SIS videl za únosom Kováča od začiatku. Kto bol prokurátor Serbin?

Dozoroval kauzy Ivana Lexu.

30. júl 2021 o 22:05 Daniela Hajčáková, Matúš Burčík

BRATISLAVA. "Ľutoval som len to, že toľká práca vyšla navnivoč," spomínal niekdajší bratislavský prokurátor Michal Serbin na obdobie, keď obžaloval bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu.

Bola to nevídaná vec, navyše v čase, keď na Slovensku nebolo veľa prokurátorov, ktorí by chceli dozorovať kauzy Slovenskej informačnej služby. V novembri 2000 Serbin podal obžalobu na Lexu a ďalších dvanástich ľudí v kauze únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml.

Rozhodnutia súdu o aktéroch kauzy sa však Serbin nedožil, vo štvrtok vo veku 68 rokov zomrel. V roku 2001 stíhanie zastavili a hoci sa kauza po zrušení Mečiarových amnestií opäť dostala na súd v júni 2019, doposiaľ v nej nikto nebol potrestaný.

"Ak by som do toho nešiel, dnes by som sa za tritisíc eur mesačne ´trtošil´ a ´pregrciaval´ na Generálnej prokuratúre ako všetci ostatní," povedal Serbin v marci 2017 v rozhovore pre Denník SME.

Začal za Dzurindu

Keď po voľbách v roku 1998 skončil premiér Vladimír Mečiar a nastúpila vláda Mikuláša Dzurindu, dostal Serbin ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave na starosť všetky kauzy Ivana Lexu.