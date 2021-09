Na podujatia s pápežom sa prihlásilo vyše 100-tisíc ľudí

Na podujatia s pápežom sa prihlásilo aj takmer 7 000 nezaočkovaných ľudí.

13. sep 2021 o 10:02 SITA

BRATISLAVA. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v noci z nedele na pondelok po mesiaci uzavrela oficiálnu registráciu účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka. Prihlásilo sa vyše 100-tisíc ľudí.

Vyplýva to z údajov registračného tímu. Ide o registráciu pre plne zaočkované osoby. V tlačovej správe o tom informovala Tlačová kancelária KBS.

Približne polovica registrovaných príde na záverečnú svätú omšu so Svätým Otcom 15. septembra do Šaštína, zvyšok do Košíc a Prešova.

Tlačová kancelária KBS upozornila, že bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú. Na podujatia s pápežom sa prihlásilo aj takmer 7 000 nezaočkovaných ľudí.

„Spolu s pápežom Františkom, ktorý nás poctil svojou návštevou, sa tešíme na každého jedného z vás. Zároveň opätovne všetkých prosíme a vyzývame, aby si pred príchodom na jednotlivé verejné miesta spojené s programom pozreli všetky pokyny a povinnosti, ktoré je nutné splniť,“ uviedla Tlačová kancelária KBS.

Ak ľuďom neprišla ešte vstupenka alebo majú akýkoľvek problém po registrácii, majú sa ozvať na infolinku +421 2 2220 0075 či e-mailovú adresu registracia@navstevapapeza.sk. „Na stránkach Tlačovej kancelárie KBS prinášame aj otázky a odpovede k registrácii," povedal hovorca KBS Martin Kramara.

Tlačová kancelária KBS tiež upozornila, že vstupenky, ktoré registrovaným prídu, je potrebné si pred príchodom na podujatie vytlačiť a vziať si so sebou aj občiansky preukaz či pas. Viac informácii o návšteve je možné nájsť na stránke navstevapapeza.sk.

Pápež na Slovensku 2021