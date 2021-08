Dobré ráno: Obvinili Výboha, Fico a Pellegrini sa už musia báť

Čo znamená obvinenie Miroslava Výboha.

4. aug 2021 o 23:47 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč, Jana Maťková

Robert Fico o ňom hovoril ako o priateľovi. Mal povesť pokladníka, a to nielen priamo Fica, ale vlastne Smeru.

Miroslava Výboha včera obvinili, a to rovno v kauze Mýtnik. NAKA pritom mala zadržať niekoľko osôb, dokonca ďalšieho bývalého štátneho tajomníka, Výboha však zatiaľ nechytili.

Oligarcha mal podľa výpovedí sprostredkovať úplatok pre dnes už expremiéra a šéfa Hlasu Petra Pellegriniho.

Čo teda znamená obvinenie Výboha, či sa blížime k zatýkaniu smeráckych a exmeráckych politických špičiek a akú vlastne trestnú činnosť mali títo ľudia páchať?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Kováča.

PCR testy včera ukázali takmer sto nových nakazených koronavírusom. Naplno tak na Slovensku odštartovala tretia vlna pandémie. Štatistiky tiež ukázali, že od januára bolo 98 percent pozitívnych testov u nezaočkovaných ľudí.

Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár chce byť advokátom. Spolu so synom, tiež bývalým prokurátorom, si koncom júla založili advokátsku kanceláriu. Čižnárovci si ako špecializáciu uvádzajú obchodné právo.

Takáčovec Csaba Dömötör sa dohodol so súdom na treste za krivú výpoveď. Dömötör dostal podmienečne 32 mesiacov a s vyšetrovateľmi spolupracuje. Jeho pôvodná výpoveď mal byť koordinovaná Petrom Petrovom a neskôr dostala do väzby Ľudovíta Makóa. Ten sa následne rozhodol spolupracovať ako kajúcnik a svedčí vo viacerých závažných kauzách.

V Česku sa včera zrazili dva vlaky, zomreli najmenej traja ľudia vrátane oboch rušňovodičov, ďalší ľudia sú v nemocniciach s ťažkými zraneniami. Nehodu spôsobili rýchlik z Prahy do Mníchova a osobný vlak z Plzne do Domažlíc. Český minister dopravy Karel Havlíčik naznačil, že chybu mohol urobiť jeden z rušňovodičov.

Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská nakoniec neodletela z Tokia do Varšavy, ale do Viedne. Urobila tak z bezpečnostných dôvodov. Atlétka kritizovala na sociálnych sieťach šéfov bieloruskej výpravy, že ju bez jej vedomia prihlásili na atletickú štafetu. Tí sa ju následne pokúsili násilím poslať domov do Bieloruska. Prípad už prešetruje Medzinárodný olympijský výbor, Cimanovská dostala v Poľsku humanitárne vízum.

Bude sa to diať a v krajinách, kde sa normálne očkuje, čoraz častejšie. Jednoducho, koronavírusom sa nakazia aj zaočkovaní ľudia. Akurát teda budú mať štatistiky významne lepší priebeh, pravdepodobne neskončia v nemocnici ani s ťažkými následkami. Ako ale takéto infekcie fungujú, čo takéto prelomenia ochrany znamenajú a aké predstavujú nebezpečenstvo, vysvetľuje skvelá epizóda Breakthrough Infection, Explained môjho obľúbeného podcastu The Daily. A to je moje dnešné odporúčanie.