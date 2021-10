Brífing: Babiš nakupoval cez raje, Bratislavu brzdí covidom okolie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

3. okt 2021 o 23:13 Michal Deliman

Český premiér zakrýva, za čo kedysi kúpil luxusné vily na Francúzskej riviére. Využil nastrčené firmy v daňovom raji. Ak by chcel prať špinavé peniaze, nerobil by to inak. Bratislava má 75-percentnú zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov a mohla by byť v zelenom pásme. Okolie však nepustí, hovoria hygienici.

Andrej Babiš svoju predvolebnú kampaň založil na strachu z príchodu migrantov a na zbližovaní sa s Viktorom Orbánom. Ako je možné, že mu táto stratégia v očiach voličov vychádza a vydá sa Česko po jeho možnom opätovnom víťazstve maďarskou cestou? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Má 75 percent zaočkovaných. Prečo nie je Bratislava zelená?

Otázne prepisy odposluchov. Prepustenie ľudí z NAKA potvrdzuje pochybnosti

Viac detí neznamená vyššie dôchodky. Rozpočtová rada zhodila rodičovský bonus

Pandora Papers: Ako si Babiš cez daňové raje kúpil vily na Francúzskej riviére

Najnáročnejšiu klasiku vyhral Colbrelli, Sagan sa rozlúčil s Borou

Je čas odísť. Zbohom, Daniel Craig, bola to krásna a emotívna jazda

Má 75 percent zaočkovaných. Prečo nie je Bratislava zelená?

V Univerzitnej nemocnici v Bratislave je 34 pacientov s covidom. (zdroj: SITA)

Prostredníctvom 7 308 vykonaných PCR testov odhalili na Slovensku 977 nakazených, ochoreniu Covid-19 podľahlo ďalších osem pacientov. Pribudlo aj desať hospitalizovaných, v nemocniciach tak leží 547 pacientov. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 588 ľudí.

Ani 75-percentná zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov Bratislave nepomohla, aby sa vrátila v covidovom automate do zelenej farby. Vtedy sú v okresoch najmiernejšie epidemiologické opatrenia a napríklad pri stole v reštaurácii nie je obmedzený počet hostí.

Napriek vysokej zaočkovanosti a dobrej epidemiologickej situácii však zostalo hlavné mesto v oranžovej farbe. Udržali ho tam okolité oranžové okresy, z ktorých do Bratislavy mnohí cestujú do práce.

O farbe okresu na základe epidemiologickej situácie rozhoduje regionálny hygienik, v prípade Bratislavy Stanislav Duba. Trojštvrtinovú zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov dosiahla v polovici septembra a mohol by ju posunúť až o dve farby do lepšej fázy.

Hovorkyňa bratislavského hygienika Katarína Nosálová hovorí, že tak Duba neurobil pre "princíp preventívnej opatrnosti". Opatrný je pre naďalej sa zreteľne zhoršujúcu epidemiologickú situáciu.

Nové pravidlá pre nosenie rúšok: Vo vestibule, na chodbe aj v triede museli nosiť rúška od začiatku školského roka všetci školáci. Zložiť si ich mohli vtedy, keď boli na školskom dvore, keď desiatovali či obedovali. Oddnes sa však nariadenie nosiť rúško v škole zmierňuje.

Vo vestibule, na chodbe aj v triede museli nosiť rúška od začiatku školského roka všetci školáci. Zložiť si ich mohli vtedy, keď boli na školskom dvore, keď desiatovali či obedovali. Oddnes sa však nariadenie nosiť rúško v škole zmierňuje. Podpora povinného očkovania: Väčšina oslovených podporuje povinné očkovanie zdravotníckeho personálu, učiteľov a učiteliek či pracovníkov, ktorí sa starajú o seniorov v sociálnych zariadeniach, vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Najväčšiu podporu má povinné očkovanie lekárov a sestričiek v zdravotníckych zariadeniach.

Otázne prepisy odposluchov. Prepustenie ľudí z NAKA potvrdzuje pochybnosti

Prokurátor Krajskej prokuratúry Juraj Chylo. (zdroj: TASR)

Už keď sa dostal na verejnosť text obvinenia voči vyšetrovateľom z policajného tímu Očistec, objavovali sa podozrenia, či si inšpekčná služba pri ich stíhaní nevysvetľuje niektoré situácie inak, ako sa v skutočnosti stali.

Podozrenia sa ešte prehĺbili po tom, ako prokurátor Juraj Chylo v návrhu na väzbu napísal, že jeden z obvinených policajtov Milan Sabota sa priznal, a tým usvedčuje aj ostatných obvinených vyšetrovateľov. Sabotov advokát Rastislav Koutun to okamžite poprel a označil to za dezinterpretáciu Sabotovho výsluchu.

Sudca Okresného súdu Bratislava III Juraj Kapinaj napriek tomu poslal všetkých do väzby. Senát Krajského súdu po ich sťažnosti rozhodol, že všetci obvinení majú byť stíhaní na slobode s vysvetlením, že ani nevidí dôvod na ich obvinenie.

„Už po rozhodnutí sudcu okresného súdu som povedal, že jeho rozhodnutie o vzatí mojich klientov do väzby nemôže prežiť prieskum skutočne nezávislého a nestranného sudcu,“ reagoval Peter Kubina, ktorý v prípade zastupuje obvinených vyšetrovateľov NAKA Pavla Ďurku a Jána Čurillu.

Všetci obvinení sa tak môžu vrátiť do práce.

Vojna policajtov, ďalšie dejstvo: Krajský súd úplne jasne povedal, že takéto stíhanie sa nemalo ani začať, a do zátvorky pod čiaru pridal názor: mnohí si myslíte správne, že toto zadržanie nebolo s kostolným poriadkom. Alebo priamo narafičené či vymyslené, lebo sa to niekomu hodilo, píše Nataša Holinová.

Krajský súd úplne jasne povedal, že takéto stíhanie sa nemalo ani začať, a do zátvorky pod čiaru pridal názor: mnohí si myslíte správne, že toto zadržanie nebolo s kostolným poriadkom. Alebo priamo narafičené či vymyslené, lebo sa to niekomu hodilo, píše Nataša Holinová. Nový vek polície: Keby si názor Hamrana, že „sú ľudia v polícii, ktorí morálne zlyhali, a títo nemajú čo robiť v zbore, ešte ani keď profesionálne nemajú chybu“, osvojil ako krédo aj Kovařík, Slovensko by sa vyhlo tomu, že „rôzne záujmové skupiny v ozbrojených zložkách bojujú proti sebe“, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Čo robí Fico lepšie ako Pellegrini: Smer Roberta Fica sa už čoskoro môže vrátiť na pozíciu preferenčne najsilnejšej strany. Ako sa Robertovi Ficovi podaril takýto návrat? Je aktívny a dokázal si získať ľudí, ktorí sú nespokojní s vládou. Jeho konkurent Peter Pellegrini je viac technokratom než politikom.

Smer Roberta Fica sa už čoskoro môže vrátiť na pozíciu preferenčne najsilnejšej strany. Ako sa Robertovi Ficovi podaril takýto návrat? Je aktívny a dokázal si získať ľudí, ktorí sú nespokojní s vládou. Jeho konkurent Peter Pellegrini je viac technokratom než politikom. Ako sa Plačková hájila na súde: Známosť s mužom, ktorý Plačkovú spája s obvineným gangom, sa začala údajne pred troma rokmi na dovolenke v Turecku. Prakticky totožné vysvetlenie poskytli na súde Plačková aj jej manžel Strausz. To, že sa k nim neznámy muž len tak pridal na dovolenke v Turecku, sa jej vôbec nezdalo zvláštne.

Známosť s mužom, ktorý Plačkovú spája s obvineným gangom, sa začala údajne pred troma rokmi na dovolenke v Turecku. Prakticky totožné vysvetlenie poskytli na súde Plačková aj jej manžel Strausz. To, že sa k nim neznámy muž len tak pridal na dovolenke v Turecku, sa jej vôbec nezdalo zvláštne. Laná z Trenčína v Paríži: Víťazný oblúk sa 18. septembra premenil na inštaláciu L'Arc de Triomphe Wrapped bulharského umelca Christa. Okoloidúci tak namiesto výrezov a sôch mohli obdivovať látku a laná, do ktorých bol objekt zabalený. Laná, ktoré oblúk zdobili, vyrobili v Trenčíne.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie od SME ✍️ Výber šéfredaktorky: Šéfredaktorka Beata Balogová každý týždeň odporúča články, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Odoberať > 🤔 Víkendový výber: Zaujímavé rozhovory, príbehy či výlety do histórie. To najlepšie z víkendového čítania priamo na váš e-mail. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov: Raz týždenne vyberieme najzaujímavejšie rozhovory, ktoré spravili naši kolegovia. Odoberať >

Viac detí neznamená vyššie dôchodky. Rozpočtová rada zhodila rodičovský bonus

Minister práce Milan Krajniak. (zdroj: SITA)

Návrh novely zákona o sociálnom poistení, v ktorom minister práce Milan Krajniak ráta aj so zavedením rodičovského bonusu, si v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyslúžil množstvo kritiky. Pridali sa k nej aj analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Pozitívny vplyv novely bude podľa nich závisieť od toho, ktoré z navrhovaných opatrení sa dostanú do nového ústavného zákona o dôchodkoch. Na tom sa koalícia ešte oficiálne nedohodla.

Krajniakov návrh podľa RRZ obsahuje aj dobré riešenia, ktoré by dlhodobú udržateľnosť verejných financií mohli zlepšiť - o 1,8 percenta HDP v horizonte 50 rokov. Patrí k nim automatické naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života a zrušenie dôchodkového stropu.

RRZ však zároveň pripomína, že Krajniakova novela obsahuje opatrenia, ktoré podľa nej stav verejných financií zhoršia hneď a ich efekt pretrvá až do roku 2038. Ide o rodičovský bonus či nenaviazanie predčasného odchodu do dôchodku na automat.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Rebríček top nepotravinových reťazcov: Predajne potravín mohli fungovať aj počas lockdownu, ale nepotravinárske obchody s výnimkou drogérií museli byť zatvorené. Analýza INDEXU ukázala, že výpadok na jar minulého roka nemal na najväčších hráčov na trhu výraznejší vplyv. V top desiatke sú aj takí, ktorí zaznamenali rekordné tržby.

Predajne potravín mohli fungovať aj počas lockdownu, ale nepotravinárske obchody s výnimkou drogérií museli byť zatvorené. Analýza INDEXU ukázala, že výpadok na jar minulého roka nemal na najväčších hráčov na trhu výraznejší vplyv. V top desiatke sú aj takí, ktorí zaznamenali rekordné tržby. Provokatér bánk ide využívať ich dáta: Obchodník s cennými papiermi Finax spúšťa nový produkt pod názvom Finbot, ktorý chce konkurovať bankám v správe osobných financií. Je to aplikácia, v ktorej firma spojí informácie z rôznych bankových účtov. Pod jednou podmienkou – klient musí dať súhlas. Ak sa tak udeje, banka klienta je povinná Finaxu dodať všetky informácie.

Obchodník s cennými papiermi Finax spúšťa nový produkt pod názvom Finbot, ktorý chce konkurovať bankám v správe osobných financií. Je to aplikácia, v ktorej firma spojí informácie z rôznych bankových účtov. Pod jednou podmienkou – klient musí dať súhlas. Ak sa tak udeje, banka klienta je povinná Finaxu dodať všetky informácie. Gazprom nahneval Kyjev: Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila prepravu plynu do Maďarska cez Ukrajinu a presmerovala ju cez potrubie po dne Čierneho mora a cez Balkán. To hnevá Kyjev, ktorý tak príde o značnú časť príjmov z tranzitu.

Pandora Papers: Ako si Andrej Babiš cez daňové raje kúpil vily na Francúzskej riviére

Český premiér Andrej Babiš. (zdroj: TASR/AP)

Súčasný český premiér Andrej Babiš si na francúzskom pobreží ešte v roku 2009 kúpil šestnásť luxusných nehnuteľností vrátane vily. Využil pritom schému, ktorá má znaky prania peňazí, zhodujú sa viacerí odborníci.

Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov a server investigace.cz z uniknutých dokumentov z Panamy zistili, že Babiš si anonymne založil firmu na Britských Panenských ostrovoch.

Do firmy nalial 15 miliónov eur, ktoré poslala ako pôžičku ďalšej Babišovej firme s nastrčenými riaditeľmi a sídlom v USA. Americká firma cez svoju dcérsku spoločnosť SCP Bigaud kupovala luxusné vily na Francúzskej riviére. Babiš a jeho rodina v jednej z víl trávia dovolenky, čo dokazujú aj fotografie na sociálnych sieťach.

Za pôžičky nikto neručil a obe firmy, veriteľ aj dlžník, už zanikli. „Dá sa povedať, že schéma s pôžičkou bola vymyslená tak, aby pôvodný investor zostal mimo dohľadu patričných orgánov. Pôžička je nástroj, ako skryť fakt, že ide o niečie vlastné peniaze,“ vraví expert na ekonomickú kriminalitu Christoph Trautvetter.

Schéma skorumpovaných politikov: O veľkej zhode okolností, že famózna transakcia sa dostáva na svetlo týždeň pred českými voľbami, si môžeme myslieť len to najlepšie. Voliči totiž majú právo vedieť a vidieť, čo zač sú politici, ktorí sa uchádzajú o ich dôveru. Iná vec je, či to niečomu pomôže, píše Peter Schutz.

O veľkej zhode okolností, že famózna transakcia sa dostáva na svetlo týždeň pred českými voľbami, si môžeme myslieť len to najlepšie. Voliči totiž majú právo vedieť a vidieť, čo zač sú politici, ktorí sa uchádzajú o ich dôveru. Iná vec je, či to niečomu pomôže, píše Peter Schutz. Otázky a odpovede o českých voľbách: O necelý týždeň Česi rozhodnú o tom, ako bude vyzerať ich nová vláda. Tú však napokon nemusí skladať víťaz volieb. Slovo totiž dostane prezident Miloš Zeman, ktorý rozhodne, koho poverí zostavením vládneho kabinetu. Aké vládne koalície sú reálne? A je možné, že Česko bude mať stabilnú vládu bez Babiša?

O necelý týždeň Česi rozhodnú o tom, ako bude vyzerať ich nová vláda. Tú však napokon nemusí skladať víťaz volieb. Slovo totiž dostane prezident Miloš Zeman, ktorý rozhodne, koho poverí zostavením vládneho kabinetu. Aké vládne koalície sú reálne? A je možné, že Česko bude mať stabilnú vládu bez Babiša? Voľby by vyhralo ANO: Vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne by podľa jedného z posledných predvolebných prieskumov zvíťazilo hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 27,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia Spolu a po nej koalícia Pirátov a Starostov a nezávislých. Vládna ČSSD by sa do dolnej komory parlamentu nedostala.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Biden naráža na vlastných: Už pred rokom, keď Joe Biden vyhral americké prezidentské voľby, upozorňovali analytici, že ho čaká náročné vládnutie a rozhodujúce bude, či sa mu podarí udržať jednotu v strane. Pri presadzovaní kľúčových zákonov naráža už teraz.

Už pred rokom, keď Joe Biden vyhral americké prezidentské voľby, upozorňovali analytici, že ho čaká náročné vládnutie a rozhodujúce bude, či sa mu podarí udržať jednotu v strane. Pri presadzovaní kľúčových zákonov naráža už teraz. Česko sprísňuje pravidlá: Oddnes bude návrat zo Slovenska do Česka zložitejší. Na českom cestovateľskom semafore sa Slovensko premiestnilo z oranžovej kategórie do červenej s vysokým rizikom nákazy koronavírusom. Nezaočkovaní cestujúci budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie.

Oddnes bude návrat zo Slovenska do Česka zložitejší. Na českom cestovateľskom semafore sa Slovensko premiestnilo z oranžovej kategórie do červenej s vysokým rizikom nákazy koronavírusom. Nezaočkovaní cestujúci budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie. Lietadlo narazilo do budovy: Do prázdnej budovy na predmestí severotalianskeho Milána narazilo malé lietadlo s ôsmimi ľuďmi na palube. Podľa správ talianskych médií všetci zahynuli.

Zo zahraničných webov:

Najnáročnejšiu klasiku vyhral Colbrelli, Sagan sa rozlúčil s Borou

Sonny Colbrelli oslavuje víťazstvo na Paríž - Roubaix 2021. (zdroj: TASR/AP)

„Je to totálne desivé,“ vravel z motorky Adam Blythe. Bývalý cyklista bol počas klasiky Paríž – Roubaix spolukomentátorom, ktorý šiel pred pelotónom na motorke. Keď predchádzali po kamennom úseku, aj motorka sa dostávala na blate do šmyku.

V jednom dni museli cyklisti čeliť najhorším možným prekážkam. Drsné kamenné cesty - pavé - boli po dlhom daždi podmáčané a zablatené, niektoré úseky boli doslova pod vodou. Mláky boli hlboké bezmála do polovice kolesa, do toho fúkal najmä prvých sto kilometrov silnejší vietor.

Najnáročnejšiu klasiku sezóny v hrozivých podmienkach vyhral Sonny Colbrelli. Na velodróme v Roubaix v napínavom dojazde prešprintoval dvojicu Florian Vermeersch a Mathieu van der Poel.

Smolné preteky prežil Peter Sagan. 135 kilometrov pred cieľom mal nepríjemný pád. Napokon finišoval na 55. mieste s viac ako 12-minútovou stratou. Pre slovenského cyklistu to boli posledné preteky v drese Bora-Hansgrohe.

Ďalšie športové správy: ⚽️ Športový prehľad: Kolegovia zo Sportnet.sk denne pripravujú newsletter Športový prehľad, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie športové správy. Aktivujte si jeho odber jedným klikom. ​​​​​​

Je čas odísť. Zbohom, Daniel Craig, bola to krásna a emotívna jazda

Daniel Craig vo filme Nie je čas zomrieť. (zdroj: Forum Film)

Máte nejaké problémy? pýta sa Jamesa Bonda mladá žena, ktorá ho len spoznala a už tuší, čo je zač. Neustále, odpovedá jej so šarmom. Problémy má, ale s nimi on to vie.

Nezničili ho nepriatelia s konvenčnými zbraňami, nezničili ho ani moderní teroristi. James Bond vedel prekonať všetky prekážky. Je niečo, pred čím by kapituloval? Je.

Do kín prichádza film Nie je čas zomrieť a ten ho predstavuje v najľudskejšej podobe, v akej kedy bol. Skvelého humoru je v ňom stále dosť. No možno aj slza kvapne.

Ako inak. Danielovi Craigovi v hlavnej úlohe končí zmluva, toto je jeho rozlúčka.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Víťazky súťaže Maľba roka 2021: Najlepšie maľby opäť namaľovali mladé umelkyne. Súťaž Maľba roka aj tento rok potvrdzuje silnú nastupujúcu generáciu mladých umelkýň - maliarok.

Najlepšie maľby opäť namaľovali mladé umelkyne. Súťaž Maľba roka aj tento rok potvrdzuje silnú nastupujúcu generáciu mladých umelkýň - maliarok. Spears zažila občiansku smrť: To, čo Britney Spears zažívala posledných trinásť rokov, bola de facto občianska smrť. Bez toho, že by svet pochopil prečo, americké úrady ju vyhlásili za nesvojprávnu a o všetkom, čo robila alebo nerobila, rozhodoval jej poručník. O tom, čo to vlastne znamenalo, vznikol film Britney vs. Spears.

To, čo Britney Spears zažívala posledných trinásť rokov, bola de facto občianska smrť. Bez toho, že by svet pochopil prečo, americké úrady ju vyhlásili za nesvojprávnu a o všetkom, čo robila alebo nerobila, rozhodoval jej poručník. O tom, čo to vlastne znamenalo, vznikol film Britney vs. Spears. Album do tanca i na počúvanie: Muzikanti starej školy nepremárnili čas korony a skladali pesničky, aby sa potom zavreli v štúdiu a nahrali ich. Tento rok nás takto potešil Lindsey Buckingham, donedávna gitarista a spevák skupiny Fleetwood Mac.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ivan Šramko. (zdroj: SME/Kristína Paholík Hamárová)

Čo sú najväčšie slabiny Slovenska? Ako by sa mal zmeniť dôchodkový systém? A nie je najväčší problém, že slovenskí politici nemajú víziu a myslia len na najbližšie štyri roky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ekonómom Ivanom Šramkom.

Podcasty SME

Dejiny: Špinavý vzduch pre všetkých, to bola ekológia v socializme

Špinavý vzduch pre všetkých, to bola ekológia v socializme Klik: Amazon urobil zbytočného robota, rieši neexistujúce problémy

Amazon urobil zbytočného robota, rieši neexistujúce problémy TECH_FM: Ľudia by mohli byť teoreticky nesmrteľnými

Počúvate podcasty? Denne alebo len občas, slovenské či zahraničné? Čo sa vám páči na podcastoch denníka SME a v čom by sa mohli zlepšiť? Zapojte sa do prieskumu poslucháčov podcastov a povedzte nám svoj názor.

Karikatúra

Zúčtovanie. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Tekvicové rizoto. (zdroj: Fotolia)

Tekvica je povinnou súčasťou jesennej kuchyne. Vyskúšajte ju v rizote.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.