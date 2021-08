Dobré ráno: Účty si už vybavujú aj prokurátori

Spor v silových zložkách ďalej eskaluje.

1. aug 2021 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=ewhnd-10a3310-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Posledné týždne sa rozpráva o vojne medzi našimi silovými zložkami: zvonku sa zdá, akoby si účty vybavovali SIS-ka, NAKA aj inšpekcia ministerstva vnútra.

No a aby toho nebolo málo, do sporu sa teraz pustili aj prokurátori, a to nie hocijakí. Odkazy cez médiá si vymieňajú špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Prečo si posielajú odkazy a o čo v ich spore ide, ale aj aké má tento spor politické pozadie?

Tomáš Prokopčák sa pýta Romana Cuprika.

Zdroj zvukov: TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Proti agresívnym demonštrantom blokujúcim cesty v Bratislave mohla polícia zakročiť. V piatok to povedal koaličný poslanec Ondrej Dostál. Štát sa podľa neho nesmie prizerať, ako sa extrém z internetu mení na fyzické násilie. Agresivitu protestujúcich kritizovala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta začal trestné stíhanie v súvislosti s prerušením zaistenia svedkov svedčiacich v kauzách Očistec a Judáš. Zneužitia právomocí a marenia spravodlivosti sa mohol dopustiť rovno šéf polície.

Naopak, z väzby v piatok prepustili bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho. Rozhodol o tom špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, už podľa neho nie sú dôvody na ďalšie trvanie väzby. Imrecze je stíhaný v kauze Mýtnik, priznal sa a s políciou spolupracuje.

Národné centrum zdravotníckych informácií bude preverovať, či sú ľudia registrujúci sa na stretnutie s pápežom Františkom naozaj zaočkovaní a či neklamú. Pápež navštívi Slovensko v polovici septembra.

Austrália zavádza prísny lockdown, v Sydney budú na dodržiavanie pravidiel dohliadať aj vojaci. V krajine sa šíri delta variant, zaočkovanosť v Austrálii je pritom len 17 percent z dospelej populácie.

Odporúčanie

Je to krásne a je to smutné. Dosť smutné, no katarzia smútkom je tiež niekedy potrebná. Mojím dnešným odporúčaním je preto grafický román Vo vlnách, krásny príbeh o láske, ktorú nájdete aj o ňu môžete prísť... ale aj o inej láske: tej k moru a k surfovaniu. Tento moderný minimalistický komiks je nádhernou poctou surfingu aj jeho histórii, ale aj poctou jednému vzťahu, ktorý bol príliš krátky.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.