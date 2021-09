Nad tisíc ľudí na JIS, vrchol tretej vlny môže prísť v októbri. Čo nás čaká najbližšie týždne?

V ankete odpovedajú odborníci na to, ako sa bude vyvíjať epidémia na Slovensku.

2. sep 2021 o 21:08 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Od 300 do 600 nových prípadov covidu denne rovnako ako vlani očakáva do konca septembra analytik Národnej banky Slovensko Martin Šuster. Vrchol tretej vlny epidémie u nás uvidíme podľa prognóz analytikov v októbri či v novembri.

Hoci je väčšina okresov na Slovensku stále v zelenej farbe covid automatu, už o pár týždňov oslovení experti očakávajú výrazný nárast prípadov, za čím bude nasledovať aj viac ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Spôsobí to najmä návrat 707-tisíc žiakov do škôl, z ktorých veľká väčšina nie je zaočkovaná. Vonku sa ochladilo, čo vírusom praje, a ľudia sa presúvajú do interiérov reštaurácií a kaviarní.

Vlani v septembri sa pre narastajúci počet infikovaných sprísňovali na Slovensku pravidlá - napríklad na nosenie rúšok. Počet hostí na svadbách sa skresal na tridsať a sprísňovali sa pravidlá pre všetky hromadné podujatia.

Aj tento rok už na začiatku septembra vidieť nárast prípadov. Zatiaľ čo na začiatku augusta PCR testy odhalili za týždeň priemerne 50 prípadov denne, teraz je ich v priemere 120. V utorok PCR testy odhalili 199 nových prípadov.

Situácia je však oproti vlaňajšku iná v tom, že zhruba polovica obyvateľov Slovenska je zaočkovaná a časť populácie už covid prekonala. Zároveň je však na Slovensku prítomný rýchlo sa šíriaci delta variant koronavírusu.

Na JIS-ke či na pľúcnej ventilácii môže skončiť aj viac ako tisíc ľudí, odhaduje matematik Richard Kollár.

Čo treba čakať v najbližších týždňoch, odpovedali v ankete Denníka SME odborníci.

Richard Kollár, aplikovaný matematik, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Richard Kollár, matematik (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

1. Čo máme očakávať v súvislosti s vývojom pandémie covidu-19 u nás v najbližších týždňoch?

Očakávam výrazne zvýšenú mieru superšírenia. A to vzhľadom na pomerne veľkú zmenu siete kontaktov ľudí, v ktorej sa pravdepodobne vytvoria pomerne veľké kolektívy ľudí bez imunity vytvorenej očkovaním alebo prejdenou infekciou. Lepšie sú aj podmienky šírenia infekcií.

Do akej miery to budeme aj pozorovať v dátach, bude závisieť len od toho, do akej miery budeme schopní ľudí systematicky testovať. Preto by sme mali v najbližších dňoch a týždňoch vidieť nárast počtu pozitívnych testov, avšak predovšetkým medzi deťmi a mladými dospelými. Tam môžeme vidieť v prípade masového testovania škôl aj veľké skoky smerom nahor.

V nemocniciach v tom čase očakávam len mierny nárast, minimálne sa však udrží tempo nárastu prípadov z posledných týždňov, čo je približne 20- až 30-percentný nárast za týždeň.

Aj v nemocniciach sa však časom situácia zhorší, najprv uvidíme zvýšenie rýchlosti nárastu nových pozitívnych prípadov vo vyšších vekových kategóriách, najmä nad 50 rokov. JIS-ky a umelé pľúcne ventilácie budú rýchlo rásť s ešte väčším oneskorením.

Vzťah medzi novými prípadmi a hospitalizáciami už však nebude ten istý ako v minulej vlne. Hospitalizácií bude pravdepodobne tri- až štyrikrát menej na jedného infikovaného. Aj to však môže byť veľké číslo a v nemocniciach sa počty obsadených lôžok pacientov s covidom môžu vyšplhať časom až nad tisíc.

Za najväčšiu hrozbu však počas septembra osobne pokladám nárast spoločenského napätia. Skupiny s extrémnymi postojmi a názormi, či už na strane odporcov opatrení a očkovania, alebo zástancov veľmi tvrdých opatrení, sa budú čoraz viac radikalizovať vo svojich prejavoch. To bude výrazne sťažovať snahu o riešenie situácie.

2. Bude september mesiacom, v ktorom sa naplno rozvinie tretia vlna?