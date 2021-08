Ranný brífing: Remišovej politikárčenie sťažuje jej vytúženú prácu pre ľudí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

25. aug 2021 o 23:20 Iveta Straňáková

Vláda odvolala štátnu tajomníčku ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovú. Návrh prišiel od predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej, nominácia na post totiž patrí jej strane. Kumanová bola za 30 rokov prvou a jedinou Rómkou v exekutíve.

Na dosiahnutie 85-percentnej zaočkovanosti chýba na Slovensku ešte asi dva a pol milióna podaných dávok. Pápež, dovolenky, ani lotéria nevyprodukovali výrazný nárast v záujemcoch o vakcíny a tak ostáva otázkou, aká tretia vlna nás čaká. Odpoveď nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Odvolaná Kumanová: Je to politické rozhodnutie, Remišová výhrady nemala

Lúpežníka opantala sexom. Ako uzavreli prípad Sone z pumpy?

Uvažujete nad novým autom? Čakať môžete až do jari

Merkelovú môže nahradiť Scholz

Bude najdrahším hráčom planéty? PSG už mastnú ponuku odmietol

Príbeh Petry Procházkovej získal publicitu, o akú nestál

Odvolaná tajomníčka Kumanová: Je to politické rozhodnutie, Remišová výhrady nemala

Bývalá štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Zuzana Kumanová. (zdroj: Jozef Jakubčo)

Vláda odvolala štátnu tajomníčku ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovú. Návrh podala predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Nominácia na post patrí jej strane.

Jej náhradníčkou sa stane Viera Leščáková, ktorá musela nedávno uvoľniť v parlamente miesto Michalovi Luciakovi, ktorý skončil ako štátny tajomník na ministerstva spravodlivosti.

Mária Kolíkova priznala, že dôvodom výmeny bolo posilnenie vplyvu svojej frakcie v parlamente. Niečo podobné pravdepodobne urobila teraz Veronika Remišová. Rozhodnutie predsedníčky kritizovala Kolíkovej frakcia.

Tak si to už konečne vyriešte: Bohužiaľ, ako vidíme pri šaráde na tajomníckom poste na kultúre, kým si strana neuprace, nebude možné žiadny jej krok vnímať oddelene od prebiehajúceho konfliktu. Čo značne sťažuje vytúženú prácu pre ľudí, píše Zuzana Kepplová.

Lúpežníka opantala sexom. Ako uzavreli prípad Sone z pumpy?

Status, ktorým polícia v januári informovala o kurióznej lúpeži na benzínovej pumpe. (zdroj: FB - Polícia SR)

Úteku z lúpežného prepadnutia zabránilo poskytnutie sexuálnych služieb, napísala polícia na facebook v januári. Pridala emotikony - mešec peňazí a zlomené srdiečko.

Médiá doma aj v zahraničí hneď začali rozoberať správu, ako náhodná žena zadržala agresívneho lúpežníka na benzínovej pumpe tým, že s ním začala flirtovať. Vyústilo to až do orálneho sexu, pri ktorom dvojicu našla privolaná policajná hliadka.

Bulvár so sexuológmi riešil, či v takej vypätej situácii muž môže dosiahnuť erekciu. Sociálnymi sieťami sa šírilo množstvo vtipov a žartovných obrázkov na tému Sone z pumpy. Jej vyjadrenia však nenasvedčovali, že by s lúpežníkom flirtovala dobrovoľne. Aj údajné "sexuálne služby" sa ukázali v inom svetle.

Súd v júli lúpežníka potrestal, dnes je verdikt už právoplatný a prípad uzavretý.

Prípad Sone z pumpy je uzatvorený bez nej: Podľa súdov bol prípad z pumpy na výpadovke z bratislavskej Petržalky uzatvorený ako lúpežné prepadnutie. Pričom z obrázka celkom vypadla žena, ktorá páchateľa zdržala do príchodu polície, ako sa píše na policajnom facebooku, sexuálnymi službami. Kým bulvár sa jej venoval hojne, samotné uznesenie ju viedlo vo vedľajšej úlohe ako svedkyňu, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Na Slovensku pribudlo ďalších 81 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá celkovo ukončili 5 380 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o troch, v nemocniciach tak leží 71 pacientov. Nepribudla žiadna obeť koronavírusu. Prvú dávku vakcíny dostalo za uplynulý deň takmer 2 500 ľudí.

Zmeny v polícii: Policajti od budúceho roka prestanú nosiť menovky, dostanú viac právomocí a ich urážka vyjde obyčajných ľudí draho. Minister vnútra za OĽaNO Roman Mikulec prichádza s novelou zákona o Policajnom zbore, ktorá prináša viaceré zmeny vychádzajúce najmä z praxe.

Pčolinský zostáva vo väzbe: Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom Najvyšší súd, keď zamietol sťažnosť obvineného voči uzneseniu Špecializovaného trestného súdu.

Policajti od budúceho roka prestanú nosiť menovky, dostanú viac právomocí a ich urážka vyjde obyčajných ľudí draho. Minister vnútra za OĽaNO Roman Mikulec prichádza s novelou zákona o Policajnom zbore, ktorá prináša viaceré zmeny vychádzajúce najmä z praxe. Pčolinský zostáva vo väzbe: Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom Najvyšší súd, keď zamietol sťažnosť obvineného voči uzneseniu Špecializovaného trestného súdu.

Uvažujete nad novým autom? Čakať môžete až do jari

Ilustračná fotografia. (zdroj: SME/Marko)

Ak sa chystáte kúpiť si nové auto, musíte rátať s tým, že budete čakať aj niekoľko mesiacov. V prípade niektorých modelov sa ho dočkáte až na jar budúceho roka.

Problémy s predlžením dodacích lehôt evidujú všetky automobilky, bez výnimky. Zákazníkov upokojujú skladovými zásobami, ktoré majú pri časti modelov (zatiaľ) dostatočné a zákazníci si tak môžu auto odviezť okamžite. Lenže skladové objemy sa stenčujú a nie každý si dokáže vybrať.

Medzi najpredávanejšie autá na Slovensku patrí Hyundai. Modely i30 a Tucson boli v prvom polroku tohto roka na treťom, respektíve piatom mieste v predaji.

Hyundai má aktuálne skladom vyše tisíc kusov vozidiel, no pri vozidlách zadaných do výroby sú dodacie lehoty dlhšie v priemere o dva mesiace. „Do hry vstupuje, okrem iného, aj úroveň výbavy vozidla a platí, že čím viac mikročipov, tým dlhšia lehota dodania,“ potvrdil PR manažér Hyundai Motor Slovakia Marek Kopča.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Absolventi bez praxe: Z celkového počtu uchádzačov o prácu na začiatku júna predstavovali mladí ľudia vo veku do 25 rokov približne 13 percent, mladí do 29 rokov až takmer štvrtinu. Nezamestnaných mladých do 25 rokov je v súčasnosti približne 30-tisíc, kým pred vypuknutím pandémie v januári 2019 to bolo zhruba 21-tisíc. Miera nezamestnanosti mladých tak stúpla výraznejšie než celková nezamestnanosť.

Z celkového počtu uchádzačov o prácu na začiatku júna predstavovali mladí ľudia vo veku do 25 rokov približne 13 percent, mladí do 29 rokov až takmer štvrtinu. Nezamestnaných mladých do 25 rokov je v súčasnosti približne 30-tisíc, kým pred vypuknutím pandémie v januári 2019 to bolo zhruba 21-tisíc. Miera nezamestnanosti mladých tak stúpla výraznejšie než celková nezamestnanosť. Z recepcie do banky: Po uvoľnení protipandemických opatrení chýbajú viac než polovici gastroprevádzok kuchári aj čašníci. Noví sa hľadajú veľmi ťažko. Riziko straty zamestnania na ktoviekoľko mesiacov chce znovu podstúpiť len málokto. Podľa prieskumov návrat neplánuje až 70 percent čašníkov, kuchárov a pomocného personálu.

Po uvoľnení protipandemických opatrení chýbajú viac než polovici gastroprevádzok kuchári aj čašníci. Noví sa hľadajú veľmi ťažko. Riziko straty zamestnania na ktoviekoľko mesiacov chce znovu podstúpiť len málokto. Podľa prieskumov návrat neplánuje až 70 percent čašníkov, kuchárov a pomocného personálu. Odvolali šéfa ústredia práce: Vláda na rokovaní odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča. Na stoličke riaditeľa ho nahradí Karol Zimmer.

Kandidujem za kancelára, nie za šéfa cirkusu. Merkelovú môže nahradiť Scholz

Merkelová po voľbách končí, nahradí ju sociálny demokrat Scholz. (zdroj: SITA/AP)

Angela Merkelová tento rok končí a na post kancelárky už nebude kandidovať. Nedávny prieskum ukázal, že ak by Nemci volili kancelára priamo, s 35 percentami by vyhral kandidát sociálnych demokratov Olaf Scholz.

Až za ním by skončil s 20 percentami Merkelovej nástupca na čele kresťanských demokratov (CDU) Armin Laschet.

Problémom pre Scholza však môže byť fakt, že Nemci nevolia kancelára priamo, ale volia strany. A sociálni demokrati (SPD) dlhodobo za CDU zaostávajú.

"Preto Nemcom hovorím, že ak ma chcú za kancelára, budú musieť voliť SPD," povedal Scholz. V posledných dňoch sa zdá, že na jeho odkaz ľudia reagujú. V prieskume sa vôbec prvýkrát od roku 2006 dostal SPD pred CDU. Sociálni demokrati v ňom mali 23 percent, CDU spolu so sesterskou bavorskou CSU 22 percent, Zelení osemnásť percent.

Nemusí to ešte nič znamenať, rozdiely sú minimálne a iné prieskumy stále favorizujú na víťazstvo CDU, no naznačuje to, že mesiac pred voľbami, ktoré sa konajú 26. septembra, je veľmi ťažko odhadovať, kto bude po septembri vládnuť najväčšej ekonomike Európskej únie.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Hackeri a Lukašenko: Rok od volieb Lukašenkov režim prísne trestá ľudí, ktorí sa zapoja do opozičných aktivít či protestov. Odpor proti režimu sa však presunul z ulíc na iné platformy, napríklad do kyberpriestoru.

Rok od volieb Lukašenkov režim prísne trestá ľudí, ktorí sa zapoja do opozičných aktivít či protestov. Odpor proti režimu sa však presunul z ulíc na iné platformy, napríklad do kyberpriestoru. Účinnosť mRNA vakcín: Účinnosť vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna klesla z 91 percent, ktorú mali pred príchodom variantu delta, na 66 percent po príchode delty.

Účinnosť vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna klesla z 91 percent, ktorú mali pred príchodom variantu delta, na 66 percent po príchode delty. Čech vyjednával s Talibanom: Veliteľ jednotky KAMBA českej vojenskej polície, ktorá evakuovala ľudí z afganskej metropoly Kábul, vyjednával s Talibanom o odovzdaní zamestnancov ambasády Českej republiky celkom šesť hodín.

Zo zahraničných webov:

Bude najdrahším hráčom planéty? PSG už mastnú ponuku odmietol

Kylian Mbappé. (zdroj: TASR/AP)

Má 22 rokov, ale už sa môže pýšiť titulom majstra sveta či dvoma oceneniami pre najlepšieho hráča Ligue 1. Je však možné, že v najbližších dňoch sa Francúz Kylian Mbappé stane aj najdrahším hráčom planéty.

Futbalový expert Julien Laurens na sociálnej sieti twitter prišiel s informáciou, že vedenie parížskeho St. Germain odmietlo ponuku Realu Madrid na 160 miliónov eur. Následne to potvrdili viaceré zdroje.

Mbappé zatiaľ nepredĺžil s PSG svoj kontrakt, ktorý vyprší v lete budúceho roka.

Web ESPN uvádza, že madridský veľkoklub sa bude snažiť Mbappého získať ešte pred koncom prestupového obdobia, teda do 31. augusta. Pravdepodobne však bude musieť svoju ponuku zvýšiť aspoň na 200 miliónov eur.

Doterajší prestupový rekord drží Brazílčan Neymar, ktorý sa v roku 2017 sťahoval z Barcelony do francúzskej metropoly za neuveriteľných 222 miliónov eur.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Zomrel Marek Majtán: Vo veku nedožitých 38 rokov nečakane zomrel bývalý predseda predstavenstva a riaditeľ slovenského futbalového klubu MŠK Žilina Marek Majtán. Informovala o tom oficiálna klubová stránka, príčinu úmrtia nešpecifikovala.

Vo veku nedožitých 38 rokov nečakane zomrel bývalý predseda predstavenstva a riaditeľ slovenského futbalového klubu MŠK Žilina Marek Majtán. Informovala o tom oficiálna klubová stránka, príčinu úmrtia nešpecifikovala. Kvalifikácia prišla o Feherváryho: Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa pre zranenie nepredstaví v olympijskej kvalifikácii o účasť na ZOH 2022 v Pekingu. Hráč Washingtonu Capitals sa k tímu pripojil na neoficiálnom reprezentačnom kempe vo Zvolene. Drobné svalové zranenie si však vyžaduje týždňovú pauzu.

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa pre zranenie nepredstaví v olympijskej kvalifikácii o účasť na ZOH 2022 v Pekingu. Hráč Washingtonu Capitals sa k tímu pripojil na neoficiálnom reprezentačnom kempe vo Zvolene. Drobné svalové zranenie si však vyžaduje týždňovú pauzu. Florbalisti vybuchli: Slovenskí juniorskí florbalisti prehrali v úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v Brne s Lotyšskom 10:14. V zápase padlo až 24 gólov, Slováci strelili prvý gól a neskôr dokonca vyhrávali 9:6. Súper však rozhodol v tretej tretine sériou siedmich gólov za sebou.

Češka vydatá v Kábule. Príbeh Petry Procházkovej získal publicitu, o akú nestál

Moje slnko Maad sa na Slovensku bude uvádzať pod názvom Moja afgánska rodina. (zdroj: BFILM)

Takú publicitu sme si ani neželali, povedala režisérka Michaela Pavlátová, keď na festival v Karlovych Varoch priniesla animovaný film Moje slnko Maad. Pred pár týždňami ešte nevedela, aká bude jeho téma horúca a pre divákov príťažlivá.

Podľa knižnej predlohy reportérky a spisovateľky Petry Procházkovej, obsahujúcej autobiografické prvky, vyrozprávala príbeh mladej českej ženy, ktorá sa na vysokej škole zaľúbila do Afganca a nasledovala ho do Kábulu.

Už keď afganskí herci chodili do dabingového štúdia, prejavilo sa, ako ich obmedzuje situácia v krajine. Ľahšie sa im chodilo do práce večer, pretože ráno bolo najviac bombových atentátov.

Dnes je ich život ešte horší, je v priamom ohrození. "Film sa bude vo Varoch premietať vo chvíli, ktorú sme si nechceli predstaviť ani v tom najčernejšom scenári," vraví Pavlátová.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Za tvárami gymnastov: Olga by aj bez revolúcie mala dosť problémov. Vyrovnávala by sa s konkurenčnou atmosférou medzi ostatnými reprezentantkami Švajčiarska, ktoré ju spočiatku považovali za votrelkyňu. Zápasila by s francúzštinou, zvykala by si na nové prostredie a novú rodinu, pracovala by na Jaegerovej letke.

Olga by aj bez revolúcie mala dosť problémov. Vyrovnávala by sa s konkurenčnou atmosférou medzi ostatnými reprezentantkami Švajčiarska, ktoré ju spočiatku považovali za votrelkyňu. Zápasila by s francúzštinou, zvykala by si na nové prostredie a novú rodinu, pracovala by na Jaegerovej letke. Milan Lasica: Stretli sme sa, ako bolo u Milana Lasicu zvykom, v hoteli Sheraton. Dva dni predtým som ho poprosil, či by nám nedal úvodný rozhovor do prvého čísla Magazínu o filme. Po rozhovore typicky zhrbený odišiel a o dva dni už nebol medzi nami.

Stretli sme sa, ako bolo u Milana Lasicu zvykom, v hoteli Sheraton. Dva dni predtým som ho poprosil, či by nám nedal úvodný rozhovor do prvého čísla Magazínu o filme. Po rozhovore typicky zhrbený odišiel a o dva dni už nebol medzi nami. Online nenahradí realitu: Cesta filmu z festivalu k divákovi je kľukatá. Ako si vyberá distribútor z tých približne desaťtisíc celovečerných filmových noviniek, ktoré sa ročne pre divákov vyprodukujú? Odpovedá riaditeľ spoločnosti Film Europe Ivan Hronec.

