Vláda podľa mimoparlamentných strán vyhodí peniaze na očkovaciu lotériu

Ministerstvo financií vkladá do lotérie 21 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

5. aug 2021 o 17:33 TASR

BRATISLAVA. Vláda sa chystá zbytočne vyhadzovať verejné peniaze na očkovaciu lotériu. Zhodli sa na tom mimoparlamentné strany Hlas-SD a SNS.

Podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR a podpredsedu strany Hlas-SD Richarda Rašiho sa chystá vláda vyhodiť 50 miliónov eur na očkovaciu lotériu a sprostredkovateľský bonus, ďalšie štyri milióny eur bude stáť očkovacia kampaň, ale zatiaľ neurobila jednoduchú vec, ktorá, ak bude očkovanie výrazne účinné, môže desaťtisíce ľudí presvedčiť.

"Stačí jednoduchá vec - spolu so slovenskými koronavírusovými štatistikami zverejňovať, či nakazení, hospitalizovaní a ľudia na umelej pľúcnej ventilácii sú plne zaočkovaní a akou vakcínou," vyhlásil Raši a dodal, že preto žiada ministra zdravotníctva, aby zabezpečil intenzívne zverejňovanie týchto dát.

Vláda, ktorá sa oháňa transparentnosťou, nedokáže ľuďom transparentne ukázať výhody očkovania, upozornil Raši a poukázal aj na to, že v druhom kroku by mala konečne umožniť slobodný výber vakcíny, po ktorom sa volá už niekoľko mesiacov.

"Som presvedčený, že ak by ľudia každý deň videli v našich štatistikách, že plne očkovaní sú podstatne chránenejší ako ľudia bez vakcíny, a videli by, ktorá vakcína je najúčinnejšia, s očkovaním by prestali váhať. A desiatky miliónov eur by sme mohli uvoľniť na preplatenie inovatívnych liekov onkologickým pacientom, ktorým môžu zachrániť život, alebo na diagnostiku a liečbu tých pacientov, ktorí pre koronakrízu museli na svoje vyšetrenia či liečbu mesiace čakať," uzavrel Raši.

SNS považuje očkovaciu lotériu za diskriminačnú, ktorou si vláda "kupuje" daňových poplatníkov za ich peniaze. Lotéria je podľa národniarov určená len pre jednu asi dvojmiliónovú skupinu zaočkovaných občanov.

Zdôrazňujú, že Ministerstvo financií (MF) SR vkladá do lotérie 21 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, teda z peňazí všetkých, aj nezaočkovaných daňových poplatníkov. Tí sú z lotérie vylúčení len preto, lebo z rôznych - zdravotných alebo osobných dôvodov nesúhlasia s vládnou očkovacou stratégiou.

Riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová dodala, že SNS si ctí ústavné práva občanov a vždy bude stáť na strane tých, voči ktorým štátna moc uplatňuje rôzne formy nátlaku, represie a bezprávia.

Vláda a politika podľa SNS nemajú ľudí trestať, rozdeľovať, jedných zvýhodňovať na úkor druhých, ale majú spoločnosť spájať na báze spravodlivosti a rešpektu.

MF SR spustilo v nedeľu (1. 8.) večer stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.

Odmeny majú motivovať ľudí na očkovanie. Losovať sa začne 15. augusta. Dokopy sa rozdelí 110-tisíc cien za obdobie 12 týždňov. "Dokopy ceny na očkovaciu prémiu dosiahnu približne 21 miliónov eur," spresnil v pondelok (2. 8.) šéf MF SR Igor Matovič (OĽANO).