Počas pandémie sa na Slovensku zvýšil počet osamelých ľudí, ukázuje prieskum

Od apríla do júla 2020 sa cítilo 20,5 percenta opýtaných zo Slovenska osamelo.

30. júl 2021 o 17:57 SITA

BRATISLAVA. Počas pandémie sa na Slovensku zvýšil počet ľudí, ktorí sa cítili osamelí. Zo slovenských respondentov sa v období od apríla do júla 2020 cítili 20,5 percenta opýtaných, pričom v roku 2016 osamelosť pociťovalo 7,9 percenta respondentov.

Vyplýva to zo správy Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie, ktorá sa zamerala na pocity osamelosti a sociálnej izolácie počas pandémie ochorenia COVID-19.

U mladých narástla osamelosť až štvornásobne

Informovala o tom Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR. Správa ukázala, že pocit osamelosti sa v prvých mesiacoch pandémie v Európe zdvojnásobil u ľudí všetkých vekových skupín. Zistila tiež, že v porovnaní s rokom 2016 osamelosť u mladých vo veku 18 až 35 rokov narástla štvornásobne.

Pred pandémiou v roku 2016 boli podľa prieskumu najviac osamelí Gréci (20,8 percenta). Za nimi nasledovali občania Rumunska (16,9 percenta), Belgicka (16 percent), Maďarska (14,3 percenta) a Francúzska (14,2 percenta). Počas pandémie od apríla do júla 2020 sa najviac osamelo cítili obyvatelia Francúzska (31,6 percenta), Grécka (29,3 percenta), Bulharska (28 percent) a Švédska (26,4 percenta). Práve Švédsko malo najväčší skok v počte ľudí, ktorí sa cítili osamelo.

V porovnaní s rokom 2016 sa ich počet zdvihol o takmer 20 percentuálnych bodov, pričom malo z krajín najmiernejší lockdown.

Médiá o osamelosti viac informovali

Podľa správy médiá počas pandémie zdvojnásobili pokrytie tém súvisiacich s osamelosťou alebo sociálnou izoláciou v celej Európskej únii. Jedna tretina správ o samote a sociálnej izolácii sa týka zdravia a zhruba 10 percent textov obsahuje zmienku o ekonomických dopadoch osamelosti. Od začiatku pandémie sa v súvislosti s osamelosťou diskutuje aj o vplyve práce na diaľku.

Správa zároveň konštatuje, že prístup médií je k tejto téme medzi členskými krajinami celkovo rôzny. Kým v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku či Švédsku sa o téme rozpráva, tak na Cypre, Českej republike, Grécku, Lotyšsku, Litve, Malte, Slovensku či Slovinsku má táto téma malé alebo žiadne zastúpenie.



Dáta pre rok 2016 pochádzajú z prieskumu European Quality of Life Survey a tie pre rok 2020 sú z prieskumu The Living, working and COVID-19. V prvom prieskume sú dáta založené aj na osobných rozhovoroch. Počet ľudí zapojených do prieskumu sa pohybuje od tisíc do dvetisíc ľudí na krajinu. Prieskum z roku 2020 bol online a vyplniť ho mohol ktokoľvek nad 18 rokov.

Dostať sa k nemu dalo cez odporúčanie alebo cez reklamu na sociálnych sieťach. Z Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Írska, Portugalska, Rumunska a Španielska sa vyplnilo dotazník viac ako päťtisíc respondentov pričom z Luxemburska ich bolo menej ako tisíc.