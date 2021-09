Za rastom nových prípadov nie je pápež, ale svadby, školy či zber zemiakov

Návšteva pápeža sa na číslach neukáže.

20. sep 2021 o 20:54 Martin Vančo

BRATISLAVA. Obavy odborníkov, že podujatia počas návštevy pápeža sa stanú ohniskami nákazy, sa zrejme nenaplnia. Epicentrá šírenia covidu dnes nie sú v kresťanských komunitách, ale na školách, svadbách, rodinných oslavách, pracoviskách, ale napríklad aj pri zbere zemiakov.

Myslia si to regionálni hygienici z najtmavších okresov v covidovom automate, ktorí tak ako v predchádzajúcich dvoch vlnách trasujú úzke kontakty nakazených.

Regionálne úrady hygienikov sa v lete posilnili, prijali nových ľudí na telefonovanie, takže už dokážu trasovať aj cez víkendy. No aj tak tvrdia, že im dnes ide práca ťažšie. Môže za to infekčnejší delta variant, ale aj rastúca neochota ľudí, ktorým volajú.

Na futbal chodí viac

Na najväčšie pápežské stretnutie do Šaštína prišlo asi 50-tisíc ľudí. Drvivá väčšina z nich bola zaočkovaná, no nemalo by to mať významný vplyv na epidemickú situáciu. Niektorí ľudia sa tam určite infikovali, no v celkových dátach to neuvidíme, domnieva sa matematik Richard Kollár.