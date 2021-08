Navrhli nový covid automat. Kedy do prevádzok budú môcť vstúpiť neočkovaní a netestovaní?

Covid automat navrhli odborníci, ešte ho bude schvaľovať vláda.

6. aug 2021 o 22:25 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Pre Bratislavu by podľa nového covid automatu už nemuseli zavádzať tie najprísnejšie obmedzenia.

Už by sa neocitla v najhoršej čiernej farbe, napriek tomu, že by v nej výrazne narástol počet infikovaných. Má totiž dostatok ľudí vo veku nad 50 rokov - viac ako 70 percent, ktorí sú plne zaočkovaní.

V praxi by to znamenalo, že by ľuďom z Bratislavy už štát ani pri raste infikovaných nezakazoval cestovať medzi okresmi, úplne by tu na rozdiel od iných okresov nezakázali ani hromadné podujatia, počet ich účastníkov by sa však pri horšej epidemickej situácie okresal.

Aj s takými opatreniami ráta návrh nového covid automatu, ktorý pripravili odborníci z konzília epidemiológov. Odráža už aj poznatky o delta variante vírusu, ktorý je až o 60 percent infekčnejší ako pôvodný alfa variant vírusu. Zatiaľ ide o pracovný materiál, schváliť ho ešte musí vláda. Denník SME má materiál k dispozícii.

Zásadnou zmenou pri navrhovanom covid automate je aj to, že prevádzky sa budú rozhodovať, ktorých zákazníkov uprednostnia - či dajú prednosť iba zaočkovaným, alebo do prevádzky pustia aj ľudí s negatívnym výsledkom testu na koronavírus a tých, ktorí prekonali covid-19, alebo budú môcť prísť aj zákazníci bez očkovania aj bez testu.

Čím menšiu kontrolu však pri vstupe zavedú, tým menej ľudí budú môcť mať v interiéri prevádzky.

Rozhoduje viac ako 65 percent

Nový covid automat podľa návrhu ráta s rozdelením okresov už len do piatich farieb - zelenej, oranžovej, červenej, bordovej a čiernej.