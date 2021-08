Kolektívna imunita je teória, rizikové skupiny sú dôležitejšie

Scenárista očkovacej lotérie vychádzal z neaktuálnych čísiel.

19. aug 2021 o 20:52 Martin Vančo

BRATISLAVA. Na zabezpečenie kolektívnej imunity sa na Slovensku musí zaočkovať 986 005 ľudí. Takáto informácia odznela v prvom diele televíznej očkovacej lotérie.

Ak by sa to skutočne stalo, dosiahli by sme podiel celkovej zaočkovanosti 60 percent populácie. Ani takýto podiel by však na dosiahnutie kolektívnej imunity nestačil.

S príchodom nových variantov vírusu, najmä delty, už odborníci s kolektívnou imunitou nepočítajú.

Zdravotnícky analytik Martin Smatana odhaduje, že miera zaočkovanosti pri delta variante by na dosiahnutie kolektívnej imunity musela byť najmenej na úrovni 85.

Ak pritom zoberieme do úvahy fakt, že deti do 12 rokov neočkujeme, dosiahnuť takúto zaočkovanosť je prakticky nemožné.