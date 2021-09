Epidemiologička Bražinová: Príznaky delty sú zameniteľné s nádchou či chrípkou

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Len týždeň pred návštevou pápeža Františka na Slovensku prišla informácia, že sa na podujatiach budú môcť zúčastniť aj nezaočkovaní.

O tom, či je zmena pravidiel účasti na návšteve pápeža dobrý nápad, o šírení delta variantu, o očkovaní detí pod 12 rokov aj o tretej dávke vakcíny proti covidu-19 hovorí v rozhovore pre SME epidemiologička ALEXANDRA BRAŽINOVÁ.

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH Pôsobí v Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského,

špecializuje sa na verejné zdravotníctvo – epidemiológiu, ochranu a podporu zdravia,

vyštudovala všeobecné lekárstvo na Karlovej univerzite v Prahe, doktorandské štúdium v odbore sociálne lekárstvo absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave,

zúčastnila sa na stážach na amerických univerzitách vo Washingtone a v Kalifornii.

Je dobrý nápad, aby išli na návštevu pápeža aj nezaočkovaní?

Nemyslím si, že je to dobrý nápad. Sme v situácii, keď nám stúpajú všetky základné indikátory toho, že tretia vlna je v rozbehu. Stúpajú počty prípadov a hospitalizácií.

Máme pred sebou veľké podujatie, na ktorom budú minimálne desaťtisíce ľudí. Je to veľké riziko, pretože testy nie úplne spoľahlivo identifikujú každého infikovaného. Tým sa zvyšuje riziko šírenia infekcie.

Je určite bezpečnejšie, keď sa bude návšteva konať vonku ako v nejakej hale. Je možné nakaziť sa delta variantom aj vtedy, keď stojím od niekoho vo vzdialenosti dva metra v exteriéri?

Určite je bezpečnejšie, že je to v exteriéri. Je tam voľný pohyb vzduchu a prípadné vírusové častice sa rozptýlia. Keď však stoja ľudia pri sebe, aj napriek tomu, že je to vonku, obzvlášť keď sú dlhší čas spolu, existuje šanca, že ak je tam jeden infikovaný, môžu sa sami infikovať.

Sú za tým štúdie z viacerých krajín, v ktorých presne sledovali prúdenie vzduchu, ako sa kto nakazil podľa toho, ako blízko alebo v akom smere infikovaného stál. Deje sa to primárne v interiéri, ale aj v exteriéri. Vieme to napríklad zo športových podujatí.

Aké opatrenia by mal dodržiavať na takomto podujatí nezaočkovaný človek?

Základ stále platí - respirátor, dodržiavanie odstupu, dezinfekcia rúk pred vstupom a pri odchode. Ak ide o nezaočkovaného, ideálne je, keď sa z vlastnej iniciatívy otestuje napríklad ešte dva dni pred podujatím.

Čo hovoríte na nápad niektorých osobností, aby do RTVS išli diskutovať "alternatívni" vedci? Išli by ste do takej diskusie?