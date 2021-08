Dohováranie nepomáha. Ako sa snažia zamestnávatelia prehovoriť zamestnancov k očkovaniu

Ak chce firma odmeňovať zamestnancov za očkovanie, môže sa podľa právnika dopúšťať nepriamej diskriminácie.

11. aug 2021 o 21:00 Martin Vančo

BRATISLAVA. Viacerí zamestnávatelia by svojich zamestnancov radi motivovali k očkovaniu proti covidu-19. Narážajú však na diskrimináciu - motivovať zamestnancov finančnými prémiami by nemuselo byť v súlade so zákonom.

Na rozdiel od štátu však majú firmy či lokálne inštitúcie v rukách oveľa menej účinné nástroje.

Obzvlášť citlivé je to pri kritickej infraštruktúre. Denník SME hovoril s viacerými riaditeľmi domovov sociálnych služieb, ktorým sa nedarí zaočkovať významnú časť ich personálu.

Často nepomáhajú argumenty, vysvetľovanie, dohováranie a ani diskusie s expertmi.