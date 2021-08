Voľby by aj v auguste vyhrala strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, ktorej by svoj hlas odovzdalo 19,5 percenta voličov.

Na druhom mieste by sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 14,7 percenta. Tretie miesto by obsadil Smer, ktoré by volilo 11,3 percenta opýtaných.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Do parlamentu by sa dostalo sedem strán a hnutí.

Podrobné výsledky prieskumu AKO za august si môžete pozrieť tu >>>