Prieskum: Hlas klesol pod dvadsať percent. OĽaNO, SaS i Smer narástli

Do parlamentu by sa dostalo sedem strán.

18. aug 2021 o 17:00 Patrik Sopóci, Jakub Habas

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v auguste, vyhrala by ich strana Hlas bývalého premiéra Petra Pellegriniho so ziskom 19 a pol percenta hlasov.

Druhá by skončila strana Sloboda a Solidarita s 14,7 percentami a tretí by bol Smer s 11,3 percentami.

Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý realizovala agentúra AKO v dňoch 10. - 15. augusta na vzorke 1000 respondentov.

OĽaNO by získalo 9,8 percenta hlasov, piate by skončilo Progresívne Slovensko s 8,9 percentami.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina s 6,6 percentami hlasov aj KDH s 6,3 percentami.

Podpora Hlasu opäť klesla. V júli mu agentúra AKO namerala 20,8 percenta, v júni to bolo rovných 21 percent, v máji 22,5 a v apríli 23,9 percenta.

Koaličnú stranu Za ľudí by volili rovné tri percentá voličov, pred ňou by skončili Aliancia, SNS, ĽSNS aj Republika.