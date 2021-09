Ranný brífing: Čaputová hovorila o roku traumy, Krčméry sa musí ukrývať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

28. sep 2021 o 23:34 Michal Deliman

Agresívni antivaxeri sa dožadujú slobody v očkovaní, sami ju však upierajú druhým. Vladimír Krčméry musel odísť do zahraničia, viacerým lekárom sa vyhrážajú smrťou. Prezidentka Zuzana Čaputová predniesla správu o stave republiky. Politická debata podľa nej klesla tam, kde ešte nikdy nebola.

Bol to rok traumy. Bol to rok, v ktorom zápasíme o charakter nášho štátu. Ale tiež to bolo Slovensko, ktoré zúfalo potrebuje stabilitu, jasné a jednotné vedenie. Tomu, čo nám prezidentka vo svojej správe odkázala, sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prezidentka chce dôverovať justícii, boje v polícii hodnotila zdržanlivo

Agresivita antivaxerov ničí vzťahy. Krčméry sa pred ňou ukrýva v zahraničí

Otvárajú stanicu Nivy. Developer si kvôli nej kúpil celú SAD-ku

Vinia brexit aj pandémiu. Britom môže s benzínom pomôcť armáda

Vedľa Škrtela žiari tínedžer. Môže byť najdrahší Trnavčan v dejinách

Pribudol ďalší dôkaz, že Covid-19 neunikol z laboratória

Prezidentka chce dôverovať justícii, boje v polícii hodnotila zdržanlivo

Prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V čase bojov v bezpečnostných zložkách a sporom v koalícii o to, ako ich vyriešiť, tému spravodlivosti otvorila v správe o stave republiky aj prezidentka Zuzana Čaputová. Ide o v poradí druhú správu, s ktorou prezidentka pred poslancov predstúpila.

„Sme svedkami, ako dve strany v bezpečnostných zložkách, obrazne povedané, mieria na seba dostupnými kompetenčnými zbraňami. Vidíme neprehľadnosť, rôzne interpretácie reality, emócie prevládajúce nad vecnosťou či zneužívanie témy,“ zhodnotila hlava štátu.

Pomenovaniu či naznačeniu toho, kto je za tento stav zodpovedný, sa však hlava štátu vyhla. Naopak, vyzvala aj ostatných politikov, aby boli vo vyjadreniach zdržanliví.

„Ani ako prezidentka republiky nemám, a je to tak správne, žiadne informácie o konkrétnych vyšetrovaniach okrem tých, ktoré sú mediálne dostupné. Nebudem tu preto vynášať rozsudky namiesto súdov,“ vyhlásila.

Téma spravodlivosti a dosahy pandémie na lekárov, učiteľov, žiakov či podnikateľov, ale aj na chudobných ľudí, boli hlavnými témami prezidentkinho vystúpenia. Skritizovala zneužívanie pocitu strachu z očkovania na budovanie nenávisti medzi ľuďmi.

Prejav ombudsmanky občana: Niektorí očakávali, že bude viac rozrušená z vojny policajtov a konkrétnejšia pri pomenúvaní vinníkov rozvratu v bezpečnostných zložkách. Lenže prezidentka túto situáciu dlhodobo nekomentuje. Možno to, čo by naozaj povedať chcela, z pozície prezidentky povedať nemôže, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Niektorí očakávali, že bude viac rozrušená z vojny policajtov a konkrétnejšia pri pomenúvaní vinníkov rozvratu v bezpečnostných zložkách. Lenže prezidentka túto situáciu dlhodobo nekomentuje. Možno to, čo by naozaj povedať chcela, z pozície prezidentky povedať nemôže, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Salva silných odkazov: Ako leitmotív druhej správy „o stave únie“ sa dá vyzdvihnúť volanie po „potrebe rešpektu a spolupráce“. Za to, že zostane nevypočuté, prezidentka zodpovednosť neponesie, píše Peter Schutz.

Ako leitmotív druhej správy „o stave únie“ sa dá vyzdvihnúť volanie po „potrebe rešpektu a spolupráce“. Za to, že zostane nevypočuté, prezidentka zodpovednosť neponesie, píše Peter Schutz. Heger nemá čas: Keď už neprenechal deň prezidentke, aspoň pomohol Robertovi Ficovi opäť sa stať hlavnou témou diskusie, Kollárovi doprial čas zoradiť šíky a diváci si mohli poťukať na čelo. Gratulujeme, píše Peter Tkačenko.

Agresivita antivaxerov ničí vzťahy. Krčméry sa pred ňou ukrýva v zahraničí

Infektológ Vladimír Krčméry dostal ako prvý Slovák vakcínu proti Covidu-19. (zdroj: SME/Marko Erd)

PCR testy odhalili na Slovensku 1 012 nakazených. Celkovo ich laboratóriá za uplynulý deň urobili 11 086. Počet hospitalizovaných stúpol o 23, v nemocniciach tak aktuálne leží 523 pacientov. Pribudlo aj ďalších 10 úmrtí. Prvú dávku vakcíny dostalo 2 004 ľudí.

Infektológ Vladimír Krčméry bol prvým zaočkovaným Slovákom proti covidu. Dnes sa pred agresívnymi antivaxermi, odporcami očkovania, musí ukrývať za hranicami. „Z bezpečnostných dôvodov sa zdržujem v zahraničí a na Slovensko chodím len v nevyhnutných prípadoch,“ povedal pre denník SME.

Krčméryho si do očkovacej kampane nevybral rezort zdravotníctva náhodne. Od začiatku pandémie bol ako infektológ s povesťou celoživotného bojovníka s tropickými chorobami veľmi populárny a videá s ním sa šírili na internete. Dezinformačná scéna si Krčméryho zo začiatku veľmi nevšímala.

Úroky antivaxerov sa začali stupňovať až po tom, ako sa stal oficiálnou tvárou očkovacej kampane. Vrcholom bolo, keď skupina antivaxerov prišla začiatkom tohto júla pred jeho dom. Krčméryho obviňovali z genocídy a vyhrážali sa smrťou jeho deťom.

Polícia v jeho prípade vedie trestné stíhanie za nebezpečné vyhrážanie a dva priestupky voči občianskemu spolunažívaniu. Okrem toho Krčméry sám podal dve civilné žaloby za krivé obvinenie z genocídy.

Deťom s covidom zistili nové ochorenie: Košická nemocnica eviduje najmenej 35 detí so syndrómom, ktorý sa spája s dlhodobými následkami covidu. Niektoré deti nevládzu a vypadávajú im vlasy. Ide o pediatrický multisystémový zápalový syndróm.

Košická nemocnica eviduje najmenej 35 detí so syndrómom, ktorý sa spája s dlhodobými následkami covidu. Niektoré deti nevládzu a vypadávajú im vlasy. Ide o pediatrický multisystémový zápalový syndróm. Očkovanie Astrou končí: Očkovanie druhých dávok vakcíny Vaxzevria (pôvodne AstraZeneca) sa končí začiatkom októbra. Posledný termín, keď bude možné aplikovať druhú dávku, je 6. október.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Plačkovú obvinili: Zadržanú influencerku Zuzanu Strausz Plačkovú previezli z Galanty na výsluch do Trenčína. Plačková svoju vinu odmieta, obvinili ju z drogovej trestnej činnosti a z členstva v zločineckej skupine. Zastupovať ju bude Kočnerov advokát z kauzy zmeniek.

Zadržanú influencerku Zuzanu Strausz Plačkovú previezli z Galanty na výsluch do Trenčína. Plačková svoju vinu odmieta, obvinili ju z drogovej trestnej činnosti a z členstva v zločineckej skupine. Zastupovať ju bude Kočnerov advokát z kauzy zmeniek. Kočnera a Zsuzsovú obžalovali: Policajné vyšetrovanie prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho sa skončilo. Vyšetrovateľ NAKA podal prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry návrh na podanie obžaloby na Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú, Tomáša Szabóa, Dušana Kracinu a Darka Dragica. Stíhaní sú za úkladnú vraždu v štádiu prípravy, ktorú mali chystať ako organizovaná skupina.

Policajné vyšetrovanie prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho sa skončilo. Vyšetrovateľ NAKA podal prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry návrh na podanie obžaloby na Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú, Tomáša Szabóa, Dušana Kracinu a Darka Dragica. Stíhaní sú za úkladnú vraždu v štádiu prípravy, ktorú mali chystať ako organizovaná skupina. Lipšic príde o mesačný plat: Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic príde o mesačný plat, pretože nestihol podať oznámenie o svojich majetkových pomeroch. Urobiť tak mal do 30 dní od nastúpenia do funkcie.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie od SME ✍️ Výber šéfredaktorky: Šéfredaktorka Beata Balogová každý týždeň odporúča články, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Odoberať > 🤔 Víkendový výber: Zaujímavé rozhovory, príbehy či výlety do histórie. To najlepšie z víkendového čítania priamo na váš e-mail. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov: Raz týždenne vyberieme najzaujímavejšie rozhovory, ktoré spravili naši kolegovia. Odoberať >

Otvárajú stanicu Nivy. Developer si kvôli nej kúpil celú SAD-ku

Centrum Nivy otvoria 30. septembra. (zdroj: SME/Marko Erd)

Písal sa júl 2004 a vedenie developerskej skupiny HB Reavis mohlo otvárať šampanské. Po dlhých rokovaniach a boji vláda nakoniec odklepla privatizáciu 49-percent akcií spoločnosti SAD Bratislava. Developer získal okrem iného lukratívne pozemky v centre mesta.

Vtedajší finančný riaditeľ HB Reavis Ivan Valent mohol verejnosti sľubovať, že cestujúcich čakajú lepšie časy. „Zmena bude revolučná. Pôjde o budovu, ktorá bude architektúrou, kultúrou prostredia a technickými riešeniami jednoznačne patriť do začínajúceho sa storočia,“ hovoril v septembri 2004.

Od jeho slov muselo prejsť dlhých 17 rokov, aby sa zreálnili. Vo štvrtok 30. septembra otvorí svoje brány komplex Nivy, ktorý ponúkne kombináciu obchodného centra a autobusovej stanice. Cesta k nemu nebola vôbec jednoduchá.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Top podnikateľské nápady: Jeho firma vyvinula klinického asistenta PMcardio, ktorý pomáha lekárom presnejšie diagnostikovať kardiovaskulárne ochorenia. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical sa stal víťazom súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2020. Zároveň získal Cenu INDEXU, mediálneho partnera súťaže, za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh.

Jeho firma vyvinula klinického asistenta PMcardio, ktorý pomáha lekárom presnejšie diagnostikovať kardiovaskulárne ochorenia. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical sa stal víťazom súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2020. Zároveň získal Cenu INDEXU, mediálneho partnera súťaže, za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh. Z čoho žije najbohatšia krajina sveta: Je to neuveriteľne drahá krajina, no zároveň aj daňový raj a z toho dôvodu tam žije veľa celebrít. Toto ste o Monaku už určite počuli. Aká je však realita a ako v skutočnosti vyzerá ekonomika Monaka? Je naozaj daňovým rajom? A môžete sa tam tiež presťahovať? Dozviete sa v novom videu od Ekonómie ľudskou rečou.

Je to neuveriteľne drahá krajina, no zároveň aj daňový raj a z toho dôvodu tam žije veľa celebrít. Toto ste o Monaku už určite počuli. Aká je však realita a ako v skutočnosti vyzerá ekonomika Monaka? Je naozaj daňovým rajom? A môžete sa tam tiež presťahovať? Dozviete sa v novom videu od Ekonómie ľudskou rečou. Arce neschválili reštrukturalizáciu: Veriteľský výbor neschválil plán reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia. Päťčlenný veriteľský výbor hlasovaním rozhodol, že reštrukturalizačný plán bude dlžníkovi vrátený na prepracovanie. Teraz bude mať Arca Capital Slovakia pätnásť dní na jeho prepracovanie a opakované predloženie veriteľskému výboru.

Vinia brexit aj pandémiu. Britom môže s benzínom pomôcť armáda

Viaceré čerpacie stanice sú stále zatvorené. (zdroj: TASR/AP)

Muž v kolóne pred čerpacou stanicou na juhovýchode Londýna vytiahol pred ďalším vodičom nôž, potom si ľahol na kapotu. V Surrey žena najskôr vyliala z plastových fliaš minerálku a potom ich plnila benzínom, aj keď úrady varujú, že sa fľaše môžu rozpustiť.

Palivová kríza vo Veľkej Británii sa ešte viac vyostrila. Kým britský minister pre dopravu Grant Shapps tvrdí, že už dochádza k stabilizácii situácie, premiér Boris Johnson vyzval armádu, aby bola v pohotovostnom režime a v prípade núdze bude voziť palivo.

Benzínu a nafty je v Británii dosť, viaznu však dodávky. Chýbajú najmä desaťtisíce šoférov kamiónov, ktorí po brexite krajinu opustili, dôvodom sú však aj obmedzenia pre pandémiu, aj panika, ktorá sa v Británii rozpútala.

Kolóny pred čerpacími stanicami, v ktorých musia stáť tisíce ľudí, môžu výrazne uškodiť aj Johnsonovej vláde. Kríza možno ovplyvní aj Vianoce.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Komunisti ovládli rakúsky Graz: Komunisti v Grazi si svoje víťazstvo vydobyli dlhoročnou systematickou prácou. Po nedeľných voľbách získali v druhom najväčšom rakúskom meste 28,8 percenta hlasov. Na popularite získavali aj vďaka tomu, že odvádzali dve tretiny zo svojho 5500-eurového platu do sociálneho fondu, ktorý potom využívali núdzni.

Komunisti v Grazi si svoje víťazstvo vydobyli dlhoročnou systematickou prácou. Po nedeľných voľbách získali v druhom najväčšom rakúskom meste 28,8 percenta hlasov. Na popularite získavali aj vďaka tomu, že odvádzali dve tretiny zo svojho 5500-eurového platu do sociálneho fondu, ktorý potom využívali núdzni. Stav katastrofy na La Palme: Za oblasť postihnutú prírodnou katastrofou označila španielska vláda kanársky ostrov La Palma, postihnutý erupciou sopky La Cumbre Vieja. Tento krok povedie k núdzovým dotáciám a ďalším podporným opatreniam v oblasti. Vláda v Madride už ohlásila prvý balík pomoci vo výške 10,5 milióna eur.

Za oblasť postihnutú prírodnou katastrofou označila španielska vláda kanársky ostrov La Palma, postihnutý erupciou sopky La Cumbre Vieja. Tento krok povedie k núdzovým dotáciám a ďalším podporným opatreniam v oblasti. Vláda v Madride už ohlásila prvý balík pomoci vo výške 10,5 milióna eur. Epidémia násilia v USA: Počet vrážd v Spojených štátoch v roku 2020 stúpol o takmer 30 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyplýva to zo súhrnnej správy amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie, podľa ktorej ide o najvyšší medziročný nárast odkedy FBI začal viesť záznamy.

Zo zahraničných webov:

Vedľa Škrtela žiari tínedžer. Môže byť najdrahší Trnavčan v dejinách

Martin Škrtel a Sebastián Kóša. (zdroj: TASR)

Fanúšikovia čítali v minulosti správy v tlačových novinách alebo na teletexte. Internet bol ešte vzácny, ani mobil nemala väčšina. Slováci boli majstri sveta v hokeji, v krajine vládol premiér Mikuláš Dzurinda a prezident Rudolf Schuster.

A v slovenskej futbalovej lige v tom čase debutoval v drese AS Trenčín Martin Škrtel. Mal iba sedemnásť, keď naskočil v zápase proti Matadoru Púchov.

Terajší obranca Trnavy Sebastián Kóša vtedy ešte ani nebol na svete.

Dnes tridsaťšesťročný Škrtel a osemnásťročný Kóša tvoria stopérsku dvojicu Spartaka. Prvý menovaný je na sklonku kariéry, druhý ju iba začína. Obaja sú rovnako vysokí, merajú 191 centimetrov.

„Myslím si, že vyrastá stopér, ktorý by v budúcnosti mohol zamiešať karty nielen v Trnave, ale aj v reprezentácii,“ opisoval Kóšu už legendárny spoluhráč Škrtel.

Ďalšie športové správy: ⚽️ Športový prehľad: Kolegovia zo Sportnet.sk denne pripravujú newsletter Športový prehľad, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie športové správy. Aktivujte si jeho odber jedným klikom. ​​​​​​

Pribudol ďalší dôkaz, že Covid-19 neunikol z laboratória

Mikroskopický záber buniek (zelená), ktoré sú infikované vírusom SARS-CoV-2 (fialová). Záber je vo falošných farbách pre lepšie rozoznanie častíc vírusu. (zdroj: NIAID)

Pribudol ďalší dôkaz, ktorý posilňuje teóriu, že vírus SARS-CoV-2 neunikol z laboratória. V telách divo žijúcich netopierov vedci objavili jeho najbližšieho vírusového príbuzného. Novoobjavené patogény majú s vírusom, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, spoločnú jednu dôležitú vlastnosť.

"To však neznamená, že poznáme priameho pôvodcu SARS-CoV-2," hovorí pre denník SME molekulárny biológ Štefan Vilček.

"Napriek veľkej genetickej podobnosti nových netopierích koronavírusov so SARS-CoV-2, by tieto vírusy potrebovali ešte niekoľko desaťročí, aby sa vyvinuli tak, že budú aspoň na 99 percent podobné pandemickému ľudskému koronavírusu, čo je vedecká podmienka pre definíciu priameho evolučného predchodcu."

Štúdiu zatiaľ nepublikoval vedecký časopis, čaká na odbornú recenziu vo vydavateľstve Nature. Výskum je zatiaľ dostupný online na stránke Research Square.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Zmeny prinesú hlad: Jeden z hladomorov v Európe 14. storočia spôsobili zmeny v dôležitom atmosférickom prúdení, ktoré aj v súčasnosti významne ovplyvňuje počasie na kontinente. Hoci je prúdenie dnes celkom stabilné, nová štúdia naznačuje, že by sa mohlo posunúť viac na sever. Spôsobilo by to dramatické zmeny v zrážkach a následné suchá a záplavy.

Jeden z hladomorov v Európe 14. storočia spôsobili zmeny v dôležitom atmosférickom prúdení, ktoré aj v súčasnosti významne ovplyvňuje počasie na kontinente. Hoci je prúdenie dnes celkom stabilné, nová štúdia naznačuje, že by sa mohlo posunúť viac na sever. Spôsobilo by to dramatické zmeny v zrážkach a následné suchá a záplavy. Mladí fatalisti: Generačný rozpor pri boji s klimatickými zmenami je mýtom. Ukazuje to nedávny prieskum univerzity King's College v Londýne, v ktorom sa starší ľudia dokonca ukázali ako menej fatalistickí oproti mladším generáciám.

Generačný rozpor pri boji s klimatickými zmenami je mýtom. Ukazuje to nedávny prieskum univerzity King's College v Londýne, v ktorom sa starší ľudia dokonca ukázali ako menej fatalistickí oproti mladším generáciám. Slovák skúmal supererupcie: Supervulkány môžu zostať aktívne aj tisícky rokov po tom, čo vybuchli. Na tomto zistení pracoval aj Slovák Martin Danišík, ktorý pôsobí ako geochronológ na Curtinovej univerzite v Austrálii. Venuje sa aj výskumu supervulkánu Toba, o ktorom je jeho najnovší výskum.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Andrej Kiska. (zdroj: SME/Kristína Paholík Hamárová)

Ako sa pozerá na dnešnú správu prezidentky Čaputovej v parlamente? Prečo písal ako prezident fikciu, a nie reálne spomienky na svoje roky v politike? Ako hodnotí túto vládu a rozumie skepse voličov a ľudí po roku a pol vládnutia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom.

Podcasty SME

Pravidelná dávka: Je realita sama o sebe dobrá bez nášho pričinenia?

Karikatúra

Slovenská spravodlivosť. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Fašírky z tofu. (zdroj: Isifa)

Vyskúšajte netradičné fašírky a možno sa pochúťky z tofu zaradia do vášho jedálnička častejšie.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.