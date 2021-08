Takmer 70 nemocníc bude robiť antigénové testy za päť eur

Lengvarský sa bude zaoberať otázkou preočkovania.

10. aug 2021 o 15:56 TASR

BRATISLAVA. Antigénové testy za cenu päť eur by sa mali začať robiť v 68 nemocniciach už v priebehu najbližších dní. Záujemca ich bude môcť absolvovať bez obmedzenia počtu, vždy ale za manipulačný poplatok.

Uviedol to počas stretnutia s novinármi minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Ide o neobmedzený počet testov

"Vydal som pokyn pre nemocnice na prípravu antigénových testov s manipulačným poplatkom päť eur. Ide o neobmedzený počet testov," spresnil minister. Indikované testy zostávajú aj naďalej zadarmo.

Ide napríklad o testy pred operáciou či pre ľudí, ktorí sa stali úzkym kontaktom nakazeného novým koronavírusom.

"Naďalej budú fungovať aj mobilné odberové miesta, ale testy budú drahšie, ide o komerčnú cenu," upozornil Lengvarský.

Tým, ktorí sa zaočkovať nemôžu, postačí potvrdenie od lekára. Pozerá sa na nich ako na zaočkovaných jedincov.

"V stredu budeme riešiť, ako dostaneme toto potvrdenie do aplikácie GreenPass," avizoval minister.

O tretej dávke budú diskutovať

Lengvarský počas týždňa vytvorí pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať otázkou prípadného preočkovania populácie Slovenska.

Zdôraznil, že hoci zaočkovanosť Slovákov nie je dobrá, ambíciou je, aby fungovali "základné atribúty štátu". Avizoval, že sa musia "zaoberať otázkou povinného očkovania".

Pracovná komisia by sa podľa jeho slov mala zaoberať otázkou, kedy začať s preočkovaním, koho preočkovať a akými vakcínami, keďže prichádzajú aj nové.

"Ak odborníci povedia, že je potrebné sa preočkovať, tak budeme pokyny rešpektovať. Polícia, armáda, zdravotníci či učitelia, to by mohli byť skupiny, kde by bolo očkovanie povinné," dodal šéf rezortu zdravotníctva s dôvetkom, že okolo 70 percent zdravotníkov je už zaočkovaných.

Ministerstvo zdravotníctva ešte na konci júla na otázku TASR reagovalo, že podanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je otázkou odborných diskusií a štúdií.