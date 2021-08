Ranný brífing: Indiáni búrku podcenili, Harabina juniora upratali

Dobré ráno. SHMÚ vydal výstrahu pred búrkou na Turci vyše 12 hodín predtým, ako prišla. Vedenie detského tábora však na výstrahu nereagovalo. O život prišiel šesťročný chlapec, ktorého zabila padajúca ťažká konštrukcia jedného zo stanov.

18. aug 2021 o 23:21 Michal Deliman

Pandémia zasiahla školákov a školáčky veľmi tvrdo a s prichádzajúcou treťou vlnou sa hromadia otázky rodičov aj pedagógov, ako bude vyzerať nový školský rok. Dá sa vôbec vyhnúť online vyučovaniu? A čo ak sa stane škola ohniskom nákazy? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Meteorológovia varovali pred búrkou včas, tábor v Turčeku však na to nereagoval

Harabina mladšieho na súde preložili tak, aby bez rúška neobťažoval iných

Prečo tridsiatnici žijú stále u rodičov? Leniví nie sú

Dramatický útek režisérky Sahraa Karimi z Afganistanu: Taliban neznáša vzdelané ženy

Sagan potvrdil účasť na Okolo Slovenska, príde aj Froome

Zatiaľ smerujeme k tej najhoršej. Takto vyzerajú predpovede našich budúcností

Tábor v Turčeku na včasné varovanie nereagoval

Letný stanový tábor v obci Turček v okrese Turčianske Teplice zničila veterná kalamita. (zdroj: TASR)

Vedúci detského indiánskeho tábora Do prérie a do lesov v obci Turček nereagovali včas a správne na výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred nebezpečnou zmenou počasia.

Neďaleký kláštor kapucínov žiadali o pomoc s evakuáciou detí až po prepuknutí silnej búrky, hoci meteorológovia vydali výstrahu vyše dvanásť hodín pred jej začiatkom.

SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa v pondelok o pol dvanástej predpoludním s tým, že na Turiec búrka dorazí medzi ôsmou večer a druhou v noci. Nakoniec prišla presne o polnoci.

Organizátori tábora požiadali o evakuáciu starostu Turčeka Jána Teltscha až pred jednou v noci. Starosta následne požiadal o pomoc kapucínov. V kláštore prijali 80 detí. Predstavený kapucínov brat Peter potvrdil, že vedúci tábora pred búrkou tentoraz kláštor nekontaktovali, hoci v minulosti tak už urobili. Šesťročný chlapec zomrel, ďalšie deti sa zranili.

Organizátor tábora na otázky o výstrahe pred búrkou neodpovedal. V súvislosti s úmrtím chlapca v tábore prebieha trestné stíhanie.

Zbytočná smrť dieťaťa: Je tu seriózna možnosť, že ho zabila nezodpovednosť a nekompetentnosť dospelých, ktorí ho mali na starosti, píše Nataša Holinová.

Harabina mladšieho na súde preložili tak, aby bez rúška neobťažoval iných

Branislav Harabin počas pojednávania. So zverejnením fotografie tváre nesúhlasil. (zdroj: SME/Marko Erd)

Nepomohli ministerské kontroly, napomenutie od šéfa súdu ani potýčka s policajtmi na hraniciach pre nedodržiavanie protipandemických opatrení.

Sudca Branislav Harabin svoj odmietavý postoj k nariadeniam hygienikov nezmenil, mení sa však jeho pracovné zaradenie na Okresnom súde Bratislava I. Po novom tak už nie je trestným sudcom a preradili ho do obchodnoprávneho grémia, kde má na starosti najmä konkurzy firiem.

V praxi to znamená, že už nebude prichádzať do kontaktu s bežnými účastníkmi konaní či prokurátormi a rieši viac-menej administratívnu činnosť. Ide napríklad o schvaľovanie konkurzov a reštrukturalizácií či určovanie splátkového kalendára.

Dodatok k rozvrhu práce vydal šéf súdu Ján Golian koncom júla. Prišiel s ním krátko po tom, ako musel Harabina opakovane riešiť pre jeho bojkot protipandemických opatrení.

Koronavírus na Slovensku: Pribudlo 112 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá ukončili 6 472 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o jedného, v nemocniciach leží 71 pacientov. Pribudla jedna obeť koronavírusu, prvú dávku vakcíny dostalo 3 299 ľudí.

Pribudlo 112 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá ukončili 6 472 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o jedného, v nemocniciach leží 71 pacientov. Pribudla jedna obeť koronavírusu, prvú dávku vakcíny dostalo 3 299 ľudí. Covid automat: Od pondelka 23. augusta bude podľa covid automatu v stupni ostražitosti 12 okresov - Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice I. – IV., Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stropkov, Vranov nad Topľou. Ostatné okresy ostávajú zelené.

Od pondelka 23. augusta bude podľa covid automatu v stupni ostražitosti 12 okresov - Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice I. – IV., Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stropkov, Vranov nad Topľou. Ostatné okresy ostávajú zelené. Prieskum preferencií AKO: Ak by sa parlamentné voľby konali v auguste, vyhrala by ich strana Hlas so ziskom 19,5 percenta hlasov, oproti júlu však stratila 1,2 percenta. Druhá by skončila strana Sloboda a Solidarita so 14,7 percentami, polepšila si o takmer percento. Tretí Smer narástol o 0,4 percenta na 11,3. Do parlamentu by sa celkovo dostalo sedem strán.

Prečo tridsiatnici žijú stále u rodičov? Leniví nie sú

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Z rodičovského domu odchádza ráno do práce čerstvý tridsiatnik. Pre Škandinávcov nepredstaviteľné, v prípade Slovákov bežný jav. Podľa najnovších údajov Eurostatu až 60 percent z nich neopustí rodičovské hniezdo skôr, ako v ňom prežijú tri desaťročia. Väčší fanúšikovia „mama hotelu“ sú podľa prieskumu už len Chorváti.

Za to, že u rodičov ostávame aj o päť rokov dlhšie, ako je v Európskej únii bežné, však podľa odborníkov nemôže väčšia pohodlnosť alebo nebodaj lenivosť mladých. Vinníka treba hľadať skôr v nastaveniach realitného trhu na Slovensku.

„Hlavnou príčinou je fakt, že u nás fakticky neexistuje nájomné bývanie,“ hovorí analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Za pravdu mu dávajú aj čísla.

Podľa Eurostatu u nás podiel nájomných bytov dosahuje len osem percent, čo je neporovnateľné so zvyškom Európy, kde tento typ bývania tvorí až 21 percent dostupných nehnuteľností.

Problémy realitného trhu: Bratislava bola lákavou destináciou pre zahraničných investorov na prelome milénia, dnes to už neplatí. V rozhovore pre INDEX to hovorí výkonný riaditeľ slovenskej pobočky realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Tomáš Hegedűš.

Bratislava bola lákavou destináciou pre zahraničných investorov na prelome milénia, dnes to už neplatí. V rozhovore pre INDEX to hovorí výkonný riaditeľ slovenskej pobočky realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Tomáš Hegedűš. Čipová kríza chytá druhý dych: Kríza nedostatku polovodičov v priemysle sa ani po deviatich mesiacoch nekončí. Skôr práve naopak - chytá druhý dych. V najbližšom období môže výraznejšie zasiahnuť výrobcov elektroniky, najmä mobilných telefónov.

Kríza nedostatku polovodičov v priemysle sa ani po deviatich mesiacoch nekončí. Skôr práve naopak - chytá druhý dych. V najbližšom období môže výraznejšie zasiahnuť výrobcov elektroniky, najmä mobilných telefónov. Výhry v očkovacej lotérii: V očkovacej lotérii jedna výherkyňa získala 101-tisíc eur. Zo sumy nad 350 eur jej však odpočítajú 19-percentnú daň. Ide o štandardný proces zrážkovej dane. Očkovacia prémia sa totiž zdaňuje ako finančná výhra v bežnej súťaži.

Režisérka Sahraa Karimi: Taliban neznáša vzdelané ženy

Sahraa Karimi. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Mám doma tisíce kníh, zobrať som si mohla len pár, spomína na náhly odchod z Kábulu afgansko-slovenská režisérka Sahraa Karimi. Vlasť opustila krátko po tom, ako hlavné mesto Afganistanu ovládol Taliban. V súčasnosti je v Kyjeve.

V rozhovore pre denník SME opisuje svoj útek, spomína, či bolo možné slobodne tvoriť filmy aj počas občianskej vojny a vysvetľuje, prečo si myslí, že americký odchod bol zradou súčasnej generácie mladých Afgancov.

Nebojím sa návratu do vlasti, ale chcem mať záruky, že sa mi nič nestane, hovorí prvá žena na čele organizácie Afghan Film, ktorá je zároveň členkou Slovenskej filmovej a televíznej akadémie.

Čo hovorí šaría o ženách: Taliban už raz dostal možnosť ukázať, ako si predstavuje práva žien. Keď vládol v rokoch 1996 až 2001, nielenže nemohli chodiť do školy a pracovať, ale bez burky a sprievodu nemohli vyjsť ani na verejnosť. Právo šaría je v západnom svete často démonizovaný pojem, v moslimskom svete zas pojem často zneužívaný. Vo všeobecnosti je to pojem veľmi nekonkrétny.

Taliban už raz dostal možnosť ukázať, ako si predstavuje práva žien. Keď vládol v rokoch 1996 až 2001, nielenže nemohli chodiť do školy a pracovať, ale bez burky a sprievodu nemohli vyjsť ani na verejnosť. Právo šaría je v západnom svete často démonizovaný pojem, v moslimskom svete zas pojem často zneužívaný. Vo všeobecnosti je to pojem veľmi nekonkrétny. O čo ide v konflikte: Z Afganistanu prichádza v posledných týždňoch množstvo správ. Najprv sa z neho začali sťahovať západné jednotky, potom kontrolu nad krajinou znovu prebralo hnutie Taliban. Denník SME prináša otázky a odpovede, ktoré zasadzujú túto tému do kontextu.

Z Afganistanu prichádza v posledných týždňoch množstvo správ. Najprv sa z neho začali sťahovať západné jednotky, potom kontrolu nad krajinou znovu prebralo hnutie Taliban. Denník SME prináša otázky a odpovede, ktoré zasadzujú túto tému do kontextu. Víťazstvo Talibanu: Mnohí novovyliahnutí odborníci argumentujú, že každému bolo predsa jasné, že Taliban po odchode spojencov zvalcuje krajinu. Stalo sa to, takže to bolo nezvratné, tvrdia. No, nebolo, píše Matúš Krčmárik.

Obvinili vplyvného podnikateľa: Generálna prokuratúra na Malte obvinila popredného maltského podnikateľa Yorgena Fenecha z vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, ktorá pred štyrmi rokmi vyvolala medzinárodné protesty proti snahám o umlčanie reportérov.

Generálna prokuratúra na Malte obvinila popredného maltského podnikateľa Yorgena Fenecha z vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, ktorá pred štyrmi rokmi vyvolala medzinárodné protesty proti snahám o umlčanie reportérov. Bidenova popularita: Popularita amerického prezidenta Joea Bidena klesla o sedem percentuálnych bodov a v súčasnosti je najnižšia od jeho nástupu do funkcie. Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu Ipsos vyjadrilo prezidentovi dôveru 46 percent dospelých Američanov. Ide o najhorší výsledok od januára, keď sa stal šéfom Bieleho domu.

Popularita amerického prezidenta Joea Bidena klesla o sedem percentuálnych bodov a v súčasnosti je najnižšia od jeho nástupu do funkcie. Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu Ipsos vyjadrilo prezidentovi dôveru 46 percent dospelých Američanov. Ide o najhorší výsledok od januára, keď sa stal šéfom Bieleho domu. Nový ostrov v Tichomorí: K vyše 6000 ostrovom, ktoré tvoria japonské súostrovie, pribudol nový prírastok. Podľa vedcov podmorská sopečná erupcia 1200 kilometrov južne od Tokia vytvorila novú pevninskú plochu.

Sagan potvrdil účasť na Okolo Slovenska, príde aj Froome

Peter Sagan. (zdroj: TASR/AP)

„Legendy prichádzajú aj na slovenské cesty,“ povedal športový riaditeľ pretekov Okolo Slovenska Ľudovít Lučanič. Po prvýkrát v histórii sa na populárnych etapových pretekoch predstaví Peter Sagan. V minulosti to nebolo možné z rôznych príčin.

„Okrem Sagana bude na pretekoch štartovať aj štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome. Tešíme sa hoci vieme, že po zranení sa ťažko dostáva do formy. Ale sám sa vyjadril, že sa veľmi teší na Slovensko,“ doplnil Lučanič.

Tridsaťšesťročný Brit bude prvým šampiónom Tour de France, ktorý sa predstaví na Okolo Slovenska. Froome je najlepším cyklistom na dlhých etapových pretekoch súčasnej generácie. Má deväť triumfov na pretekoch Grand Tour a v minulosti bol v jednej chvíli aktuálnym šampiónom všetkých troch veľkých etapákov.

Medzinárodné preteky by mala v priamych prenosoch vysielať televízna stanica Eurosport. Okrem toho bude podujatie vysielať aj RTVS na Dvojke. Účasť prisľúbilo sedem tímov najvyššej kategórie World Tour a šesť prokontinentálnych tímov. Preteky sa konajú v termíne od 15. do 19. septembra.

Basketbalisti postúpili: Slovenská mužská basketbalová reprezentácia postúpila z F-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. V rozhodujúcom stretnutí v severomacedónskom Skopje zdolala domáci výber 88:72. Zápas potrebovala vyhrať minimálne o 15 bodov, aby obsadila postupové 2. miesto.

Slovenská mužská basketbalová reprezentácia postúpila z F-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. V rozhodujúcom stretnutí v severomacedónskom Skopje zdolala domáci výber 88:72. Zápas potrebovala vyhrať minimálne o 15 bodov, aby obsadila postupové 2. miesto. Začnú proti najsilnejším: Hokejisti Slovenska vstúpia do MS 2022 v Helsinkách v piatok 13. mája. Ich prvými súpermi budú od 15.20 SELČ hráči Ruska štartujúci pod hlavičkou Ruského olympijského výboru.

Hokejisti Slovenska vstúpia do MS 2022 v Helsinkách v piatok 13. mája. Ich prvými súpermi budú od 15.20 SELČ hráči Ruska štartujúci pod hlavičkou Ruského olympijského výboru. Reklamy na dresoch NHL: Od sezóny 2022/2023 budú môcť hokejisti v zámorskej NHL prvýkrát nosiť reklamy aj na dresoch. Jednomyseľne to schválili majitelia klubov profiligy. Reklama sa bude musieť zmestiť do obdĺžnika 7,6 cm na 8,9 cm. Krok by mal pomôcť znížiť finančné straty spôsobené pandémiou koronavírusu.

Takto vyzerajú predpovede našich budúcností

Ilustračné foto. (zdroj: UN/climate change)

Predstavte si dve planéty. Prvá z nich je veľmi podobná tej našej. Je na nej síce výrazne väčšie sucho, striedajú ho prívalové dažde, hurikány či tornáda, pomaly rastú hladiny morí, vzduch sa trochu ťažšie dýcha a astmatici budú mať väčšie problémy, ale v zásade sa dá na nej relatívne spokojne žiť.

Aj na tej druhej planéte by sme prežili, hoci iba chvíľu. Vzduch by bol ťažký a štipľavý, mohli by sme žiť iba viac pri póloch, pretože pri rovníku by naše organizmy trpeli tepelným stresom, potravy by bolo málo a mala by oveľa nižšiu výživovú hodnotu, oceány by páchli rozkladajúcimi sa rybami, ktoré by nedokázali prežiť v príliš kyslej vode.

Ktorú z týchto planét by ste si vybrali pre život?

Nehovoríme o nejakom imaginárnom scenári, ale o voľbe, pred ktorú nás definitívne postavila šiesta hodnotiaca správa Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu. Obe planéty z úvodu sú Zem, dokonca nie tak vo vzdialenej budúcnosti. Iba na konci tohto storočia. A je na nás, na akej z nich chceme žiť.

Už iba štyri roky: Vrchol vypúšťaných emisií skleníkových plynov musí nastať do roku 2025. Potom by mali začať klesať, inak sa nevyhneme tým najhorším predpovediam o vývoji klimatickej zmeny. Vyplýva to z uniknutej správy Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu, ktorá opisuje spôsoby, ako môžu ľudia znížiť svoj vplyv na klímu.

Vrchol vypúšťaných emisií skleníkových plynov musí nastať do roku 2025. Potom by mali začať klesať, inak sa nevyhneme tým najhorším predpovediam o vývoji klimatickej zmeny. Vyplýva to z uniknutej správy Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu, ktorá opisuje spôsoby, ako môžu ľudia znížiť svoj vplyv na klímu. Rekord vo výpočte čísla pí: Až 62,8 bilióna desatinných miest sa podľa nového rekordu nachádza vo švajčiarskom výpočte čísla pí. Doterajší rekord zo Spojených štátov za Ludolfovo číslo 3,14 ukladal ešte 50 biliónov desatinných miest.

Až 62,8 bilióna desatinných miest sa podľa nového rekordu nachádza vo švajčiarskom výpočte čísla pí. Doterajší rekord zo Spojených štátov za Ludolfovo číslo 3,14 ukladal ešte 50 biliónov desatinných miest. Návrat stratenej značky: Tretia generácia Xperie 10 ukazuje, že sa firma Sony možno poučila z vlastných chýb a nový prístup ju konečne vyviedol z bubliny. Novinka je nielen pekná a dobrá, ale konečne aj cenovo zaujímavá.

