.

Do akej miery sa v strane pri téme očkovania riadite odbornými názormi a, naopak, osobnými pocitmi?

Matúš Šutaj Eštok od roku 2020 je poslancom NR SR, kandidoval za stranu Smer-SD,

v júni 2020 oznámil vstup do strany Hlas,

je bývalým vedúcim Úradu vlády SR.

Od začiatku jasne a pomerne konzistentne komunikujeme, že sme za očkovanie, ktoré má byť predovšetkým dobrovoľné.

Princíp dobrovoľnosti očkovania sa odzrkadľuje aj v strane. Väčšina členov predsedníctva strany je zaočkovaná. Neriešime, kto nie je zaočkovaný, nepýtame sa na to, predsa len je to zásah do súkromia.

Aký má Peter Pellegrini problém s očkovaním, bojí sa?

Je v rovnakej pozícii ako ja. Má test na protilátky, ktorý ukázal, že ich má na potrebnej úrovni, preto nie je zaočkovaný.

Osobne v očkovaní nevidím logický zmysel, ak má človek protilátky vytvorené prirodzenou cestou. Nie som antivaxer, moje rok a polročné dieťa absolvovalo všetky povinné očkovania. Máme naplánované aj nepovinné očkovania.

Ani strana Hlas nie je antivaxerská. Očkovanie podporujeme, ale musí byť dobrovoľné. Pri rizikových skupinách, či už ide o starších ľudí alebo tých s prípadným nábehom na iné choroby, akými sú napríklad obézni, si však viem predstaviť väčšiu debatu o miere dobrovoľnosti očkovania. V žiadnom prípade však netvrdím, že by malo ísť o povinné očkovanie takýchto ľudí.

Ak chceme, aby bola tretia vlna koronavírusu čo najslabšia, je aj povinnosťou štátu, aby zabezpečil najmä ochranu tejto rizikovej skupiny, pri ktorej je očkovanie asi najlepšou cestou. Tu však štát zlyhal.

Pellegrini patrí podľa prieskumov medzi najpopulárnejších slovenských politikov. Hovorí, že zaočkovať sa nedá a svojim voličom doposiaľ vyslovene neodporučil, aby sa dali zaočkovať. Aký podiel má Pellegrini na tom, že na Slovensku nemáme zaočkovaných ani 40 percent obyvateľov?

Pokiaľ viem, jasne odporučil očkovanie všetkým, ktorí o ňom premýšľajú. Primárne rizikovej skupine. Odmietam hru, že opozícia môže za malý podiel zaočkovania.

Odmietam akýkoľvek podiel zodpovednosti, pretože ak nejaký je, máme na to vládu. Tá už na prelome rokov 2020 - 2021, keď sme už vedeli, že očkovanie bude cestou, zlyhala. Nezabezpečila očkovaciu kampaň, zmeškala nákup troch miliónov kusov vakcín od firmy Pfizer/BioNTech a umožnila vznik celej kauzy Sputnik.

“ Je naším cieľom poraziť pandémiu, alebo aby sa dal Peter Pellegrini zaočkovať? „ Matúš Šutaj Eštok

Preto neobviňujme dnes ľudí alebo opozíciu zo zodpovednosti za to, že teraz, v čase relatívneho pokoja, ľudia k očkovaniu nepristupujú tak, ako by to urobili v strede pandémie, keď sa zaočkovať chceli. Bohužiaľ, vtedy na to priestor nemali.

Podľa prieskumov máte dosť vysoké percento voličov, ktorí by sa chceli dať zaočkovať. Neodrádzate ich svojou komunikáciou?

Ako? Komunikujeme, že očkovanie je jednou z ciest. Musí však byť predovšetkým dobrovoľné. Neznásilňujme nikoho, že sa musí očkovať, a nevytvárajme dve kategórie ľudí.

Je naším cieľom poraziť pandémiu, alebo aby sa dal Peter Pellegrini zaočkovať? Pandémiu porazíme vtedy, keď budeme mať dostatok protilátok získaných či už očkovaním alebo prekonaním koronavírusu.

Hlasovali ste proti zákonu, ktorý má zvýhodňovať zaočkovaných v prípade zhoršenia epidemickej situácie. Zvolili by ste teda radšej cestu zatvárania?