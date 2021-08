Dobré ráno: Očkovanie funguje. Tak čo sa to deje v Izraeli?

Čo nás môže naučiť situácia v Izraeli či vo Veľkej Británii.

30. aug 2021 o 23:52 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo, Kristína Janščová

Vypočujte si podcast

Dezinfokruhy tvrdia, že to je dôkaz: že vraj očkovanie je nezmysel, že nefunguje, veď len sa pozrite do Izraela.

Z kedysi premianta je krajina, ktoré hlási tisícky nových nakazených denne a do nemocníc prichádzajú aj zaočkovaní.

Čo sa teda v Izraeli či vo Veľkej Británii naozaj deje, ako v krajine funguje či nefunguje očkovanie a čoho sa máme aj my na Slovensku obávať?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jakuba Fila.

Krátky prehľad správ

Slovensku sa podarila druhá evakuačná misia z Afganistanu. Včera ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že sa z krajiny podarilo odviezť 28 ľudí s priamymi väzbami na Slovensko, najmä žien a detí. Na akcii sa podieľali rezorty zahraničia, obrany a vnútra, pomohli nám aj Spojené štáty.

Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca sa presunulo na dnešok. Smer vyčíta ministrovi situáciu v rezorte a korupciu. Mikulec zase podal trestné oznámenie na Roberta Fica za ohováranie, Fico tvrdil, že sa minister mal stretávať s členom takáčovcov Matejom Zemanom a koordinovať s ním výpovede.

Veronika Remišová tvrdí, že Kolíkovej frakcia zo zaľudí tajne rokuje s inými politickými stranami, majú sa vraj dohadovať o postupe, ako odísť zo strany a zároveň si udržať funkcie. Chce im preto pozastaviť výkon práv funkcionárov strany.

Norbert Bödör zostáva vo väzbe. Spolu s ďalšími obžalovanými v kauze Dobytkár tak rozhodol Najvyšší súd. Obáva sa, že by na slobode mohli pokračovať v trestnej činnosti, kauza Dobytkár sa týka rozsiahlej korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Európska komisia pohrozila Česku, že krajine zastaví dotácie z eurofondov. Dôvodom je konflikt záujmov a dotácie firmám premiéra Andreja Babiša. Babišov Agrofert mal čerpať neoprávnené dotácie, komisia od Česka chce lepšie sledovanie firiem a ich majiteľov i zvereneckých fondov, za ktoré sa títo majitelia skrývajú.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním je seriál The Chair na Netflixe. Ak si ešte pamätáte na bizarné príhody z akademického prostredia i zážitky zo štúdia, tento miniseriál vám ich niekedy viac a inokedy menej milou formou pripomenie. Možno je seriál trošku príliš ambiciózny a chce toho povedať naraz a až priveľa, ale je to vlastne príjemné oddychové pozeranie aj so situačnou absurditou, ktorú ste už určite niekde zažili.