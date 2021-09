Zápis na vysokoškolské štúdium by mal byť podľa hygienikov dištančný

Hlavný hygienik upozornil na význam očkovania.

7. sep 2021 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022 by sa mal, ak je to možné, uskutočniť dištančne.

Vyplýva to z Usmernenia hlavného hygienika SR k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie, ktoré poskytol Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva.

Usmernenie nadobudlo účinnosť v pondelok 6. septembra. ÚVZ SR zároveň neodporúča organizovať slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022.

Kontrolovaný vstup a dezinfekcia

Hlavný hygienik Ján Mikas pri prevencii šírenia ochorenia Covid-19 radí vysokým školám zaistiť kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a pracovísk, pravidelne a často vetrať priestory a dezinfikovať dotykové plochy. Školy by mali zabezpečiť aj dezinfekciu rúk pre študentov a zamestnancov a osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov fakulty.

„Dôrazne je odporúčané očkovanie všetkým študentom a všetkým zamestnancom univerzít a vysokých škôl, a to čo najskôr v záujme ochrany individuálneho zdravia a zdravia verejnosti,“ dodal v usmernení.

Upozornil pritom na význam očkovania v študijných programoch, kde pri výkone najmä praktickej výučby môžu študenti a pedagógovia významne nepriaznivo ohroziť zdravie ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

Covid automat

Univerzity a vysoké školy by sa mali celkovo riadiť covid automatom s tým, že prezenčná výučba sa viaže na opatrenia zodpovedajúce aktuálnej epidemickej situácii a priliehajúcemu stupňu rizika covid automatu.

Mikas zároveň odporúča dištančnú formu pre štátne, respektíve záverečné skúšky. Prezenčne by sa nemali konať ani zasadnutia akademického senátu a obdobné hromadné podujatia. Aj v prípade ubytovania študentov platí covid automat.

Podľa neho vo všetkých fázach okrem zelenej fázy – monitoring sa dôrazne odporúča ubytovať iba študentov s prezenčnou výučbou a OTP (očkovaní, testovaní, prekonané ochorenie).

Z hľadiska epidemického rizika by mali byť študijné skupiny stabilné. Počas celého semestra sa preto neodporúča presun študentov medzi študijnými skupinami. Avšak v špecifických prípadoch by sa mohlo postupovať individuálne, no so súhlasom dekana fakulty. Od fakúlt ÚVZ SR vyžaduje viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na prezenčných výučbových aktivitách.