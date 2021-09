Voľby by aj v septembri podľa prieskumu agentúry Focus vyhrala strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, ktorú by podporilo 18,5 percenta voličov.

Smer poskočil na druhé miesto, stranu bývalého premiéra Roberta Fica by volilo 14,4 percenta. Tretie miesto by obsadila SaS, ktorej by svoj hlas odovzdalo 11,7 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo deväť strán a hnutí.

Podrobné výsledky prieskumu Focus za september si môžete pozrieť tu >>>