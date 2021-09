Krajiny V4 sú z hľadiska pandémie zelené, upozornil štátny tajomník

Krajiny Európskej únie začína koronavírus opäť farbiť dočervena.

3. sep 2021 o 9:53 SITA

BRATISLAVA. Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) ostávajú podľa kritérií Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) aj naďalej zelené.

Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS).

„Štyri stredoeurópske krajiny, Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko sú naďalej z pandemického hľadiska zelené, a to aj napriek zhoršujúcej sa situácii v krajinách susediacich s V4. Zároveň si však musíme uvedomiť, že je len otázkou času, keď sa aj u nás začnú viditeľnejšie sfarbovať regióny do oranžova a odzrkadlí sa to na mape ECDC,“ uviedol Klus.

Dodal, že práve preto by Slováci mali byť čoraz viac opatrní a súčasne aj dobre pripravení na ďalšiu vlnu pandémie.

Štátny tajomník upozornil, že krajiny Európskej únie postupne z hľadiska pandémie „červenejú" a nedeje sa tak len v smere zo západu na východ.

„Situácia sa v posledných týždňoch viditeľne zhoršila aj v Bulharsku, Chorvátsku či v pobaltských štátoch,“ uzavrel Klus.