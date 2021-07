Očkovanie podporili na zhromaždení v Bratislave stovky ľudí

Podujatie zorganizovalo hnutie Progresívne Slovensko.

30. júl 2021 o 18:07 SITA

BRATISLAVA. Podporu očkovaniu ako jedinému účinnému boju proti pandémii koronavírusu dnes na bratislavskom Námestí slobody prišli vyjadriť stovky ľudí. Podujatie Za očkované Slovensko zorganizovalo hnutie Progresívne Slovensko.

Europoslanec Michal Šimečka v tejto súvislosti zdôraznil, že tí, čo zatiaľ nie sú zaočkovaní, nie sú nepriateľmi očkovaných. „Sú to naši susedia, bývalí spolužiaci, sú to naši kolegovia, sú to členovia našich rodín. Ak sa len trochu dá, treba sa s nimi rozprávať," povedal Šimečka. Doplnil, že verí, že pandémia čoskoro pominie a bude to vďaka ľuďom, ktorí sú zaočkovaní.

Šimečkov kolega Martin Hojsík zdôraznil, že dôveruje vedcom. Skúsenosti z výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie a verejné zdravie ho podľa jeho slov presvedčili, že kontrolné orgány v Európe nepovoľovali vakcíny na základe vôle politikov, aj keď tí na to tlačili, ale až keď verili, že sú dostatočne účinné a bezpečné. „Aj preto som nesmierne vďačný a nesmierne dôverujem vedkyniam a vedcom," povedal.



Hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay na zhromaždení povedal, že odporcovia očkovania musia dostať príležitosť na dôstojný ústup zo svojich pozícii.



Zhromaždenia Progresívne Slovensko zorganizovalo ako odpoveď na antivaxerské protesty pred parlamentom a prezidentským palácom, na ktorých sa niektorí účastníci správali agresívne, prípadne šírili konšpirácie.