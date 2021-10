Zaočkovaných na pracovisku zamestnávatelia nemajú ako chrániť. Krajniak sľubuje zmenu

Zaočkovaní a nezaočkovaní by čoskoro mohli pracovať v oddelených zmenách.

5. okt 2021 o 18:00 Kristína Braxatorová

BRATISLAVA. Situácia sa zhoršuje, nezaočkovaným odporúčame zaočkovať sa, oznamuje e-mail, ktorý prišiel zamestnancom štátnej správy.

„Pokiaľ potrebujú pomoc či podporu, nech sa páči, pokojne ma oslovte. A platí to aj v prípade zotrvania pri rozhodnutí nezaočkovať sa,“ vyzýva vedenie úradu.

Okrem odporúčaní zamestnávatelia nemajú veľa možností, ako zabezpečiť vyššiu zaočkovanosť na pracovisku. Očkovanie nie je povinné a vyžadovať ho od zamestnancov nemôžu.

Znepokojuje to Ivetu Lukáčovú, ktorá pracuje v gastro prevádzke. Zaočkovať sa dala ešte v apríli. Teraz, keď rastie počet nakazených, sa bojí, že sa napriek tomu nakazí a práve v práci.

Bojí sa najmä o svoju matku, s ktorou býva. V práci trávi osem až desať hodín a tvrdí, že najmenej polovica z jej kolegov na opatrenia nedbá. „Bojím sa, že keď pribúda takto veľa pozitívnych, covid sa dostane čoskoro aj ku mne."

Jedni sa boja, druhí nechcú, aby ich nútili

„Ako zaočkovaná osoba sa v kolektíve, kde sú aj nezaočkovaní, cítim zvláštne,“ hovorí Jakub Popik, ktorý pracuje v kolektíve, kde sú z 26 ľudí dvaja nezaočkovaní.

„Na jednej strane máme obmedzenia pre návštevy, no nezaočkovaní nepodliehajú nejakej špeciálnej kontrole. Ak by sa prísnejšie dodržiavali opatrenia rúško-odstup-ruky, asi by mi to tak neprekážalo.“