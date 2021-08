Časomiera očkovacej lotérii vypršala, registrácia na ňu však nefunguje

Spustenie lotérie ministerstvo posúva na ôsmu večer.

1. aug 2021 o 12:53 Ján Krempaský

Správu budeme aktualizovať.

BRATISLAVA. V nedeľu na poludnie sa vynulovala časomiera očkovacej lotérie na stránke ministerstva financií. Po vynulovaní malo nasledovať jej spustenie, ale k tomu nedošlo.

Po kliknutí na webový odkaz registrácie www.bytzdravyjevyhra.sk sa záujemca o lotériu dozvedel, že stránka nie je dostupná.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Posun o osem hodín

Hovorkyňa ministerstva Michaela Lovasová pre denník SME povedala, že spustenie lotérie sa posúva na nedeľu o ôsmej večer. V priebehu hodiny vraj pošle rezort tlačovú správu, v ktorej vysvetlí, prečo došlo k časovému posunu lotérie.

Ministerstvo vedené šéfom OĽaNO Igorom Matovičom sa rozhodlo pre konanie očkovacej lotérie preto, aby sa na Slovensku zvýšil podiel zaočkovaných obyvateľov.

Do nedele bolo na Slovensku zaočkovaných takmer 37 percent obyvateľov Slovenska. Aby sa u nás vytvorila kolektívna imunita proti prichádzajúcemu delta variantu koronavírusu, je potrebné, aby bolo plne zaočkovaných najmenej 80 percent obyvateľstva.

Začiatok v poradí tretej vlny koronavírusu ministerstvo zdravotníctva oznámilo túto stredu.

Najvyššia výhra ešte nie je známa

Do očkovacej lotérie sa môže prihlásiť každý, kto dovŕšil 18. rok života.

Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa môžu zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa môžu aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými.

Keď sa zaočkovaní prihlásia do prémie, automaticky v nej ostávajú počas všetkých kôl žrebovania.

Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania po prvej dávke vakcíny.

"Každý deň sa budú na RTVS za prítomnosti notára žrebovať odmeny v päťminútovej relácii a cez víkend bude jedna hodinová relácia, kde sa budú žrebovať vyššie výhry," povedal na začiatku júla pre SME poslanec György Gyimesi (OĽaNO).

Najvyššia možná výhra zatiaľ známa nie je, upraví sa v štatúte hry. Nebola známa ani v deň jej spustenia.

Za týždeň bude možné v rámci lotérie rozdať všetkým odmeneným dohromady maximálne dva milióny eur. Gyimesi však predpokladá, že na žrebovanie bude vyčlenených od 600-tisíc do 1,5 milióna eur týždenne. Ak sa táto suma nevyčerpá, môže sa presunúť do ďalších týždňov.

Okrem lotérie bude ministerstvo financií poskytovať odmenu, tzv. sprostredkovateľský bonus aj tým, ktorí presvedčia iných ľudí, aby sa dali zaočkovať. Jeden sprostredkovateľ bude môcť takto získať maximálne 4500 eur, ak dokáže na očkovanie presvedčiť 50 ľudí.

Výhra v lotérii, ako dôvod na to, aby človek zmenil svoj pohľad na vakcináciu a dal sa zaočkovať, nie je pre obyvateľov Slovenska veľmi presvedčivá.

Ak by ľuďom niekto ponúkol peniaze, svoj postoj by prehodnotilo 18 percent opýtaných. Vyplýva to z májového prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, na ktorom sa podieľala aj Slovenská akadémia vied (SAV)