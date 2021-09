Uzavreté ulice, odklonená MHD a kyvadlová doprava. Čo sprevádza návštevu pápeža?

BRATISLAVA. Štvordňová návšteva pápeža na Slovensku ovplyvní nielen tých, ktorí sa chystajú na niektoré zo sprievodných podujatí.

Zasiahne aj do života v Bratislave, Košiciach, Prešove či v Šaštíne, a to pre rozsiahle dopravné obmedzenia a výluky.

Denník SME pripravil prehľad toho, na čo si treba dať pozor a ktorým lokalitám bude lepšie sa v najbližších dňoch vyhnúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Víkend: Prílet pápeža Františka do Bratislavy

Pápež prilieta na bratislavské letisko v nedeľu o 15.30, no prvé obmedzenia sa začnú v hlavnom meste už deň vopred. V sobotu totiž od 18.00 uzavrú okolie Prezidentskej záhrady, a to z dvoch strán – od Spojnej a Banskobystrickej ulice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Program pápeža Františka na Slovensku Čítajte

Rozsiahlejšie obmedzenia sa v Bratislave začnú v nedeľu. So zdržaním treba rátať na obchvate smerom od letiska do centra. Pápež sa bude po prílete presúvať do Horského parku, čo znamená aj uzavretie úseku od Botanickej ulice po Patrónku medzi 14.30 a 16.30. Prejazd diaľnicou D2 smerom na tunel Sitina či opačne by to neovplyvniť nemalo.