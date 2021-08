Ranný brífing: Fico chodil na podozrivú adresu, v polícii niekto klame

30. aug 2021 o 23:53 Michal Deliman

Minister Roman Mikulec chodil za priateľkou do domu, kde býva mafián Matej Zeman. Smer ho chce za to odvolať. V minulosti však aj vtedajší premiér Robert Fico chodil za priateľkou k domu, kde býva Pavol Košč, známy zo spisu Gorila.

Z Izraela, kedysi premianta je krajina, ktorá hlási tisícky nových nakazených denne a do nemocníc prichádzajú aj zaočkovaní. Čo sa teda v Izraeli naozaj deje, ako v krajine funguje či nefunguje očkovanie a čoho sa máme aj my na Slovensku obávať? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Na podozrivú adresu chodil za priateľkou aj Fico. Mikulca chce za to odvolať

Klame Kovařík či Santusová? Niekto v polícii nehovorí pravdu

Ľudia odišli, budovy chradnú. Pozrite si slovenské miesta duchov

Utečenci ako pingpongové loptičky. Varšava a Minsk si prehadzujú ľudí

Ramsay: Som v brandži 50 rokov, ale veľmi som to prežíval

Ethan Hawke: Z rúšok na tvárach som mal najprv des, dnes som z nich dojatý

Fico chodil za priateľkou podobne ako Mikulec

Robert Fico. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ministra vnútra Romana Mikulca sa snaží strana Smer odvolať pre obdobnú situáciu, do akej sa v minulosti dostal jej vlastný šéf Robert Fico. Opozícia Mikulcovi vyčíta, že za priateľkou chodil do rovnakej bytovky, v akej býva aj mafián Matej Zeman. Ten je v súčasnosti na úteku.

Fico je presvedčený, že minister v skutočnosti chodil za mafiánom a dohadoval s ním falošné výpovede kajúcnikov. „Neveríme ani pol slova Mikulcovi,“ vyhlásil Fico.

V minulosti sa však aj Fico dostal do podobnej situácie, a to keď v roku 2013 chodieval za priateľkou Janou Halászovou do Karlovej Vsi. Na rovnakej adrese a dokonca aj rovnakom poschodí ako Halászová má totiž byt aj Pavol Košč, ktorý sa spolu s bratom Petrom spomína v spise Gorila. Fico bol v čase návštev Halászovej premiérom.

Pavol Košč pôsobí v tajnej službe a jeho brat Peter je od marca stíhaný pre podplácanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. V súčasnosti je na úteku a je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

Trestné oznámenie na Fica: Minister vnútra Roman Mikulec podáva trestné oznámenie na predsedu opozičného Smeru Roberta Fica za ohováranie. Mikulec trvá na tom, že Mateja Zemana nepozná a nikdy ho nestretol.

Minister vnútra Roman Mikulec podáva trestné oznámenie na predsedu opozičného Smeru Roberta Fica za ohováranie. Mikulec trvá na tom, že Mateja Zemana nepozná a nikdy ho nestretol. Odvolávanie Mikulca: Mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chcel opozičný Smer odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca, presunuli pre neuznášaniaschopnosť poslancov. Rokovanie sa pokúsia otvoriť opäť dnes.

Klame Kovařík či Santusová? Niekto v polícii nehovorí pravdu

Policajný prezident Peter Kovařík. (zdroj: TASR)

Policajný prezident Peter Kovařík je obvinený, že úmyselne zastavil akciu na zadržanie kajúcnikov, aby im umožnil ujsť. Zo samotného textu obvinenia, ale aj zo sťažnosti Kovaříka proti obvineniu však vyplýva viacero rozporov, ktoré zatiaľ nie sú vyriešené.

Denník SME preto analyzoval argumenty Kovaříka, prokurátora Juraja Chyla, ktorý ho stíha, ale aj šéfky zasahujúceho tímu Diany Santusovej.

K celej situácii a k svojmu zotrvaniu v Policajnom zbore sa dnes znovu vyjadrí aj samotný Kovařík na tlačovej konferencii.

V článku sa dočítate čo predchádzalo chaotickej akcii? Ako akcia prebiehala? Ušiel im Zeman pred očami? Prečo Kovařík akciu pozastavil? A ako žiadala Santusová o zásahovú jednotku?

Mikulec o Kovaříkovi: Minister vnútra Roman Mikulec podnikne ďalšie kroky voči policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi. Jedným z riešení je podľa neho aj postavenie mimo služby, no na to musia byť splnené podmienky. Mikulec tiež zopakoval, že šéfovi polície dôveruje a je presvedčený o tom, že nezastavil policajnú akciu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pozitívny výsledok PCR testu malo 49 osôb, laboratóriá vykonali 1 485 vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, v nemocniciach leží stále 85 pacientov. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 1 008 ľudí.

Pozitívny výsledok PCR testu malo 49 osôb, laboratóriá vykonali 1 485 vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, v nemocniciach leží stále 85 pacientov. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 1 008 ľudí. Remišová trestá iný názor: Šéf Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský sa vzdal svojho postu člena predsedníctva Za ľudí a zároveň odchádza zo strany. V rozhovore pre Denník SME vysvetľuje dôvody odchodu, svoj vzťah k šéfke strany Veronike Remišovej aj bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Šéf Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský sa vzdal svojho postu člena predsedníctva Za ľudí a zároveň odchádza zo strany. V rozhovore pre Denník SME vysvetľuje dôvody odchodu, svoj vzťah k šéfke strany Veronike Remišovej aj bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Úspešná evakuácia z Afganistanu: Na Slovensko priletelo lietadlo Spartan z Afganistanu s 28 evakuovanými osobami s priamymi väzbami na Slovensko. Záchranná operácia sa odohrávala v mimoriadne zložitých podmienkach a aj za prítomnosti slovenskej špeciálnej jednotky.

Ľudia odišli, budovy chradnú. Pozrite si slovenské miesta duchov

Kúpeľný dom v Korytnici. (zdroj: INDEX)

Zvláštny pokoj a ticho. Keď sa prechádzate opustenými kúpeľmi Korytnica, môže sa vás zmocniť pocit, že život v nich sa skončil zo dňa na deň. Akoby si ich zamestnanci len odskočili, a už sa nevrátili. Kúpele v Nízkych Tatrách pustnú takmer dve desaťročia. Pre mnohých sú mestom duchov.



Opustených areálov a miest bez života je na Slovensku veľa. Sú to bývalé pionierske tábory, kúpele, fabriky. INDEX prináša desiatku takých, ktoré jej majitelia nechali napospas osudu.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Zmeny v okolí Štrkovca: V realitnom svete má voda zvláštnu schopnosť. Ak je v správnej konštelácii k pripravovanému projektu, zvyšuje jeho hodnotu. Ak k tomu pridáte občiansku vybavenosť a strategickú polohu, výsledkom je developerský trhák. Tieto predpoklady platia aj pre bratislavské jazero Štrkovec. O rozvoji tejto lokality sa hovorí desaťročia. Úrady aktuálne konečne rozhodli ako.

V realitnom svete má voda zvláštnu schopnosť. Ak je v správnej konštelácii k pripravovanému projektu, zvyšuje jeho hodnotu. Ak k tomu pridáte občiansku vybavenosť a strategickú polohu, výsledkom je developerský trhák. Tieto predpoklady platia aj pre bratislavské jazero Štrkovec. O rozvoji tejto lokality sa hovorí desaťročia. Úrady aktuálne konečne rozhodli ako. Zelená IKEA vo Viedni: Nábytkársky reťazec IKEA vo Viedni otvoril nový koncept. Jeho cieľom je „radikálne zmeniť správanie sa a mobilitu spotrebiteľov“. Jeden z hlavných rozdielov oproti klasickým "ikeám" totiž je, že viedenský obchodný dom nemá ani jedno parkovacie miesto.

Nábytkársky reťazec IKEA vo Viedni otvoril nový koncept. Jeho cieľom je „radikálne zmeniť správanie sa a mobilitu spotrebiteľov“. Jeden z hlavných rozdielov oproti klasickým "ikeám" totiž je, že viedenský obchodný dom nemá ani jedno parkovacie miesto. Varovanie pre Česko: Európska komisia varovala Česko, že môže zastaviť vyplácanie dotácií, ak nezlepší kontrolu stretu záujmov a poskytovanie dotácií firmám vo zvereneckých fondoch.

Ako pingpongové loptičky. Varšava a Minsk si prehadzujú utečencov

Poľská pohraničná polícia stráži skupinu migrantov. Na poľsko-bieloruskej hranici sú zaseknutí už tri týždne. (zdroj: TASR/AP)

Diskusia o tom, kadiaľ prechádza hraničná línia medzi Poľskom a Bieloruskom pri malej poľskej obci Usnarz Górny, zamestnáva už vyše troch týždňov poľských politikov aj ľudskoprávnych aktivistov. Na sociálnych sieťach sa objavujú satelitné snímky aj katastrálne mapy.

Uprostred tohto sporu je skupina 32 afganských občanov, ktorí sú už takmer tri týždne zaseknutí v hraničnom pásme. V daždi, chlade, bez dostatku jedla aj bez zdravotnej starostlivosti. Aktivisti tvrdia, že ak im nebude okamžite poskytnutá pomoc, najmenej jeden človek čoskoro zomrie.

Poľská pohraničná stráž však trvá na tom, že Afganci sú stále na bieloruskej strane, kým Bielorusko tvrdí opak. Situácia sa opakuje aj mimo Usnarza Górneho, pozdĺž takmer celej poľsko-bieloruskej hranice.

Utečencov, ktorých režim Aleksandra Lukašenka presviedča, že do Európskej únie sa dá voľne vstúpiť práve cez Poľsko, polícia čoraz častejšie nelegálne zatláča na druhú stranu hranice.

Navyše sa uviaznutí Afganci stali predmetom politického boja poľskej vlády aj opozície.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Ida uvrhla New Orleans do tmy: Presne šestnásť rokov po ničivom hurikáne Katrina zasiahol americký štát Louisiana a prístavné mesto New Orleans ešte silnejší hurikán Ida. Štát zasiahol vietor s rýchlosťou až 240 kilometrov za hodinu, viac ako milión ľudí zostalo bez elektriny a mnohé budovy na pri pobreží sú poškodené. Katastrofa z roku 2005 sa však zrejme nezopakovala.

Presne šestnásť rokov po ničivom hurikáne Katrina zasiahol americký štát Louisiana a prístavné mesto New Orleans ešte silnejší hurikán Ida. Štát zasiahol vietor s rýchlosťou až 240 kilometrov za hodinu, viac ako milión ľudí zostalo bez elektriny a mnohé budovy na pri pobreží sú poškodené. Katastrofa z roku 2005 sa však zrejme nezopakovala. Ostreľovanie kábulského letiska: Najmenej päť rakiet bolo vypálených smerom na medzinárodné letisko v afganskej metropole Kábul. Zachytil ich však americký systém C-RAM, určený na likvidáciu rakiet a delostreleckých a mínometných granátov.

Najmenej päť rakiet bolo vypálených smerom na medzinárodné letisko v afganskej metropole Kábul. Zachytil ich však americký systém C-RAM, určený na likvidáciu rakiet a delostreleckých a mínometných granátov. Ruské manévre pri Afganistane: Približne 500 príslušníkov ruskej motorizovanej pechoty sa zúčastňuje na vojenskom cvičení v horskej oblasti Tadžikistanu. Aktuálne manévre sú už tretími, ktoré Moskva len v priebehu augusta usporiadala neďaleko hraníc s nepokojným Afganistanom.

Zo zahraničných webov:

Ramsay je v brandži pol dekády, postup na olympiádu aj tak veľmi prežíval

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a jeho asistent Ján Pardavý sa tešia z postupu na ZOH 2022 do Pekingu. (zdroj: TASR)

Craig Ramsay má na slovenskej striedačke za sebou tri majstrovstvá sveta, jeden olympijský turnaj a práve vybojoval postup na ďalší, čím si o rok predĺžil kontrakt.

Slovenskí hokejisti zdolali na turnaji olympijskej kvalifikácie v domácom prostredí všetkých súperov, ale bol to nápor na nervy. Pre fanúšikov, hráčov, aj kanadského trénera, ktorý v marci oslávil sedemdesiatku.

Bolo vidieť, že zápasy intenzívne prežíva. "Pôsobím v tejto brandži päťdesiat rokov, ale stále nie som nad vecou," povzdychol si Ramsay po dráme proti Bielorusku.

Ramsay už koučoval slovenský tím na zimnej olympiáde v Pjongčangu. V Pekingu by to však mohol byť iný turnaj - prestížnejší, aj s hráčmi z NHL.

"Ani neviem vysloviť, aké emócie som prežíval a prežívam. Podarilo sa nám dostať slovenský hokej na olympijský turnaj, kde budú hrať najlepšie tímy, možno najlepší hráči na svete. Strašne veľa to pre mňa znamená," dodal.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Messiho debut za PSG: Lionel Messi debutoval v drese Paríža Saint Germain, prvýkrát hral na klubovej scéne v inom ako barcelonskom drese. Do hry proti Stade Reims naskočil ako náhradník, keď vystriedal Neymara. Na trávniku strávil takmer tridsať minút, ale k streleckému pokusu sa nedostal.

Lionel Messi debutoval v drese Paríža Saint Germain, prvýkrát hral na klubovej scéne v inom ako barcelonskom drese. Do hry proti Stade Reims naskočil ako náhradník, keď vystriedal Neymara. Na trávniku strávil takmer tridsať minút, ale k streleckému pokusu sa nedostal. Sagan pri návrate spadol: Slovenský cyklista Peter Sagan nemá za sebou ideálny návrat do súťažného kolotoča. V úvodnej etape pretekov Okolo Beneluxu spadol 24 kilometrov pred cieľom, a tak stratil šancu bojovať o etapové víťazstvo.

Slovenský cyklista Peter Sagan nemá za sebou ideálny návrat do súťažného kolotoča. V úvodnej etape pretekov Okolo Beneluxu spadol 24 kilometrov pred cieľom, a tak stratil šancu bojovať o etapové víťazstvo. Najhodnotnejší brankár sveta: Vlani bol Slovinec Jan Oblak zvolený za najlepšieho hráča španielskej ligy. Až za ním boli esá Realu či Barcelony. Futbalistov Slovenska čaká prvého septembra v Slovinsku kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá sveta 2022. Najväčšou hviezdou domácich je práve dvadsaťosemročný Oblak.

Ethan Hawke mal z rúšok najprv des, dnes je z nich dojatý

Ethan Hawke v Karlovych Varoch. (zdroj: SITA/AP)

Karlovarský festival vlani nebol a tento rok sa presunul z tradičného termínu na začiatku leta na koniec augusta. Pauza ho neoslabila, naopak, vrátil sa vo veľkej sile.

Na jeho úvod prišiel herecký džentlmen a dvojnásobný držiteľ Oscara Michael Caine, a to napriek tomu, že už pred štyrmi rokmi, keď oslavoval 84 rokov, povedal: „Viem, že moje dni sú zrátané.“

Rovnako vzácni hostia prišli potom aj na posledné dni festivalu: Ethan Hawke a Johnny Depp. Obaja tu uviedli svoje filmy, Depp dokonca dva.

Pred troma rokmi bol v Karlových Varoch americký režisér Richard Linklater, ktorý s Hawkom nakrútil trilógiu Pred úsvitom, Pred súmrakom a Pred polnocou. Herec sa ho pýtal, aký je to festival. Dozvedel sa od neho, že karlovarský sa od všetkých ostatných festivalov líši tým, ako veľmi tu publikum filmy miluje a ako veľa o nich vie.

„Potvrdilo sa mi to,“ povedal Ethan Hawke na záverečnom ceremoniáli. Počas neho dostal cenu prezidenta festivalu.

Rozhovor s Deppom: Niekoľkokrát sa opýtal, či si môže zapáliť. Pred rozhovorom, ktorý vznikol na festivale v Karlovych Varoch, si Johnny Depp veľmi želal, aby sme ho nevnímali ako hviezdu a už vôbec nie ako niekoho výnimočného. Hoci sme proti jeho cigarete nič nemali, nakoniec si ju nezapálil.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Skutočné autority sa humoru neboja: Medzinárodný festival humoru a satiry Kremnické gagy má štyridsať rokov. S festivalom je veľmi úzko prepojená aj expremiérka, ministerka práce a sociálnych vecí, kandidátka na prezidentku a profesorka Iveta Radičová. Ako teda vidí humor sociologička a zároveň členka Akadémie humoru Slovenska?

Medzinárodný festival humoru a satiry Kremnické gagy má štyridsať rokov. S festivalom je veľmi úzko prepojená aj expremiérka, ministerka práce a sociálnych vecí, kandidátka na prezidentku a profesorka Iveta Radičová. Ako teda vidí humor sociologička a zároveň členka Akadémie humoru Slovenska? Vyzliecť sa, to chce odvahu: Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel budí dojem, že je pripravený demaskovať frajerstvo a sebavedomie mužov, ktorí majú navonok všetko, o čom kedy snívali. Ale v tomto odhodlaní zostal iba na polceste.

Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel budí dojem, že je pripravený demaskovať frajerstvo a sebavedomie mužov, ktorí majú navonok všetko, o čom kedy snívali. Ale v tomto odhodlaní zostal iba na polceste. Novinky na Netflixe, HBO a Prime: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Branislav Gröhling. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako budú fungovať školy od štvrtka? Je spravodlivé, že dištančne sa budú vzdelávať aj niektoré zaočkované deti v regiónoch? A ako lepšie nastaviť karanténu a fungovanie škôl? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva za SaS Branislavom Gröhlingom.

Karikatúra

Karikatúra - 31.8.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Šalát s pečenou tekvicou, cícerom a mäsom. (zdroj: Fotolia.com)

Jesenné recepty s tekvicou. Pripravte si polievku, lievance aj rizoto.

Voľný čas

