Gröhling: Navrhli sme zachovať prezenčnú výučbu zlučovaním ročníkov, odborníci boli proti

Vysoké školy rozhodujú o otváraní semestra samostatne.

31. aug 2021 o 15:38 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

Podľa toho, čo hovoria vedci, sa v školách delta variantom koronavírusu nakazia v tretej vlne všetky deti. Školy by sa už nemali zatvárať plošne, ale podľa okresov a jednotlivých ohnísk.

Zatiaľ sa po Slovensku distribuujú rodičom samotesty, čas na prihlásenie však bol krátky a dopyt je taký veľký, že niektoré školy zatiaľ testy nedostali.

O tom, ako by mala byť zabezpečená prezenčná výučba na základných aj vysokých školách a ako plánuje zabezpečiť kapacity pre deti v škôlkach, hovorí minister školstva BRANISLAV GRÖHLING.

Aké sú aktuálne čísla zaočkovanosti detí a učiteľov?

Čo sa týka zaočkovanosti detí, aktuálne čísla, ktoré máme od NCZI, sú, že toto číslo narástlo z 19 percent až na 22 percent. Najvyššie je v Bratislave a v okolí, najnižšie na juhu Slovenska smerom k Lučencu, teda Revúca či Poltár, a potom na severe okolo Trstenej.

Zaočkovanosť učiteľov bola pred mesiacom 66 percent, je to nad priemerom Slovenska. Aktuálne dáta, ktoré nám poskytne NCZI, by sme chceli zverejniť 2. septembra.

Začína sa školským rokom definitívne aj tretia vlna?

Nepovedal by som, že sa začína tretia vlna. Snažili sme sa urobiť všetky opatrenia na to, aby sme vytvorili bezpečné prostredie. Mali sme mesačnú kampaň za otvorené školy, precestoval som celé Slovensko.

Stretol som sa so stovkami riaditeľov, či už prezenčne, alebo online. Diskutovali sme o tom, čo ešte vieme urobiť. Spravili sme maximum. Oslovili sme všetkých, ktorí ešte zvažovali očkovanie, poskytli sme výjazdové tímy. V rámci škôl sme nastavili samotestovanie alebo kloktacie testy. Poskytli sme finančné prostriedky na to, aby si školy vedeli zabezpečiť dezinfekciu a ostatné prostriedky, ktoré by potrebovali.