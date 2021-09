Ranný brífing: Prepúšťali pre chyby polície, karanténa sa môže skrátiť

Dobré ráno. Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský sa dostal na slobodu pre procesné chyby a rozpory vo výpovediach kajúcnikov. Trestné stíhanie zastavil generálny prokurátor Maroš Žilinka vďaka paragrafu, ktorý chce vláda zmeniť.

1. sep 2021 o 23:07 Michal Deliman

Z Afganistanu odletela posledná vojenská jednotka a tým sa skončila aj najdlhšia vojna, akú Američania viedli. Rozpačitý záver, ktorému predchádzalo takmer neuveriteľne rýchle ovládnutie krajiny Talibanom, teraz vyvovála veľa otázok, ktoré vám zodpovieme v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pčolinskému pomohli rozpory svedkov, Žilinka využil, čo chce vláda zmeniť

Začína sa škola, karanténu pre žiakov zrejme skrátia

Skvost východu mizne v kroví. Jeho záchranu sľubujú už roky

Vojna v Afganistane sa skončila, čo čaká krajinu teraz?

Slovensko má ďalšie paralympijské zlato. Získal ho boccista Andrejčík

Odborníčka na islam: Mohamed sa nesnažil ženám upierať práva, talibanci sú fanatici

Magazín SME Ženy: Najnovšie číslo už nájdete v stánkoch iba za 1 euro. V prípade záujmu si ho môžete aj predplatiť.

Pčolinskému pomohli rozpory svedkov, Žilinka využil, čo chce vláda zmeniť

Vladimír Pčolinský po prepustení na slobodu. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský, konkurzný právnik Zoroslav Kollár aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák sú zbavení obvinení vo svojich kauzách. Stíhanie zastavila Generálna prokuratúra podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý umožňuje takýto mimoriadny opravný prostriedok.

Zrušenie stíhaní sa dotklo aj Ľubomíra Arpáša a jeho manželky Dany, ktorí figurovali v kauze predaja nahrávky Gorily, ktorú údajne kúpil Jaroslav Haščák.

Z uznesenia o zastavení stíhania Pčolinského, ktoré má denník SME k dispozícii, vyplýva, že námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera sa pri ňom oprel o procesné chyby a spochybňovanie výpovedí kajúcnikov.

Procesné chyby boli podľa Kanderu dôvodom, prečo bolo trestné stíhanie Pčolinského nezákonné. Výpovede kajúcnikov zase vyšetrovatelia vraj nedostatočne podporili inými dôkazmi.

„Pri hodnotení výpovede spolupracujúceho svedka sa nemožno uspokojiť so strohým konštatovaním, že takáto osoba nemá dôvod klamať,“ píše sa v uznesení.

Rozhovor s Pčolinským: Pčolinský sa o prekvapujúcej priepustke na slobodu dozvedel len asi hodinu a pol predtým pri pozeraní seriálu. Narýchlo sa zbalil do objemných tašiek a kým čakal na svojich obhajcov, nestihol si prečítať ani celé odôvodnenie prepustenia. Vysmiaty a v dobrej nálade potom odpovedal na otázky novinárov.

Pčolinský sa o prekvapujúcej priepustke na slobodu dozvedel len asi hodinu a pol predtým pri pozeraní seriálu. Narýchlo sa zbalil do objemných tašiek a kým čakal na svojich obhajcov, nestihol si prečítať ani celé odôvodnenie prepustenia. Vysmiaty a v dobrej nálade potom odpovedal na otázky novinárov. Nadpráca v prospech Pčolinského: Akosi sa nedá nemyslieť si, že silové pole okolo Pčolinského mocne pôsobilo na dianie v oboch prokuratúrach. Čo nás nabáda na podozrenie, že tieto orgány sa nepodarilo nepriedušne utesniť proti politickým vplyvom, píše Zuzana Kepplová.

Akosi sa nedá nemyslieť si, že silové pole okolo Pčolinského mocne pôsobilo na dianie v oboch prokuratúrach. Čo nás nabáda na podozrenie, že tieto orgány sa nepodarilo nepriedušne utesniť proti politickým vplyvom, píše Zuzana Kepplová. Žilinka dlhuje vysvetlenie: Generálna prokuratúra bola štedrá voči ľuďom podozrivým z vážnych trestných činov. Bola však skúpa na vysvetlenie, prečo by mala spoločnosť zabudnúť na tieto podozrenia, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Začína sa škola, karanténu pre žiakov zrejme skrátia

Žiaci v škole. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na Slovensku malo malo pozitívny výsledok PCR testu 199 osôb, laboratóriá vykonali 6 546 vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o štyroch na 97 pacientov. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 2 555 ľudí.

Od septembra sa deti vracajú do škôl a ministerstvo školstva sľubuje, že bez ohľadu na farbu okresu v covid automate sa už celé školy zatvárať nebudú. Boris Klempa z Biomedicínskeho centra SAV očakáva, že koronavírusom sa postupne nakazí každý, kto nie je zaočkovaný, teda aj deti.

Deti do 12 rokov sa očkovať nemôžu a podľa vedca pomôže len ich pravidelné testovanie a izolácia nakazených. Oveľa lepšie na tom nebudú ani staršie deti. Zaočkovanosť prvou dávkou vo vekovej skupine od 12 do 17 rokov je na začiatku školského roka len 22 percent, čo je zhruba polovica celoslovenského priemeru.

Odborníci hovoria, čo iné môžu rodičia spraviť pre to, aby znížili riziko infekcie alebo aspoň ťažkého priebehu ochorenia.

Školy sa už v novom školskom roku plošne zatvárať nebudú. Môžu sa však zavrieť jednotlivé triedy, ak sa v nich objaví prípad Covidu-19. Štrnásťdňovú povinnú karanténu chce minister Gröhling skrátiť v prípade žiakov na desať dní, takýto návrh rieši s ministerstvom zdravotníctva, epidemiológmi aj s hlavným hygienikom Jánom Mikasom. "Desať dní je najdlhšia karanténa aj v okolitých krajinách," hovorí minister.

Rozhovor s Gröhlingom: O tom, ako by mala byť zabezpečená prezenčná výučba na základných aj vysokých školách a ako plánuje zabezpečiť kapacity pre deti v škôlkach, hovorí minister školstva.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Kovařík končí: Peter Kovařík oznámil pre svoje trestné stíhanie odchod z čela polície. Skončiť by mal k 15. septembru, keďže sa polícia ešte pripravuje na návštevu pápeža Františka. Kým Kovaříka vo funkcii nahradí nový policajný prezident, vedenie by mala prebrať prvá policajná viceprezidentka Jana Maškarová.

Peter Kovařík oznámil pre svoje trestné stíhanie odchod z čela polície. Skončiť by mal k 15. septembru, keďže sa polícia ešte pripravuje na návštevu pápeža Františka. Kým Kovaříka vo funkcii nahradí nový policajný prezident, vedenie by mala prebrať prvá policajná viceprezidentka Jana Maškarová. Protesty v Bratislave: Pri príležitosti Dňa Ústavy sa v Bratislave konali viaceré protestné zhromaždenia proti vláde, členom parlamentu i prezidentke. Taktiež aj proti očkovaniu proti Covidu-19 či proti pandemickým opatreniam. Protesty vyvrcholili do trojhodinovej blokácie ciest v okolí Hodžovho námestia. Polícia zadržala celkovo 12 ľudí.

Pri príležitosti Dňa Ústavy sa v Bratislave konali viaceré protestné zhromaždenia proti vláde, členom parlamentu i prezidentke. Taktiež aj proti očkovaniu proti Covidu-19 či proti pandemickým opatreniam. Protesty vyvrcholili do trojhodinovej blokácie ciest v okolí Hodžovho námestia. Polícia zadržala celkovo 12 ľudí. Janíčka uznali vinným: Bývalého majiteľa trenčianskeho baru Fatima Ondreja Janíčka v kauze ohovárania a krivého obvinenia voči bývalej štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti Monike Jankovskej, Okresný súd Bratislava I uznal za vinného a uložil mu peňažný trest 160 eur.

Ranný brífing vzniká len vďaka predplatiteľom. Ďakujeme.

Staňte sa tiež podporovateľmi. Vyberte si z ponuky predplatného.

Skvost východu mizne v kroví. Jeho záchranu sľubujú už roky

Liečebný dom Dukla v Bardejovských Kúpeľoch. (zdroj: INDEX)

Bardejovské Kúpele sa zvyknú označovať aj ako perla severovýchodného Slovenska. Niečo na tom bude, keďže dokázali prežiť do dnešných dní a stále lákajú na mix prírody, prameňov a kultúrneho vyžitia.

Nie všetko je však v Bardejovských kúpeľoch ideálne. Najmä pohľad na vyše 120-ročný kúpeľný dom Dukla vyvoláva v pamätníkoch skôr smútok a nostalgiu.

Jeden z troch nosných liečebných domov čaká dlhé roky na rekonštrukciu. Medzitým chátra a mizne v húštine, ktorá ho pomaly pohlcuje. O osude Dukly píšeme v ďalšej časti seriálu Opustené budovy.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Cigarety budú drahšie: Európska komisia si vo svojom Pláne boja proti rakovine stanovila ambiciózny cieľ, za dve desaťročia chce množstvo fajčiarov v EÚ znížiť na minimum. Zabezpečiť to má revízia smerníc o tabakových výrobkoch, ktorá zahŕňa zmenu vzhľadu krabičky od cigariet, väčšiu edukáciu spotrebiteľov o ich škodlivosti, ale najmä zvýšenie daní z tabaku.

Európska komisia si vo svojom Pláne boja proti rakovine stanovila ambiciózny cieľ, za dve desaťročia chce množstvo fajčiarov v EÚ znížiť na minimum. Zabezpečiť to má revízia smerníc o tabakových výrobkoch, ktorá zahŕňa zmenu vzhľadu krabičky od cigariet, väčšiu edukáciu spotrebiteľov o ich škodlivosti, ale najmä zvýšenie daní z tabaku. Jednorazový príplatok: Vláda pristúpila k druhému kolu vyplácania jednorazového príplatku na dieťa. Kabinet ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka poveril, aby na budúcotýždňové rokovanie vlády priniesol konkrétny návrh realizácie jednorazového príspevku pre všetky deti do dovŕšenia 18 rokov.

Vláda pristúpila k druhému kolu vyplácania jednorazového príplatku na dieťa. Kabinet ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka poveril, aby na budúcotýždňové rokovanie vlády priniesol konkrétny návrh realizácie jednorazového príspevku pre všetky deti do dovŕšenia 18 rokov. Rekordné vklady: Vklady na bežných účtoch prekonávajú rekordy. Podľa údajov Národnej banky Slovenska narástli na 24,9 miliardy eur, za prvý polrok 2021 pribudli viac ako 2 miliardy eur.

Vojna v Afganistane sa skončila, čo čaká krajinu teraz?

Bojovníci Talibanu s vlajkami v Kábule. (zdroj: SITA/AP)

Keď lietadlo s americkým veľvyslancom Rossom Wilsonom vzlietlo z letiska v Kábule, po afganskej metropole sa začali ozývať výstrely. Tentoraz nešlo o znak blížiacich sa bojov, militantné hnutie Taliban oslavovalo definitívne ovládnutie krajiny.

S Wilsonom odleteli aj poslední americkí vojaci a kontrolu nad Afganistanom tak po dvadsiatich vojnových rokoch preberá Taliban.

Šoféri, tlmočníci či ľudskoprávni aktivisti. Tí všetci sa obávali, že po návrate džihádistov k moci by mohli byť ohrozené ich životy. Taliban im síce sľúbil milosť, ale do istej miery je za tým aj fakt, že noví vládcovia potrebujú ľudí so skúsenosťami zo štátnej správy a nielen z bojiska.

Z krajiny napriek tomu už prichádzajú správy o prenasledovaní ľudí, ktorí pomáhali zvrhnutej vládnej moci.

Aj mnohí Afganci, ktorí priamo nepodporujú Taliban, však dúfajú, že hnutie splní sľuby z posledných týždňov a neobnoví režim z rokov 1996 až 2001, ktorého súčasťou bolo prísne uplatňovanie islamského práva šaría. Kľúčové pre mnohých je, že sa konečne skončila vojna.

Ofenzíva na Pandžšír: Taliban spustil útok na údolie Pandžšír, ktoré sa nachádza približne sto kilometrov od Kábul. Údolie dlhodobo patrí k nedobytným územiam a po obsadení hlavného mesta tam ušli viacerí bývalí predstavitelia Afganistanu.

Taliban spustil útok na údolie Pandžšír, ktoré sa nachádza približne sto kilometrov od Kábul. Údolie dlhodobo patrí k nedobytným územiam a po obsadení hlavného mesta tam ušli viacerí bývalí predstavitelia Afganistanu. Dumky nad Talibanom: Taliban nie je monolit, ale zhluk mnohých frakcií. Predpoklad, že rôzni kmeňoví vodcovia budú počúvať na slovo centrálu v Kábule, nestojí na pevných nohách, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Steinmeier na Slovensku: Ak sa demokratické sily nepostavia na odpor, priestoro vládnu tie nedemokratické, hovorí nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Rozhovor dal SME pri príležitosti dvojdňovej návštevy Slovenska, ktorá sa začína dnes. Hovorí aj o situácii v Afganistane či o projekte Nord Stream 2.

Ak sa demokratické sily nepostavia na odpor, priestoro vládnu tie nedemokratické, hovorí nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Rozhovor dal SME pri príležitosti dvojdňovej návštevy Slovenska, ktorá sa začína dnes. Hovorí aj o situácii v Afganistane či o projekte Nord Stream 2. Nový variant koronavírusu: Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že monitoruje nový variant koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v januári v Kolumbii. Existujú totiž obavy, že by mohol byť odolný voči vakcínam. Variant mí bol okrem Kolumbie detegovaný aj v ďalších krajinách Južnej Ameriky, ale aj vo viacerých štátoch Európy vrátane Slovenska.

Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že monitoruje nový variant koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v januári v Kolumbii. Existujú totiž obavy, že by mohol byť odolný voči vakcínam. Variant mí bol okrem Kolumbie detegovaný aj v ďalších krajinách Južnej Ameriky, ale aj vo viacerých štátoch Európy vrátane Slovenska. Masový hrob zo stalinskej éry: Pozostatky približne 20-tisíc ľudí objavili v masovom hrobe pri ukrajinskom meste Odesa. Predpokladá sa, že ide o obete stalinských čistiek. Počet obetí zaraďuje tento masový hrob k najväčším, aké sa dosiaľ našli na Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

Slovensko má ďalšie paralympijské zlato. Získal ho boccista Andrejčík

Slovenský reprezentant v boccii Samuel Andrejčík získal na paralympijských hrách v Tokiu zlatú medailu. (zdroj: SITA/AP)

Slovenský reprezentant v boccii Samuel Andrejčík získal na paralympijských hrách v Tokiu zlatú medailu v kategórii BC4. Vo finále zdolal Pornchoka Larpyena z Thajska 4:0.

Vo štvrťfinále zvíťazil nad Waiom Yanom Vivianom Lauom z Hongkongu 4:1, v semifinále si poradil s Čeng Jüan-senom z Číny 5:2 a vo finále nedal šancu Larpyenovi.

Po striebre z PH 2016 v Riu de Janeiro tak Andrejčík do svojej paralympijskej zbierky pridal najcennejší kov.

"Je to skvelý pocit. Som veľmi šťastný, že sa tých päť rokov čakania na paralympiádu skončilo a že nič z príprav nevyšlo nazmar. Makali sme naozaj tvrdo. Do finálového dňa všetko klaplo tak, že dnes mám na sebe zlatú medailu a ďalšie tri roky až do Paríža budem úradujúci paralympijský šampión," uviedol 24-ročný Andrejčík pre web paralympic.sk.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Kuřeja obhájil bronz: Slovenský reprezentant v paraatletike Marián Kuřeja vybojoval bronz v hode kuželkou na hrách v Tokiu. V piatom pokuse dosiahol výkon 30,66 m a obhájil 3. miesto z Ria de Janeiro.

Slovenský reprezentant v paraatletike Marián Kuřeja vybojoval bronz v hode kuželkou na hrách v Tokiu. V piatom pokuse dosiahol výkon 30,66 m a obhájil 3. miesto z Ria de Janeiro. Slováci stále bez prehry: Slovenskí futbalisti remizovali v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2022 na pôde Slovinska 1:1. Naďalej sú tak v skupine H jediným nezdolaným tímom, pričom v štyroch dueloch dosiahli jednu výhru a tri remízy.

Slovenskí futbalisti remizovali v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2022 na pôde Slovinska 1:1. Naďalej sú tak v skupine H jediným nezdolaným tímom, pričom v štyroch dueloch dosiahli jednu výhru a tri remízy. Slovan predal veľký talent: Futbalový útočník David Strelec prestúpil zo Slovana Bratislava do tímu talianskej Serie A Spezia Calcio. Viacero odborníkov ho považuje za jeden z najväčších futbalových talentov na Slovensku. A možno najväčší, ktorý za posledných dvadsať rokov vyrástol v bratislavskom Slovane.

Mohamed sa nesnažil ženám upierať práva, talibanci sú fanatici

Ilustračné foto. Ženy v nikábe. (zdroj: TASR/AP)

Z pohľadu dnešných liberálnych interpretácií a ľudských práv si podľa religionistky Kataríny Šomodiovej nemôžeme Korán vykladať ako feministické čítanie a od Talibanu netreba očakávať, že pôjde ľudskoprávnou líniou.

Na islam by sme sa však mali dívať aj v kontexte toho, kedy a za akých okolností vznikal.

"Korán vznikal v siedmom storočí a najmä pre púštne obyvateľstvo, ktoré žilo v ťažkých životných podmienkach. Mohamed prišiel s tým, aby sa ženy oceňovali, pretože vykonávajú v spoločnosti nezameniteľnú úlohu. Takže to, čo dnes možno označíme za potláčanie práv žien, bolo v danom historickom kontexte ich vyzdvihovanie," tvrdí odborníčka na islam.

V rozhovore si prečítate aj to, či sú ženy v islame podriadené mužom, prečo si myslí, že Mohamed priniesol feministický model náboženstva, či je burka naozaj tradičným moslimským oblečením žien, ako si vysvetliť verš z Koránu, ktorý hovorí o bití žien a prečo dnes veľmi nepočuť o ženách imámkach.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Ľudí najviac uspokojuje hnev: Rozdeľovanie sa na „my a oni“ má svoje vedecké vysvetlenie a intelektuálne elity by sa mali naučiť komunikovať tak, aby nevytvárali nepriateľov. Prečo z pohľadu neurovedy nefunguje očkovacia kampaň a očkovacia lotéria môže prispieť k sebectvu?

Rozdeľovanie sa na „my a oni“ má svoje vedecké vysvetlenie a intelektuálne elity by sa mali naučiť komunikovať tak, aby nevytvárali nepriateľov. Prečo z pohľadu neurovedy nefunguje očkovacia kampaň a očkovacia lotéria môže prispieť k sebectvu? Rady pre čerstvých rodičov: Jadro osvedčenej rodičovskej praxe, ktorú by si mohli čerství rodičia osvojiť, môžu lepšie pochopiť aj vďaka výskumom z psychológie a oblasti neurovedy. Tu je niekoľko z nich.

Jadro osvedčenej rodičovskej praxe, ktorú by si mohli čerství rodičia osvojiť, môžu lepšie pochopiť aj vďaka výskumom z psychológie a oblasti neurovedy. Tu je niekoľko z nich. Navštívte Piešťany: Piešťany sú miestom, ktoré si vašu návštevu rozhodne zaslúži. Atmosférou, gastronómiou, milými obchodíkmi s výnimočnou dušou a kaviarničkami na pešej zóne, z ktorých si nebudete vedieť vybrať, sú však Piešťany viac než len to. Dokonalou idylkou.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Michaela Pobudová. (zdroj: Kristína Paholík Hamárová)

Ako sa vyberalo 28 ľudí zo zoznamu, kde figurovali stovky mien? Ako vyzerala operácia na záchranu niektorých ľudí pred Talibanom? A čo teraz čaká Afgancov, ktorí prišli na Slovensko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Michaelou Pobudovou, riaditeľkou združenia Mareena.

Podcasty SME

Zoom: Vedci spojili rakovinu s obezitou matiek a prečo končia v nemocniciach aj zaočkovaní

Vedci spojili rakovinu s obezitou matiek a prečo končia v nemocniciach aj zaočkovaní Pravidelná dávka: Umelá inteligencia potrebuje telo rovnako ako človek

Karikatúra

Bez dôkazov. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pečená pikantná mrkva s rascou (zdroj: Isifa)

Sladkosť mrkvy a pálivosť čili idú určite dohromady. Vyskúšajte pečenú pikantnú mrkvu s rascou.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

P.S.: Ak ste dočítali až sem a máte pre mňa na Ranný brífing spätnú väzbu, pripomienky alebo nápad na vylepšenie, napíšte mi na michal.deliman@sme.sk.