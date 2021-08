Ranný brífing: Na Slovensku už prevláda agresívna delta

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

3. aug 2021 o 23:46 Michal Deliman

Pri nákaze delta variantom koronavírusu má pacient vyššie riziko, že skončí v nemocnici na ventilácii. Navyše človek nakazený deltou môže nakaziť až ďalších deviatich ľudí. Nebezpečnejší variant našli na Slovensku už vo viac ako pätine vzoriek vírusu.

Libanon rok po masívnom výbuchu v Bejrúte rozkladajú politické strany, ktoré nie sú pre vlastné prospechárstvo schopné poraziť tamojší ekonomický a zdravotnícky úpadok. Ako rok od tragédie vyzerá život v Bejrúte sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Delta sa šíri rýchlejšie ako ebola či kiahne. Čo nové vieme o variante?

Z Čižnára sa po odchode z prokuratúry stal advokát

Obce pri stavaní bytov obchádzali pravidlá. Biznis ovládlo pár firiem

Z rozvinutej krajiny do humanitárnej katastrofy za dva roky. Libanon sa potápa

Čas ako z inej planéty. Warholm získal zlato vo svetovom rekorde

Onanisti aj sexuálne komentáre. Čo zmeniť, aby sa ženy vonku cítili bezpečne?

Delta sa šíri rýchlejšie ako ebola či kiahne, prevláda aj u nás

Premiér Eduard Heger dostal nedávno druhú dávku vakcíny AstraZeneca proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: TASR/AP)

Na Slovensku malo pozitívny výsledok PCR testu 41 osôb, laboratóriá vykonali 7 703 vyšetrení. Počet hospitalizovaných stúpol o 11 pacientov, v nemocniciach je tak 92 ľudí. Pribudla jedna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 3 575 ľudí.

Koncom mesiaca júl už na Slovensku začal prevládať delta variant nového koronavírusu, ktorý sa v krajine prvýkrát objavil v júni. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva objavili tento variant v poslednom týždni pri 85,1 percenta sekvenovaných pozitívnych vzoriek.

Okrem toho, že sa tento variant rýchlo prenáša medzi ľuďmi, nové výskumy naznačujú, že zvyšuje aj riziko závažného priebehu nákazy a úmrtia. Navyše jeden človek nakazený deltou môže v najhoršom prípade nakaziť až ďalších deviatich ľudí.

Prípady spôsobené delta variantom by mohli začať výrazne narastať najneskôr v septembri, myslí si zdravotnícky analytik Martin Smatana. „Ak ľudia neabsolvujú očkovanie ešte v lete, tak jedného dňa nebudeme mať 80 prípadov denne, ale bude ich 200, 300, 400 a budú rásť hospitalizácie a úmrtia,“ hovorí.

Hoci vakcíny môžu mať pri delta variante nižšiu účinnosť, stále veľmi efektívne zabraňujú ťažkým priebehom ochorenia, ktoré si vyžadujú napojenie na pľúcnu ventiláciu.

Očkovacia kampaň: Niekoľko dopredu určených reklamných agentúr osloví dnes ministerstvo zdravotníctva a v priebehu týždňa z nich vyberie jednu. Zverí jej kampaň na podporu očkovania proti Covidu-19 za 3,9 milióna eur.

Niekoľko dopredu určených reklamných agentúr osloví dnes ministerstvo zdravotníctva a v priebehu týždňa z nich vyberie jednu. Zverí jej kampaň na podporu očkovania proti Covidu-19 za 3,9 milióna eur. Čerešnička na torte: Najväčšou odmenou je a stále bude zdravie a pocit bezpečia. I tak by však všetkých tých, čo celý čas nestratili nervy, mohlo čakať niečo iné ako hra o rýchle prachy. Tá je totiž čerešničkou na torte poníženia všetkých, ktorí o očkovanie stáli a stoja, píše Soňa Jánošová.

Najväčšou odmenou je a stále bude zdravie a pocit bezpečia. I tak by však všetkých tých, čo celý čas nestratili nervy, mohlo čakať niečo iné ako hra o rýchle prachy. Tá je totiž čerešničkou na torte poníženia všetkých, ktorí o očkovanie stáli a stoja, píše Soňa Jánošová. Koleso šťastia: Milióny na ceny, ďalšie na vysielanie a za vysielanie. Pokračuje v štýle celoplošného antigénového testovania, ktoré sme absolvovali tiež podobným hurá systémom. Čiže amaterizmom maskovaným všeobecným nadšením v mene celonárodného, ba priam celosvetového dobra, píše Ján Füle.

Z Čižnára sa po odchode z prokuratúry stal advokát

Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. (zdroj: SITA)

Pred rokom odchádzal z funkcie predčasne. Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár skončil skôr, ako parlament vybral jeho nástupcu. Špekulovalo sa najmä o zdravotných dôvodoch, ale dnes 57-ročný bývalý prokurátor rozbieha novú kariéru.

So synom Jurajom, ktorý začiatkom roka tiež odišiel z prokuratúry, si koncom júla založili advokátsku kanceláriu J&J. Eseročka so základným imaním päťtisíc eur sídli v petržalskej administratívnej budove Aupark Tower pri obchodnom centre.

Čižnárovcov pred pár týždňami zapísala Slovenská advokátska komora do zoznamu advokátov, ako špecializáciu si zhodne uvádzajú obchodné právo.

Čižnár starší sa v polovici júla o téme nechcel bližšie vyjadrovať, ale tvrdil, že tak spraví neskôr, na telefonáty však nereagoval. Jeho syn Juraj najskôr sľúbil stanovisko v priebehu týždňa, neskôr si to rozmyslel aj on.

„Zaujali sme stanovisko, že sa k vašim otázkam vyjadrovať nebudeme,“ odkázal Juraj Čižnár.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Utajená linka pomoci: Štát po roku príprav spustil Národnú linku na podporu duševného zdravia. O jej fungovaní ministerstvo zdravotníctva informovalo až 28 dní po jej spustení. Projekt má pritom fungovať len rok.

Štát po roku príprav spustil Národnú linku na podporu duševného zdravia. O jej fungovaní ministerstvo zdravotníctva informovalo až 28 dní po jej spustení. Projekt má pritom fungovať len rok. Pčolinský zavádza: Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne ministerstva vnútra podľa názoru koaličného poslanca Petra Pčolinského umožňuje vylúčiť z volieb všetkých, ktorí nie sú zaočkovaní. Podľa stanoviska rezortu vnútra však novela nemení pravidlá, pokiaľ ide o prekážky vo výkone volebného práva.

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne ministerstva vnútra podľa názoru koaličného poslanca Petra Pčolinského umožňuje vylúčiť z volieb všetkých, ktorí nie sú zaočkovaní. Podľa stanoviska rezortu vnútra však novela nemení pravidlá, pokiaľ ide o prekážky vo výkone volebného práva. Molnára opäť obvinili: Bývalý sudca Richard Molnár opätovne čelí obvineniu za prijímanie úplatkov v rámci skutkov, kde generálny prokurátor Maroš Žilinka pôvodne obvinenia zrušil.

Obce pri stavaní bytov obchádzali pravidlá. Biznis ovládlo pár firiem

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Výstavba nájomných bytov má dostať zelenú. Koalícia pripravuje podmienky na to, aby ich počet rástol rýchlejším tempom. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že biznis s nájomnými bytovkami ovládlo niekoľko firiem a obce pri ich stavaní podľa Úradu pre verejné obstarávanie obchádzali pravidlá.

Obce a mestá by mali ako verejní obstarávatelia vypísať na stavbu nájomných bytoviek otvorenú súťaž tak, aby zabezpečili čo najlepšiu kvalitu za čo najnižšiu cenu. Od nej sa potom odvíja aj výška nájomného, ktorú platia obyvatelia.

Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s expertom na verejné obstarávanie Miroslavom Cákom analyzovala 39 projektov za vyše 41 miliónov eur. Obce za ne od ÚVO dostali pokuty, lebo porušili zákon. Namiesto toho, aby o zákazky na stavbu férovo súťažili, podľa úradu ich ušili na mieru vopred vybraným súkromným spoločnostiam.

Z analýzy projektov vyplýva, že samosprávy používali rovnaké schémy na to, aby sa vyhli súťažiam. Takéto, podľa ÚVO nezákonné verejné obstarávania, si v mnohých prípadoch neriadili sami, ale najímali si na ne konzultantov. Rovnaké mená sa opakujú pri viacerých zákazkách.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Spiaca Matovičova reforma: Príprava daňovo-odvodovej reformy je v "spiacom štádiu". Uviedol to podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič, pričom vinu zvalil na SaS. Tá obvinenia Matoviča odmieta a tvrdí, že daňovú reformu neblokuje a doteraz jej návrh ani nevidela.

Príprava daňovo-odvodovej reformy je v "spiacom štádiu". Uviedol to podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič, pričom vinu zvalil na SaS. Tá obvinenia Matoviča odmieta a tvrdí, že daňovú reformu neblokuje a doteraz jej návrh ani nevidela. Prínos očkovacej prémie: Peniaze z očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu budú návratné, ak sa vďaka nim zaočkuje minimálne 30-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nedali. Vyplýva to z prepočtov Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré spomenuli v analýze o potenciálnych prínosoch očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu.

Peniaze z očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu budú návratné, ak sa vďaka nim zaočkuje minimálne 30-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nedali. Vyplýva to z prepočtov Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré spomenuli v analýze o potenciálnych prínosoch očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu. Nový veterinárny zákon: Agrorezort aktuálne pripravuje nový veterinárny zákon. Jeho súčasťou by malo byť obmedzenie, respektíve zákaz predaja zvierat prostredníctvom zmlúv uzatvorených na diaľku vrátane objednávok po telefóne alebo cez internet.

Libanon: Z blahobytu do katastrofy za dva roky

Bejrút krátko po výbuchu. Sýpka ostáva v rovnakej podobe dodnes. (zdroj: SITA/AP)

Výbuch obrovského skladu s takmer tritisíc tonami dusičnanu amónneho spred roka sa dodnes nevyšetril. Nenaplnili sa ani nádeje ľudí, že sa zmení politický systém v krajine, ktorú si medzi sebou rozdelili šiitskí, sunnitskí a kresťanskí politici a nikoho medzi seba nepustia.

Krajinu ovláda menej ako desať výnimočne bohatých rodinných klanov, z ktorých pochádzajú najvplyvnejší politici aj podnikatelia. Práve pretrvávajúca korupcia politikov a snaha „vybaviť“ niečo pre svoje komunity, aby si udržali moc, sa najčastejšie spomína ako príčina súčasných problémov.

Moc klanov neoslabila ani kríza, o ktorej Svetová banka v nedávnej správe napísala, že Libanon prechádza za posledné dva roky tretím najväčším ekonomickým prepadom na svete od roku 1860.

Neznamená to, že by žiadny iný štát v tomto období nebol na tom horšie ako Libanon, no len máloktorý sa za dva roky prepadol tak rýchlo.

Deti chodia spávať hladné: Za zhoršujúcu sa situáciu v Libanone majú zodpovednosť miestni politici. V súčasnosti však treba riešiť priame humanitárne následky, hovorí v rozhovore pre SME Yukie Mokuo, ktorá vedie v Libanone miestnu kanceláriu UNICEF.

Za zhoršujúcu sa situáciu v Libanone majú zodpovednosť miestni politici. V súčasnosti však treba riešiť priame humanitárne následky, hovorí v rozhovore pre SME Yukie Mokuo, ktorá vedie v Libanone miestnu kanceláriu UNICEF. Sadol som si a plakal: Videl som, ako priviezli telá, ktoré sa už nepodobali na ľudí, spomínal Libanonec Walid El Hajj, ktorý má slovenskú matku. V hornatej oblasti Libanonu Šuf založil záchranku a zasahoval aj pred rokom pri výbuchu v prístave v neďalekom Bejrúte.

Videl som, ako priviezli telá, ktoré sa už nepodobali na ľudí, spomínal Libanonec Walid El Hajj, ktorý má slovenskú matku. V hornatej oblasti Libanonu Šuf založil záchranku a zasahoval aj pred rokom pri výbuchu v prístave v neďalekom Bejrúte. Varovanie z Libanonu: Čachrovanie s menou a dotovanie citlivých odvetví môžu načas zakryť korupciu na najvyšších miestach či rozparcelovanie štátu medzi niekoľko politicko-ekonomických klanov, ale nakoniec sa to prevalí, píše Matúš Krčmárik.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Lukašenkovho oponenta našli obeseného: Mladý aktivista Vytaľ Šyšov v Kyjeve pomáhal iným Bielorusom, ktorí sa rozhodli z krajiny odísť. Teraz ho našli obeseného na strome v parku. Podľa ukrajinskej polície mal na tvári, kolene a hrudi škrabance. Polícia tak pracuje s verziou, že mohlo ísť o vraždu.

Mladý aktivista Vytaľ Šyšov v Kyjeve pomáhal iným Bielorusom, ktorí sa rozhodli z krajiny odísť. Teraz ho našli obeseného na strome v parku. Podľa ukrajinskej polície mal na tvári, kolene a hrudi škrabance. Polícia tak pracuje s verziou, že mohlo ísť o vraždu. Podmienka a pokuta za tank: Nemecká prokuratúra a obhajoba sa dohodli na udelení podmienečného trestu maximálne do jedného roka a piatich mesiacov pre nepovolené držanie zbraní, munície a výbušnín 84-ročnému mužovi, ktorý v suteréne svojho domu skladoval tank z čias druhej svetovej vojny a ďalšie zbrane. Dôchodca bude musieť navyše zaplatiť pokutu vo výške 250-tisíc eur a protilietadlové delo aj tank predať.

Nemecká prokuratúra a obhajoba sa dohodli na udelení podmienečného trestu maximálne do jedného roka a piatich mesiacov pre nepovolené držanie zbraní, munície a výbušnín 84-ročnému mužovi, ktorý v suteréne svojho domu skladoval tank z čias druhej svetovej vojny a ďalšie zbrane. Dôchodca bude musieť navyše zaplatiť pokutu vo výške 250-tisíc eur a protilietadlové delo aj tank predať. Cimanovská prijala pomoc Poľska: Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská prijala ponuku medzinárodnej pomoci poľského ministerstva zahraničných vecí a dostala poľské vízum. Z Tokia odletí dnes priamym letom do Varšavy.

Zo zahraničných webov:

Čas ako z inej planéty. Warholm získal zlato vo svetovom rekorde

Nórsky atlét Karsten Warholm prekonal svetový rekord na 400 m prekážok. (zdroj: SITA/AP)

Nórsky atlét Karsten Warholm získal na OH v Tokiu zlatú medailu v behu na 400 m prekážok vo svetovom rekorde 45,94 sekundy. Ako prvý v histórii bežal pod 46 sekúnd. Striebro patrí Američanovi Raiovi Benjaminovi a bronz putuje do Brazílie zásluhou Alisona dos Santosa.

"To je výsledok z inej planéty. Neviem či sa niečo nestalo s časomierou, ale to samozrejme žartujem. Neskutočný svetový rekord. Prekonaná je ďalšia hranica ľudských možností," povedal atletický komentátor Alfons Juck.

Očakávalo sa, že by Warholm mohol prekonať svetový aj olympijský rekord. Spôsob, akým to však dokázal, je nevídaný. Nór o 76 stotín zlepšil vlastný svetový rekord, ktorý zabehol len 1. júla v Osle (46,70 s).

"Mal jasný náskok, všetky prekážky zvládol vynikajúco bez zaváhania a je vzorom pre všetkých súperov ako skĺbiť rýchlosť, vytrvalosť, techniku a rytmus. Toto všetko dáva dokopy úžasný, priam kozmický čas," dodal Juck.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Sagan podpísal zmluvu: Slovenský cyklista Peter Sagan podpísal zmluvu na dva roky s francúzskym tímom TotalEnergies. Potvrdil to manažér organizácie Jean-René Bernaudeau. Prebiehajúcu sezónu dokončí ešte v Bora-Hansgrohe, k novému tímu sa pripojí po tomto ročníku.

Slovenský cyklista Peter Sagan podpísal zmluvu na dva roky s francúzskym tímom TotalEnergies. Potvrdil to manažér organizácie Jean-René Bernaudeau. Prebiehajúcu sezónu dokončí ešte v Bora-Hansgrohe, k novému tímu sa pripojí po tomto ročníku. Česi po prílete do Tokia podvádzali: So závažným obvinením vyrukoval predseda Národnej športovej agentúry Filip Neusser. Tvrdí, že má informáciu, podľa ktorej zástupcovia Českého olympijského výboru po prílete do Tokia podvádzali. Keď zistili, že je jeden z pasažierov pozitívny, zmenili zasadací poriadok v lietadle.

So závažným obvinením vyrukoval predseda Národnej športovej agentúry Filip Neusser. Tvrdí, že má informáciu, podľa ktorej zástupcovia Českého olympijského výboru po prílete do Tokia podvádzali. Keď zistili, že je jeden z pasažierov pozitívny, zmenili zasadací poriadok v lietadle. Bilesová sa prekonala: Americká gymnastka Simone Bilesová má individuálnu medailu z OH v Tokiu. Na kladine získala bronz. Američanka minulý týždeň absolvovala iba jeden neúspešný preskok v tímovej súťaži a odvtedy ju diváci cvičiť nevideli. Odhlásila sa z individuálneho viacboja a nenastúpila ani do finále na bradlách, prostných a na preskoku. Odôvodnila to psychickými problémami.

Onanisti aj sexuálne komentáre. Čo zmeniť, aby sa ženy vonku cítili bezpečne?

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash / João Ferrão)

Mladá sedemnásťročná žena cestovala vo vlaku smerom do Bratislavy. Oproti nej si sadol neznámy muž, strčil si ruku do nohavíc a začal masturbovať. Vyzývavo sa na ňu díval, oblizoval si pery, usmieval sa.

Týmto príbehom žili v polovici júla slovenské sociálne siete aj médiá. Mnohí sa čudovali, ako je možné, že vo vlaku plnom ľudí sa mohlo také niečo udiať. Naokolo totiž boli ďalší cestujúci, no nik nezasiahol.

Skúsenosti žien so sexuálnym obťažovaním či s mužmi, ktorí sa na verejnosti obnažovali a masturbovali, pochádzajú z rôznych miest. Vlaky, MHD, ulice, parky, kúpaliská – ide o náhodné, ničím nespojiteľné miesta.

Obete obťažovania nemusia mať zaručený pocit bezpečia nikde, dokonca ani keď sa niektorým miestam radšej vyhýbajú. To vedie k otázke, či vôbec v tejto súvislosti dokáže byť verejný priestor pre ženy úplne bez rizík a slobodný.

Denník SME preto oslovil odborníčky a odborníkov s otázkami, či sa dá pocit bezpečia žien vonku zvýšiť a ako. Pozreli sme sa tiež, ako k tejto problematike pristupujú v zahraničí.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Kvóty v politike: Rodové kvóty v politike sú kontroverzná téma. Hoci desiatky štúdií potvrdzujú, že sú efektívne a prospešné, existuje množstvo ich odporcov a odporkýň. Tvrdia, že umelo dosadzovať ľudí podľa toho, akého sú pohlavia, je nespravodlivé. Česká právnička a expertka na rodové kvóty Pavla Špondrová má v takých prípadoch poruke množstvo protiargumentov.

Rodové kvóty v politike sú kontroverzná téma. Hoci desiatky štúdií potvrdzujú, že sú efektívne a prospešné, existuje množstvo ich odporcov a odporkýň. Tvrdia, že umelo dosadzovať ľudí podľa toho, akého sú pohlavia, je nespravodlivé. Česká právnička a expertka na rodové kvóty Pavla Špondrová má v takých prípadoch poruke množstvo protiargumentov. Najmilší ľudia nemusia byť najšťastnejší: Nový výskum naznačuje, že ak je človek milý až príliš, môže to odrážať nižšiu spokojnosť s jeho vlastným životom. To, aký je človek prívetivý, totiž vo veľkej miere ovplyvňuje aj jeho potenciálne šance šplhať sa čoraz vyššie po kariérnom rebríčku. Ostatní ho síce majú radi, no nik si ho nevyberie za svojho lídra.

Nový výskum naznačuje, že ak je človek milý až príliš, môže to odrážať nižšiu spokojnosť s jeho vlastným životom. To, aký je človek prívetivý, totiž vo veľkej miere ovplyvňuje aj jeho potenciálne šance šplhať sa čoraz vyššie po kariérnom rebríčku. Ostatní ho síce majú radi, no nik si ho nevyberie za svojho lídra. Ako s deťmi hovoriť o hoaxoch: Dieťa sa málokedy zamýšľa nad tým, či je ozaj pravda, keď si niečo prečíta na internete, alebo keď sa od kamaráta dozvie zaručenú informáciu o tom, že ak zhltne žuvačku, zalepia sa mu črevá. Ako najlepšie môže rodič komunikovať s dieťaťom, aby sa rozvíjalo jeho kritické myslenie a bolo schopné samo rozlišovať mýty od faktov?

