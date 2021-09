Dobré ráno: Boris Kollár robí ramená, ako sa to naučil kedysi

Aké sú vzťahy vo vládnej koalícii.

7. sep 2021 o 23:25 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo, Viktor Hlavatovič

Premiér vyzerá skôr ako čosi medzi terapeutom a mediátorom, najmenšia koaličná strana už prakticky ani neexistuje a zdá sa, že karty vo vláde rozdáva Sme rodina.

Boris Kollár sa dokonca otvorene vyhráža odchodom z koalície a zdá sa, že ak Slovensku niekto šéfuje, je to on.

Kto nám teda vlastne vládne, kto má v koalícii skutočnú moc a ako sa to skončí?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jakuba Fila.

Zdroj zvukov: TASR, TV Markíza

Krátky prehľad správ

Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár včera vypovedal v kauze Dobroslava Trnku. Opísal, ako mal Trnka na Úrade vlády Robertovi Ficovi púšťať nahrávku Gorily, Fico to pred vyšetrovateľmi poprel. Dobroslav Trnka na súde prečítal vyhlásenie, podľa ktorého si Čižnár pomýlil čas a podľa neho stretnutie prebehlo inak.

Ladislav Bašternák priznal vinu v ďalšej kauze. Na súde sa priznal, že je vinný aj v prípade daňovej vratky za dva milióny eur, ktorá nebola oprávnená. Súvisela s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence. Bašternák si momentálne vo väzení odpykáva päťročný trest.

Slovenské zdravotníctvo opustilo od začiatku roka takmer osemsto sestier. Znamená to, že medziročne odišlo o 20 percent viac sestier, dôvodom odchodu sú nízke mzdy a zlé pracovné podmienky. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pritom pripomína, že na Slovensku aj tak už chýba 14-tisíc sestier.

Dnes v Paríži začína zrejme najväčší proces vo francúzskej histórii. Pred súd sa postavia strojcovia teroristických útokov z roku 2015. Medzi žalujúcimi je takmer 1800 ľudí, ktorých zastupujú tri stovky právnikov. Väčšine obžalovaných hrozí doživotie, pri útokoch teroristi zavraždili 130 ľudí.

Blízko stredu našej galaxie narazili astronómovia na objekt, ktorý dosiaľ nepoznajú. Nový druh premenlivého rádiového žiarenia pozorovali prvý raz v roku 2019. Vedci sa domnievajú, že zdrojom by mohla byť nová trieda objektov, zatiaľ však vylúčili normálne hviezdy, neutrónové hviezdy či dvojhviezdy.

Odporúčanie

Mojím dnešným odporúčaním je náš nový podcast Odsúdení na neúspech. Zuzana Kovačič Hanzelová a Kristína Paholík Hamárová sledujú, aké je to žiť v rómskej osade, že to nie je žiadna výhra, že sme to často, my majorita, ktorí iných odsúdia na takýto neúspech. V tomto reportážnom podcaste budeme každý týždeň ukazovať, ako zložité je vymeniť sa z generačnej chudoby, aké je to žiť v stredovekých podmienkach – a to v jednej z najbohatších krajín na svete... Prvá epizóda hovorí o bývaní: ako osady vlastne vznikli, ako to v nich vyzerá a ako z toho von.