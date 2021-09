Koaličné strany by návrh konzília na skrátenie karantény podporili

Domáca izolácia by mohla trvať len desať dní.

4. sep 2021 o 12:41 TASR

BRATISLAVA. Koaličné strany by návrh konzília odborníkov na skrátenie karantény zo 14 na desať dní pre všetkých podporili. Urobili by tak v prípade, ak by sa návrh dostal na rokovanie vlády. Pre TASR to potvrdili všetky koaličné strany.

"Naše hnutie sa od začiatku pandémie správa zodpovedne a rešpektuje názory odborníkov. Pokiaľ túto zmenu odobrí ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva, samozrejme, my ju podporíme tiež," reagoval mediálny tím hnutia OĽANO.

Svoju podporu vyjadrilo aj hnutie Sme rodina. "Podporujeme konzílium odborníkov, pretože sú to ľudia, ktorí problematike rozumejú najlepšie, a teda je na mieste riadiť sa ich radami," vysvetlilo tlačové oddelenie hnutia.

Názory odborníkov rešpektuje aj strana Za ľudí. Ak sa s návrhom na skrátenie karantény stotožní rezort zdravotníctva aj ÚVZ, strana Za ľudí nevidí dôvod tento návrh nepodporiť.

"Strana SaS skrátenie karantény pre všetkých zo 14 na desať dní podporuje, pretože s tým sama prišla a navrhovala to na koaličnej rade a aj ministrovi zdravotníctva," dodala predsedníčka zdravotníckeho parlamentného výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).

Konzílium odborníkov odporučilo vo štvrtok znížiť počet dní domácej izolácie. Namiesto aktuálnych 14 dní karantény navrhujú na základe vedeckých dôkazov zníženie na desaťdňovú domácu izoláciu pre tých, ktorí môžu ukončiť karanténu bez testovania.

Rovnako navrhujú pre tých, ktorí idú najskôr na piaty až šiesty deň na PCR test a výsledok je negatívny, aby izoláciu mohli ukončiť na siedmy deň od začiatku karantény.